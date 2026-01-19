México mantiene apoyo diplomático y consular ante incendios forestales que azotan el sur de Chile

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, expresó la solidaridad del Gobierno de México con Chile ante los incendios forestales que afectan gravemente a las regiones de Ñuble y Biobío, en el centro-sur del país sudamericano.

A través de un mensaje oficial, la Cancillería lamentó la pérdida de vidas humanas, los cuantiosos daños materiales y reiteró su respaldo al pueblo chileno en medio de una de las emergencias más severas de los últimos años.

SRE y Juan Ramón de la Fuente: respaldo oficial del Gobierno de México

La SRE informó que mantiene seguimiento permanente de la situación y comunicación directa con las autoridades chilenas.

En su posicionamiento, destacó que hasta el momento no se tiene registro de personas mexicanas afectadas, aunque subrayó que los servicios consulares se mantienen activos ante cualquier eventualidad.

El Gobierno de México reiteró sus condolencias a las familias de las víctimas y su disposición a colaborar en el marco de la cooperación internacional y humanitaria.

Embajada de México en Chile refuerza medidas de protección consular

Ante el avance del fuego, la Embajada de México en Chile, encabezada por la embajadora Laura Moreno Rodríguez, hizo un llamado a la comunidad mexicana a priorizar su seguridad, atender puntualmente las indicaciones de las autoridades chilenas de protección civil y mantenerse informada sobre alertas de evacuación y restricciones de movilidad.

La embajadora Laura Moreno Rodríguez reiteró el compromiso de México con la protección de sus connacionales en Chile.

La sede diplomática reiteró que se encuentra disponible para brindar asistencia consular inmediata y recordó el número de emergencia para connacionales en Chile:

📞 +56 9 9682 3061.

Qué está pasando en Chile: incendios fuera de control y estado de catástrofe

Los incendios forestales se propagaron de forma simultánea en diversas zonas del centro-sur de Chile, impulsados por altas temperaturas, fuertes ráfagas de viento y condiciones climáticas extremas.

La magnitud de la emergencia obligó al presidente Gabriel Boric a decretar el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, lo que permitió la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a bomberos y equipos de emergencia.

Chile enfrenta una grave emergencia por incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. (Photo by GUILLERMO SALGADO / AFP)

Miles de brigadistas han sido desplegados para combatir los múltiples focos activos, aunque las autoridades han reconocido que la simultaneidad de incendios ha complicado la contención.

Comunidades enteras han tenido que evacuar ante el rápido avance de las llamas, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

Daños y consecuencias de los incendios forestales

La emergencia ha dejado un impacto profundo en la población y el territorio chileno. Entre los principales daños reportados se encuentran:

Personas fallecidas y heridas , con cifras que continúan en actualización.

Miles de personas evacuadas , especialmente en zonas urbanas y costeras.

Viviendas y barrios completos destruidos, en localidades como Penco y Lirquén.

Los incendios forestales han provocado pérdidas humanas y un profundo impacto social en el sur de Chile. (Photo by Raul BRAVO / AFP)

Decenas de miles de hectáreas arrasadas por el fuego en áreas forestales y rurales.

Interrupciones del suministro eléctrico y servicios básicos , que han afectado a miles de hogares.

Graves daños ambientales, con afectaciones a ecosistemas que tardarán años en recuperarse.

Relación México–Chile: cooperación y solidaridad regional

La respuesta de México se enmarca en una relación bilateral sólida y estratégica con Chile, sustentada en la cooperación política, económica y cultural.

México y Chile mantienen una relación bilateral sólida basada en la cooperación, el respeto y la solidaridad. REUTERS/Henry Romero IMÁGENES DEL DÍA

Ambos países mantienen un Tratado de Libre Comercio desde 1999 y un Acuerdo de Asociación Estratégica desde 2006, además de una estrecha coordinación en foros como la Alianza del Pacífico, la ONU y la OEA.

En este contexto, México reiteró su acompañamiento a Chile, reafirmando los lazos de amistad y colaboración que unen a ambas naciones frente a situaciones de emergencia.