Fotos Al 100

Las imágenes de los trágicos incendios forestales que arrasaron el sur de Chile

El fuego afectó zonas urbanas y rurales, dejando un saldo de al menos 18 víctimas y cuantiosos daños materiales

Guardar
Bomberos combaten llamas en una
Bomberos combaten llamas en una zona devastada del Biobío durante la emergencia forestal (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Equipos de emergencia trabajan contrarreloj
Equipos de emergencia trabajan contrarreloj para contener el fuego en zonas rurales (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Restos calcinados de viviendas tras
Restos calcinados de viviendas tras el paso de los incendios en la región del Biobío (RAÚL BRAVO / AFP)
Vista aérea de viviendas destruidas
Vista aérea de viviendas destruidas por un incendio forestal en Concepción, Chile (RAUL BRAVO / AFP)
Un vecino combate el fuego
Un vecino combate el fuego que consume una casa en Concepción, en medio de los incendios forestales que obligaron a miles de personas a evacuar (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Una mujer recupera objetos entre
Una mujer recupera objetos entre las ruinas de su casa destruida por incendios forestales en Concepción (RAUL BRAVO / AFP)
Familias evacúan sus hogares en
Familias evacúan sus hogares en medio del humo y las altas temperaturas en Concepción (RAUL BRAVO / AFP)
El fuego consume una casa
El fuego consume una casa en Concepción, una de las zonas afectadas por los incendios forestales que llevaron a declarar el estado de emergencia (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Un vehículo y una vivienda
Un vehículo y una vivienda envueltos en llamas durante los incendios forestales en Concepción (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Escena aérea de Concepción luego
Escena aérea de Concepción luego del paso de incendios forestales (RAUL BRAVO / AFP)
Restos de automóviles quemados en
Restos de automóviles quemados en Concepción tras el avance de los incendios forestales (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Voluntarios ayudan a rescatar animales
Voluntarios ayudan a rescatar animales afectados por el avance del fuego en el sur chileno (RAUL BRAVO / AFP)
Bomberos combaten las llamas que
Bomberos combaten las llamas que consumen una casa en Concepción (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Un equipo de bomberos trabaja
Un equipo de bomberos trabaja para apagar una vivienda en llamas durante la emergencia por incendios forestales en Concepción (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Vista aérea de viviendas envueltas
Vista aérea de viviendas envueltas en humo y llamas durante un incendio forestal en Concepción (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Una habitante de Concepción reacciona
Una habitante de Concepción reacciona ante las viviendas y vehículos destruidos tras los incendios forestales (RAÚL BRAVO / AFP)
Un perro aparece sin vida
Un perro aparece sin vida tras los incendios forestales que arrasaron viviendas en Concepción (RAUL BRAVO / AFP)
Humo y llamas se elevan
Humo y llamas se elevan desde una vivienda y un vehículo durante los incendios forestales en el sur de Chile (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Vista de los restos de
Vista de los restos de vehículos calcinados tras el paso de un incendio forestal en el sur de Chile (RAUL BRAVO / AFP)
Una residente evacúa su vivienda
Una residente evacúa su vivienda junto a su perro ante el avance de un incendio forestal en el sur de Chile (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Un grupo de personas observa
Un grupo de personas observa el avance del incendio desde un cerro en Penco (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Escena de destrucción provocada por
Escena de destrucción provocada por los incendios forestales que forzaron evacuaciones masivas (GUILLERMO SALGADO / AFP)
Restos carbonizados de casas destruidas
Restos carbonizados de casas destruidas por el fuego en una de las regiones afectadas por los incendios forestales (RAUL BRAVO / AFP)
Un vehículo calcinado permanece en
Un vehículo calcinado permanece en una calle tras los incendios forestales que obligaron a evacuaciones de emergencia en la región del Biobío (REUTERS/Juan Gonzalez)
Incendios forestales provocan humo denso
Incendios forestales provocan humo denso y fuego activo mientras vehículos intentan desplazarse por la región del Biobío (REUTERS/Juan Gonzalez)
Emergencia por incendios forestales: el
Emergencia por incendios forestales: el fuego y el humo se extienden en la región del Biobío, según medios locales (REUTERS/Pablo Hidalgo)
Un rescatista combate las llamas
Un rescatista combate las llamas frente a un edificio en llamas durante los incendios que obligaron a evacuaciones de emergencia en la región del Biobío (REUTERS/Juan Gonzalez)
Residentes afectados por los incendios
Residentes afectados por los incendios forestales intentan comunicarse mientras revisan los daños en sus viviendas (REUTERS/Juan Gonzalez)
Una persona sale de un
Una persona sale de un edificio dañado tras los incendios forestales que obligaron a evacuar varias zonas en Lirquén (REUTERS/Jose Luis Saavedra)
Emergencia por incendios: un perro
Emergencia por incendios: un perro recorre la zona frente a un edificio en llamas mientras las evacuaciones continúan en la región del Biobío (REUTERS/Jose Luis Saavedra)
Tras los incendios forestales, una
Tras los incendios forestales, una habitante se sienta entre los restos de un edificio afectado en Lirquén, sur de Chil (REUTERS/Jose Luis Saavedra)
Miembros de las fuerzas armadas
Miembros de las fuerzas armadas circulan entre el humo generado por incendios forestales que obligaron a miles a abandonar sus hogares (REUTERS/Juan Gonzalez)

Temas Relacionados

ChileConcepciónIncendios en ChileÚltimas Noticias AméricaBiobíoGabriel BoricSur de ChileDevastación en Chile

Últimas noticias

General Motors frenará su producción

General Motors frenará su producción una semana por mes y activa suspensiones en su planta de Santa Fe

Se prendió fuego un galpón de mercadería en La Boca y hay un amplio operativo para contener las llamas

Cómo la actriz Priyanka Chopra se convirtió en símbolo de la moda global: sus siete looks más recordados

Los subsidios se redujeron 39% en 2025 y las tarifas de los servicios públicos acumulan un aumento de 594% en dos años

Javier Milei encabezará una agenda internacional de una semana en la que podría cruzarse con Donald Trump

Infobae América

Hackearon los canales de televisión

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro

Ambientes hostiles y estrategias insólitas: el papel de los padres múltiples en la supervivencia de los ratones

TELESHOW

Las fotos playeras de Dominique

Las fotos playeras de Dominique Metzger durante sus días de descanso en Uruguay: “Vacaciones ‘mode on’”

Vanina Escudero habló de su lucha por ser madre: “Es devastador a nivel emocional”

Wanda Nara contó su costumbre más insólita: “Me levanto y como dormida”

Los días de Lara Bernasconi en familia en Punta del Este: rutina, descanso y mar

Evangelina Anderson y Martín Demichelis homenajearon a su hija Lola por su cumpleaños con dedicatorias separadas