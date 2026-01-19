México

Lupillo Rivera se va a vivir a Brasil y asegura que TelevisaUnivisión sí le da libertad de expresión: " No estamos forzados"

En entrevista con Infobae, el cantante reveló cómo equilibra los desafíos de su carrera musical y su familia mientras se adapta al ambiente brasileño

Lupillo Rivera tomó la decisión de mudarse a Brasil para participar en el reality show ¿Apostarías por mí?, producido por TelevisaUnivisión, y asegura que la empresa le otorga libertad de expresión total en su nuevo rol como analista y figura televisiva.

En entrevista exclusiva con Infobae México desde la ciudad de São Paulo, Brasil, El Toro del Corrido se sinceró sobre el nuevo reto de vivir en otro país, dejar a su familia y mudarse de televisora.

Un cambio radical: de la música al reality show en la vida de Lupillo Rivera

El intérprete de música regional mexicana inició una nueva etapa profesional en Brasil, donde reside temporalmente debido a su participación en un proyecto de TelevisaUnivisión

Rivera expresó a Infobae México que se encuentra tranquilo y entusiasmado con el reto de integrarse a un formato diferente, dejando atrás el perfil de artista para sumarse como personalidad de reality show.

“Me siento con muchas ganas de llevar este show a que sea un gran éxito con el apoyo del público, a tratar de dar mi opinión con la mera verdad, sin tratar de quedar bien con alguna participante o con alguna pareja. Yo creo que todo debe ser real, hablar con la verdad y eso es lo que incomoda”, afirmó Lupillo Rivera en declaraciones recogidas por Infobae México.

Desafíos y expectativasque tiene El Toro del Corrido en su nueva vida por Brasil

La mudanza a Brasil supuso para el cantante un proceso de adaptación tanto profesional como personal. Rivera compartió que la convivencia con su familia será un tema relevante durante los tres meses que permanecerá fuera de México.

“Ahorita ellos están planeando quién viene primero. Van a venir a visitarnos, es necesario, simplemente para la tranquilidad mía, la tranquilidad de ellos, de cada uno de ellos”, explicó el artista a Infobae México.

Respecto al recibimiento en TelevisaUnivisión, Rivera puntualizó que la empresa le brinda flexibilidad para expresarse en pantalla. “Nos están dando la libertad de expresarnos, la libertad de responder de la manera que uno quiera y no estamos forzados a llevar un camino. Creo que ahorita todos estamos en la misma página. Queremos que este reality sea un gran éxito en esta temporada y es lo que estamos tratando de hacer los tres analistas y conductores y participantes, todos como un gran equipo”, comentó Lupillo en la entrevista.

Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de '¿Apostarías por mí?', pero piden no ser 'funados' (Infobae México/ Jovani Pérez)

Convivencia con la crítica: Lupillo Rivera sin miedo al ‘hate’ en redes

La participación del cantante en el reality ha generado reacciones diversas en redes sociales, donde seguidores y detractores comparten sus puntos de vista sobre sus comentarios y posturas.

El hermano de Jenni Rivera reconoce la polarización que generan sus opiniones y aseguró que leerá tanto los mensajes positivos como los negativos. “Ojalá que mis comentarios sean certeros, saquen la verdad y la gente que se incomode, ojalá que se tomen el tiempo de mandarme su comentario, todos son aceptados y todos son leídos y voy a tratar de responder los que más pueda”, declaró a Infobae México.

Rivera considera que la transparencia es fundamental en su desempeño como analista dentro del reality. La apuesta de la televisora es que figuras como él aporten autenticidad y credibilidad al formato.

Música y televisión: dos facetas que conviven aún en ‘¿Apostarías por mí?’

El cantante aclaró que su faceta musical seguirá activa durante su estancia en Brasil. “Dejé bastantes canciones grabadas, bastantes videos ya grabados, entonces la música va a continuar.

(IG: @apostariaspormi)

La música va a seguir siendo puesta en plataformas y todo. Y acá nosotros continuamos con este gran reality y vamos a tratar de que funcione por todos lados”, señaló.

A través de la plataforma Vix, el público podrá acceder a la emisión 24/7 de Apostarías por mí, donde Lupillo Rivera comparte pantalla con otros analistas y participantes.

El proyecto representa un nuevo reto para el artista, quien enfatizó la importancia de mantener contacto con sus seguidores y adaptarse a la dinámica de la televisión en un entorno internacional.

