Así funciona la estafa del depósito fantasma

El depósito fantasma perjudica especialmente a quienes venden vehículos, celulares y computadoras, aunque compradores también resultan víctimas

El fraude denominado “depósito fantasma” ha registrado un aumento considerable en México y otros países de América Latina.

Anteriormente la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Policía Cibernética de la Ciudad de México ya habían lanzado advertencias.

Esta modalidad de fraude bancario se caracteriza porque los delincuentes presentan comprobantes falsos de transferencia para obtener mercancías o servicios sin realizar el pago real.

Las autoridades han subrayado que el riesgo afecta tanto a comerciantes como a consumidores, principalmente en transacciones digitales fuera de los canales bancarios formales.

Cómo identificar el fraude de depósito fantasma

Los estafadores contactan al vendedor y simulan interés en adquirir un producto, usualmente de alto valor. Insisten en realizar una transferencia bancaria “inmediata” para cerrar la operación rápidamente. Tras acordar la venta, envían al vendedor un comprobante digital falsificado (editado o capturado) que imita los recibos oficiales de bancos o neobancos. Presionan al vendedor para concretar la entrega del producto o servicio sin darle tiempo de verificar la acreditación del dinero. El vendedor, confiado por la apariencia del comprobante y la urgencia del comprador, entrega el producto o presta el servicio. Completada la entrega, los estafadores cortan todo contacto y el supuesto pago nunca llega a la cuenta del vendedor.

La expansión del fraude no se limita a comprobantes falsificados.

Los delincuentes emplean comprobantes bancarios falsos para obtener mercancía sin realizar un pago real, afectando transacciones digitales informales

El uso de aplicaciones fraudulentas de pago está creciendo en la región y ya es frecuente en Brasil y Argentina.

Los delincuentes distribuyen estas aplicaciones apócrifas, que simulan interfaces de neobancos y carteras digitales, sobre todo mediante canales como Telegram debido a las restricciones de las tiendas oficiales.

¿A quiénes afecta el depósito fantasma?

El daño por el “depósito fantasma” suele ser mayor para quienes venden vehículos, celulares o computadoras, aunque las víctimas también pueden ser los compradores.

Según la Policía Cibernética, hay casos en los que los consumidores pagan productos a vendedores que emplean aplicaciones falsas, provocando pérdidas duplicadas.

Tanto comercios como usuarios se ven afectados por la falta de mecanismos de verificación robustos y la informalidad en muchos procesos de compraventa, indicó la Condusef.

Miles de negocios en México han optado por la transferencia bancaria ante la ausencia de terminales electrónicas, pero la falta de procesos formales de validación los expone al engaño.

Qué hacer si me estafaron

Si se sospecha de un fraude, la Unidad de Policía Cibernética está a disposición las 24 horas en el número 55 5242 5100, extensión 5086, y en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda también denunciar los hechos ante el Ministerio Público para contribuir a la prevención e identificación de nuevas estafas.

Cómo evitar caer en la estafa del depósito fantasma

Verifica siempre que el dinero esté acreditado en tu cuenta antes de entregar el producto o servicio, sin importar la urgencia del comprador.

Desconfía de compradores que insistan en realizar transferencias “inmediatas” y presionen para cerrar la operación rápidamente.

No aceptes como prueba de pago capturas de pantalla, documentos digitales o comprobantes enviados por el comprador. Consulta directamente tu estado de cuenta o la aplicación oficial de tu banco.

Si recibes comprobantes digitales, revisa cuidadosamente detalles como el remitente, la fecha y la hora, y confirma su autenticidad con tu entidad bancaria.

Prefiere realizar transacciones en plataformas que cuenten con sistemas de pago seguros o intermediarios confiables.

Mantén la comunicación dentro de canales oficiales y evita compartir información personal o bancaria con desconocidos.

Si detectas alguna irregularidad o presión inusual, suspende la operación y repórtala a las autoridades o a la plataforma utilizada.