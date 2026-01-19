Aeronave militar de EEUU en Toluca llegó para realizar estas actividades, aclaró Gabinete de Seguridad

(Especial)

Las autoridades mexicanas informaron que las imágenes sobre una aeronave militar en Toluca, Estado de México, perteneciente a Estados Unidos corresponden a acciones autorizadas en territorio nacional.

“Sobre el reporte de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto de Toluca, informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”, es parte de lo informado por el Gabinete de Seguridad el 18 de enero.

El breve reporte del Gabinete de Seguridad, compartido a través de X, sucede luego de que en redes sociales circularon imágenes en las que algunas personas aseguraban que la unidad había traído misiles a territorio mexicano.

Mientras que el informe de las autoridades señala que las operaciones realizadas en Toluca fueron efectuadas bajo los acuerdos de colaboración bilateral que sostiene ambas naciones.

El reporte de las autoridades (X/@GabSeguridadMX)

De igual manera, los registros de vuelo de la plataforma Flightradar24 indican que la unidad perteneciente a EEUU despegó desde Texas y llegó a territorio mexiquense.

La unidad que cuenta con la matricula 08-5726 regresó a Texas, EEUU, tras su llegada al Edomex.

La aeronave que llegó de EEUU a México

Por su parte, la unidad aérea que aterrizo en Toluca es un C-130J Super Hercules, el cual puede ser usado en actividades como evacuación médica y reabastecimiento aéreo, extinción de incendios y ayuda humanitaria, según el portal Locked Martin.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...