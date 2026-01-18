México

SAT 2026: ¿Habrá bloqueo masivo de cuentas bancarias en enero? Esto es lo que sabemos

La dependencia utiliza otros procedimientos para los contribuyentes que incumplen sus obligaciones fiscales

El SAT aclaró su postura
El SAT aclaró su postura ante la información que circula sobre el bloqueo masivo de cuentas bancarias.

La inquietud por un posible bloqueo masivo de cuentas bancarias a inicios de año generó dudas entre contribuyentes mexicanos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) salió al paso para aclarar la situación y desmentir cualquier rumor sobre medidas extraordinarias.

Esto dice el SAT sobre el supuesto bloqueo masivo de cuentas bancarias

En días recientes, diversos mensajes en redes sociales y medios digitales alertaron sobre supuestas acciones del SAT para congelar cuentas bancarias de quienes tuvieran deudas fiscales. Sin embargo, la autoridad fiscal precisó que no existe ninguna “atribución extraordinaria” que permita realizar bloqueos masivos de cuentas.

Según el SAT, la institución no incrementa sus labores de fiscalización durante enero, ni aplica sanciones de manera arbitraria como se había insinuado. El organismo subrayó que los bloqueos de cuentas no se efectúan de inmediato ante presuntos incumplimientos fiscales o movimientos bancarios irregulares.

SAT prioriza derechos de contribuyentes

Además, el SAT recordó su obligación de actuar bajo los principios de transparencia, respeto a las normas y apego a los derechos de los contribuyentes. La dependencia enfatizó que todos los procedimientos fiscales siguen canales legales y formales, alejados de decisiones intempestivas.

En el micro sitio y
En el micro sitio y la app móvil los usuarios podrán obtener su Constancia de Situación Fiscal y renovar su e.firma (Foto: Captura de pantalla SAT ID)

De este modo, el SAT llamó a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y no dejarse llevar por noticias sin fundamento. La institución reiteró que no se prepara ningún operativo de congelamiento masivo de cuentas ni cambios en los procesos habituales de revisión fiscal al comenzar el año.

¿Qué gastos pueden ser deducibles para las personas físicas?

Para que un gasto sea considerado deducible, debe respaldarse con una factura electrónica legítima y el RFC del comprobante debe coincidir con el del contribuyente. Además, el método de pago debe realizarse por transferencia, tarjeta bancaria o cheque nominativo.

Los gastos deducibles incluyen conceptos como gastos médicos y hospitalarios, funerarios, donativos, primas de seguros de gastos médicos mayores, colegiaturas, transporte escolar, créditos hipotecarios y aportaciones para el retiro.

El monto deducible se limita a cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o el 15% de los ingresos totales, eligiendo siempre el menor. Las personas bajo el Régimen Simplificado de Confianza no pueden acceder a estas deducciones.

El SAT ha reforzado la vigilancia sobre los depósitos bancarios significativos, ya que recibir 600 mil pesos o más en un año obliga a declararlos. No informar correctamente estos ingresos puede generar multas, pues la autoridad busca evitar que se clasifiquen como ingresos no justificados y asegurar el cumplimiento fiscal.

Datos destacados para los contribuyentes conforme a información oficial del SAT

  • El SAT negó bloqueos masivos de cuentas bancarias.
  • No habrá operativos ni revisiones fiscales especiales en enero.
  • Los bloqueos de cuentas solo ocurren tras procesos legales.
  • El SAT pidió consultar información oficial y evitar rumores.
  • Para deducir gastos, se requiere factura electrónica y hay límites establecidos por ley.

