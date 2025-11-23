México

SAT emite lista oficial de gastos deducibles de impuestos en 2025 para personas físicas

Estas deducciones pueden ser aplicables a la declaración anual de cada contribuyente en México

Guardar
Los gastos personales deducibles de
Los gastos personales deducibles de impuestos pueden ser válidos en la declaración anual, el SAT confirma de qué gastos se trata.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recordado a las personas físicas la relevancia de mantener al día los comprobantes de sus gastos deducibles. Entre las principales recomendaciones, la autoridad enfatiza que las facturas deben solicitarse periódicamente y que la información contenida debe coincidir de forma exacta con los datos fiscales del contribuyente.

Requisitos formales para que un gasto sea deducible

La deducibilidad de un gasto ante el SAT depende de que cada contribuyente reúna ciertos requisitos precisos. Es imprescindible que cada compra o servicio se respalde con una factura electrónica legítima, además de asegurarse de que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) que aparece en el comprobante corresponda exactamente al titular de la deducción. Otro punto relevante es que el concepto detallado debe reflejar fielmente el servicio o producto adquirido.

El método de pago también incide en la validación del gasto ante el fisco. El SAT especifica que únicamente los pagos realizados mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o bien, utilizando un cheque nominativo a nombre de quien presenta la deducción pueden considerarse válidos.

¿Cuáles son los gastos personales que admite el SAT?

De acuerdo con el listado oficial emitido por el SAT, los rubros contemplados para deducción durante el ejercicio fiscal 2025 abarcan los siguientes:

  • Gastos médicos y hospitalarios
  • Gastos funerarios
  • Donativos
  • Primas de gastos médicos mayores
  • Colegiaturas y transporte escolar
  • Créditos hipotecarios 
  • Depósitos en cuentas especiales para el ahorro y aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro
El SAT pone a su
El SAT pone a su disposición distintas formas para realizar trámites. (Foto: x.com/@SATMX)

SAT pone tope a deducciones de personas físicas

El monto máximo que puede deducirse tiene un doble tope: se permite hasta cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o, en su defecto, el 15% de los ingresos totales, incluyendo ingresos exentos, debiendo elegir el importe menor.

El SAT aclara que quienes estén inscritos o hayan tributado bajo el Régimen Simplificado de Confianza no son elegibles para aplicar deducciones personales, independientemente del monto o concepto.

La entidad fiscal también recomienda la organización periódica de los comprobantes y el trámite mensual de facturas para evitar contratiempos durante la elaboración de la declaración anual.

Contribuyentes podrían ser multados por no declarar de forma correcta

El SAT ha intensificado la vigilancia sobre los depósitos significativos que particulares reciben en México, especialmente cuando se registran como préstamos, donativos o regalos. La autoridad pone especial atención en estos movimientos al identificar sumas elevadas en cuentas bancarias, incrementando así el control sobre posibles discrepancias fiscales.

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece que todo ingreso, ya sea recibido de familiares, amigos o instituciones, debe ser reportado ante el SAT cuando rebase ciertos montos. Esta obligación busca prevenir que dichos depósitos sean clasificados como ingresos gravados y asegurar la congruencia en las obligaciones fiscales de las personas físicas.

La obligación de informar a la autoridad aplica específicamente cuando una persona física recibe 600 mil pesos o más en un año fiscal. Al superar este monto, se vuelve indispensable incluir estos fondos en la declaración anual para evitar que el SAT los considere ingresos no justificados.

Temas Relacionados

SATImpuestosContribuyentesDeducibleMéxicomexico-noticias

Más Noticias

Reportan que Anderson Duarte estaría con un pie fuera de Toluca

El siguiente destino del uruguayo se encontraría dentro de la Liga MX

Reportan que Anderson Duarte estaría

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 22 de noviembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Resultados del Tris: ganadores y

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Unión Hidalgo

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca hoy: se

Exconcursante de La Granja VIP cuestiona el comportamiento de Eleazar Gómez por actitudes inusuales

El actor protagonizó un tenso enfrentamiento con Teo, lanzando duras acusaciones que no pasaron desapercibidas y generaron opiniones encontradas

Exconcursante de La Granja VIP

En medio de la polémica, Gerardo Ortiz regresa con su nuevo álbum “El Ejemplar”

El regreso del artista mexicano genera debate por la coincidencia entre su nuevo disco y la resolución legal que marcó su figura en días recientes

En medio de la polémica,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan casi 5 kilos de

Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados en empresa de paquetería en Michoacán

Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido: revelaron en audiencia

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

ENTRETENIMIENTO

Exconcursante de La Granja VIP

Exconcursante de La Granja VIP cuestiona el comportamiento de Eleazar Gómez por actitudes inusuales

En medio de la polémica, Gerardo Ortiz regresa con su nuevo álbum “El Ejemplar”

Circula video donde Fátima Bosch menciona su sueño infantil de convertirse en Miss Universo

Quién es Osmel Sousa, “el zar de la belleza” a quien Fátima Bosch le dedicó la corona de Miss Universo 2025

Concierto de las Guerreras K-pop en CDMX: detalles de boletos, fechas y lugar

DEPORTES

Reportan que Anderson Duarte estaría

Reportan que Anderson Duarte estaría con un pie fuera de Toluca

El pronóstico de Paco Palencia para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas

David Benavidez vence por nocaut técnico a Anthony Yarde y se posiciona como uno de los mejores en las 175 libras

Tigres Femenil vs América Femenil, IA revela al ganador de la Final

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea