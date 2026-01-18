¿Por qué el estoicismo se puso de moda en momentos de crisis políticas?

TALYA ISCAN, Académica de la Escuela de Gobierno y Economia de la Universidad Panamericana y de la Facultad de Empresariales, experta en política internacional y seguridad

El estoicismo es una corriente filosófica surgida en la Antigua Grecia y desarrollada posteriormente en el mundo romano. Su principio central es conocido: hay cosas que dependen de nosotros —nuestros juicios, decisiones y actitudes— y otras que no —la guerra, el poder, la economía, la muerte—. La virtud estoica consiste en aceptar lo inevitable y mantener el autocontrol frente a un mundo inestable. No es una filosofía del bienestar ni del progreso, sino una ética de la resistencia en contextos adversos.

Que el estoicismo se haya vuelto omnipresente hoy no es casual. Su popularidad coincide con un momento histórico marcado por colapso institucional, guerras prolongadas, crisis económicas recurrentes y una profunda sensación de pérdida de control colectivo e institucional. En el mundo actual existen más de cincuenta conflictos armados activos, y más de ciento veinte millones de personas viven desplazadas por la violencia. La guerra dejó de ser una excepción y se convirtió en una condición estructural del sistema internacional.

En este contexto, el estoicismo reaparece no solo como filosofía, sino como producto cultural y mercadotécnico. Su difusión masiva en libros de consumo rápido, best-sellers, conferencias motivacionales y discursos empresariales lo ha transformado en una versión simplificada, selectiva y funcional a la época. Se extraen fragmentos útiles —acepta lo que no puedes cambiar, controla tus emociones, no luches contra lo inevitable— y se omite deliberadamente su dimensión ética, política y crítica del poder.

Este estoicismo contemporáneo ya no invita a reflexionar sobre la justicia, la virtud o el orden social, sino a optimizar la adaptación individual al colapso. Se convierte en una tecnología emocional que enseña a gestionar la ansiedad producida por guerras, precariedad y crisis institucionales, sin cuestionar las causas estructurales de ese malestar. La filosofía se vuelve autoayuda; la ética, entrenamiento psicológico.

Busto de Séneca, filósofo romano y uno de los máximos exponentes del estoicismo, cuya reflexión sobre la autodisciplina y el dominio propio sigue siendo relevante hoy en día. Foto: National Geographic

El mensaje es constante: no puedes controlar la guerra, pero sí tu reacción; no puedes cambiar el sistema, pero puedes fortalecer tu interior; no puedes detener la crisis, pero puedes administrarla emocionalmente. Esta lógica, aparentemente neutral, tiene un efecto profundamente político: desplaza el conflicto del espacio público al ámbito privado, desactivando la indignación y reduciendo la política a una cuestión de actitud personal.

Históricamente, el estoicismo surgió en contextos de imperios en crisis, donde el individuo debía encontrar sentido en un mundo que ya no ofrecía estabilidad ni justicia. Hoy, su retorno coincide con el agotamiento del orden liberal internacional, la aplicación selectiva del derecho internacional y la incapacidad de las instituciones para contener la guerra. No es un retorno filosófico espontáneo, sino una reactivación funcional en tiempos de decadencia sistémica.

Este uso cotidiano y mercantilizado del estoicismo cumple además una función clave: administrar el tiempo histórico. En lugar de pensar el futuro como transformación, se nos invita a vivir en un presente permanente de autocontrol y adaptación. El colapso deja de ser una anomalía que debe resolverse y se convierte en una condición a gestionar. La filosofía ayuda así a congelar el horizonte político.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la guerra híbrida, donde la información, la amenaza y la incertidumbre son constantes, esta versión del estoicismo resulta especialmente útil. El ciudadano global es expuesto a imágenes de violencia sin capacidad real de incidencia. Frente a esa impotencia, la respuesta promovida no es organización ni acción colectiva, sino calma interior. El conflicto deja de ser un problema político y se transforma en una carga emocional individual.

El auge del estoicismo, entonces, no expresa fortaleza social ni sabiduría colectiva, sino fatiga histórica. Es el síntoma de sociedades que ya no creen que la política pueda detener la guerra ni que las instituciones puedan ofrecer estabilidad. En ese vacío, la filosofía se convierte en mercancía y la ética en anestesia.

Este fenómeno también atraviesa a América Latina. Aunque la región no vive guerras interestatales abiertas, sí enfrenta una violencia estructural permanente: desigualdad extrema, crimen organizado, militarización de la seguridad pública y democracias debilitadas. América Latina concentra menos del diez por ciento de la población mundial, pero cerca de un tercio de los homicidios globales. Se vive en paz formal, pero en conflicto cotidiano.

A esto se suma una profunda crisis de representación política. La confianza en partidos, congresos y sistemas judiciales se encuentra en niveles históricamente bajos. En este contexto, el estoicismo reemerge como una ética de supervivencia social: resiste, no esperes nada del Estado, gestiona tu frustración, sigue adelante. Una vez más, el mensaje no es transformar, sino aguantar.

El vínculo con el colapso del modelo del institucionalismo neoliberal en la región es evidente. Tras décadas de promesas incumplidas de desarrollo y bienestar, el horizonte colectivo se vacía. El estoicismo, en su versión mercantilizada, ofrece una salida subjetiva al fracaso estructural: si el sistema no funciona, trabaja en ti mismo. Si la violencia no cesa, fortalece tu interior. Si la política decepciona, retírate emocionalmente de ella.

Este uso selectivo del estoicismo no es inocente. Funciona como una filosofía despolitizante, que convierte problemas estructurales en desafíos personales y conflictos sociales en pruebas individuales de carácter. Cuando la aceptación sustituye a la indignación, la injusticia se normaliza. Cuando la calma reemplaza a la acción, el orden existente se perpetúa.

El problema no es el estoicismo como tradición filosófica, sino su transformación en producto cultural funcional al colapso. Una filosofía diseñada para resistir se convierte en una herramienta para administrar la resignación. En lugar de ayudarnos a pensar cómo salir de la crisis, nos enseña a vivir dentro de ella sin hacer ruido.

La pregunta final, entonces, es inevitable: ¿el estoicismo se puso de moda porque nos hace más lúcidos o porque nos ayuda a tolerar un mundo en crisis permanente? ¿Es una filosofía de sabiduría o una tecnología emocional que anestesia el conflicto político?

Porque cuando una sociedad deja de preguntarse cómo detener la guerra y se conforma coaprender a convivir con ella, no estamos ante una tendencia cultural pasajera. Estamos frente al síntoma profundo de un vacío político, donde la resistencia interior sustituye a la transformación colectiva y la filosofía se vuelve mercancía en tiempos de colapso.