México

Los secretos del hueso de aguacate: así puedes usarlos para fortalecer y embellecer tu cabello

La aplicación prolongada de preparaciones con este ingrediente contribuye a nutrir fibras capilares, mejorar el brillo y controlar el frizz

Guardar
El hueso de aguacate se
El hueso de aguacate se consolida como aliado natural para el cuidado del cabello y la sostenibilidad doméstica.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente interés por las alternativas naturales para el cuidado del cabello ha llevado a muchas personas a reconsiderar el destino de un elemento que, hasta hace poco, solía terminar en la basura: el huesode aguacate, considerado un aliado de la belleza y la sostenibilidad.

Utilizar el hueso de aguacate
Utilizar el hueso de aguacate reduce el desperdicio en casa y promueve prácticas ecológicas desde la rutina de belleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo aprovechar el hueso de aguacate?

La reutilización del hueso de aguacate se ha consolidado como una tendencia entre quienes buscan reducir el desperdicio en casa y fortalecer el autocuidado. En varias ocasiones, incorporar este ingrediente en las rutinas de belleza ayuda a aprovechar al máximo los alimentos, disminuyendo los residuos orgánicos.

Preparar infusiones y cremas caseras con el hueso no solo favorece la salud capilar, sino que también representa una acción consciente hacia el medio ambiente. Así, el autocuidado y la sostenibilidad pueden ir de la mano en la vida cotidiana.

Cómo preparar y aplicar el hueso de aguacate en el cabello

El procedimiento más utilizado comienza con el secado total del hueso. Una vez deshidratado, se debe rallar finamente y mezclar con agua caliente. Tras dejar reposar la preparación algunos minutos, el líquido concentrado puede aplicarse directamente sobre el cabello.

Otra opción consiste en triturar el hueso y combinarlo con fécula de maíz, calentando la mezcla hasta lograr una crema espesa. El preparado facilita la hidratación profunda y aporta mayor suavidad y brillo, ayudando a controlar el frizz y a mejorar la manejabilidad de las fibras capilares.

Preparar infusiones y cremas caseras
Preparar infusiones y cremas caseras con hueso de aguacate favorece la hidratación, nutrición y el brillo del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del hueso de aguacate para el cabello

Diversos efectos positivos han sido atribuidos a la aplicación regular de extractos y cremas a base de hueso de aguacate, entre los que destacan:

  • Nutrición capilar profunda: proporciona compuestos que fortalecen el cabello desde la raíz.
  • Matiza y disimula canas: las infusiones permiten teñir cabellos claros, suavizando el contraste de las canas de manera natural.
  • Hidratación y suavidad: las preparaciones en crema ayudan a mantener el pelo hidratado, evitando la resequedad.
  • Control del frizz: el uso constante favorece una melena más manejable y menos encrespada.
  • Brillo y apariencia renovada: el cabello adquiere un aspecto más saludable y luminoso.

Además, quienes adoptan los remedios caseros contribuyen a disminuir el volumen de residuos domésticos y a fomentar un consumo más consciente.

Aplicar regularmente extractos del hueso
Aplicar regularmente extractos del hueso de aguacate fortalece el cabello desde la raíz y ayuda a disimular las canas de forma natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del aguacate para la salud en general

El aguacate aporta diversas ventajas para la salud. Es fuente de grasas saludables, sobre todo ácidos grasos monoinsaturados, que ayudan a reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL, favoreciendo la salud cardiovascular. Contiene fibra, lo que contribuye a la digestión y a mantener estable el azúcar en la sangre.

Además, contiene vitaminas y minerales esenciales, como vitaminas E, K, C, del complejo B, potasio y magnesio. Estos nutrientes apoyan funciones corporales clave, como la salud de la piel, el sistema inmunológico y la regulación de la presión arterial.

Temas Relacionados

Hueso de aguacateaguacateCuidado capilarSostenibilidadSaludBellezaResiduos orgánicosGrasas saludablesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.0 en Cintalapa

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

Detienen a siete presuntos integrantes del CJNG en operativos sorpresa en Michoacán

En cateos simultáneos en Huetamo, las autoridades lograron el decomiso de armas, drogas, animales en cautiverio y máquinas tragamonedas

Detienen a siete presuntos integrantes

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en

La IA predice al ganador entre Pachuca y América en la jornada 3 de la Liga MX

El análisis proyecta que los Tuzos aprovecharán el mal momento de los azulcremas y la confianza tras su reciente triunfo sobre León

La IA predice al ganador

Quién es Alejandro Rosales, uno de los “10 más buscados” de FBI capturado en Hidalgo, y los delitos que le imputan

El sujeto fue localizado en Pachuca y será extraditado a EEUU

Quién es Alejandro Rosales, uno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a siete presuntos integrantes

Detienen a siete presuntos integrantes del CJNG en operativos sorpresa en Michoacán

Quién es Alejandro Rosales, uno de los “10 más buscados” de FBI capturado en Hidalgo, y los delitos que le imputan

Cae en Coahuila Luis “N”, uno de los 10 criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

En centro de distribución de drogas: arrestan a presunto integrante de “Los Tanzanios” en CDMX

Detienen en Sonora a sujeto relacionado con el asesinato de Ángeles Ojeda, jefe policiaco en Baja California Sur

ENTRETENIMIENTO

Colágeno para las famosas: las

Colágeno para las famosas: las mexicanas que se enamoraron de un hombre menor que ellas

K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en México

Así puedes votar en Premios Lo Nuestro 2026 desde México por tu artista favorito

Cuántos miles de pesos gastó Wendy Guevara en su polémica cirugía de costillas

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

DEPORTES

La IA predice al ganador

La IA predice al ganador entre Pachuca y América en la jornada 3 de la Liga MX

Chivas vs Querétato: Chivas gana el encuentro 2-1 gracias a los goles de Armando González y Roberto Alvarado

Propietario del Inter de Miami confirma el interés por Berterame

Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

Cruz Azul vs Puebla: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 3 del Clausura 2026