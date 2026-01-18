La modernización de medidores digitales de la CFE no genera cobros extras pero sí eficienta el costo real para cargos erróneos

Los medidores digitales sustituyen a los mecánicos en la mayoría de los hogares, permitiendo lecturas más exactas y un mejor control del consumo energético. Crédito: CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que el sistema de medición eléctrica del país atraviesa una fase de modernización que abarca desde la tecnología de los medidores hasta la metodología de facturación.

CFE subrayó que la confiabilidad y precisión en el registro del consumo de electricidad de cada usuario es el eje de su operación, además de asegurar una gestión transparente, sin costos adicionales para los hogares.

Medidores digitales: el nuevo estándar en los hogares mexicanos

Todos los medidores eléctricos reciben calibración y verificación en laboratorios acreditados antes de ser instalados por personal especializado de la CFE. Crédito: CFE

En los últimos años, la CFE ha reemplazado la mayoría de los medidores mecánicos por modelos digitales. Esta transición responde a la necesidad de ofrecer datos más exactos y lecturas fáciles de interpretar, según explicó la propia empresa pública en su comunicado de este 18 de enero.

Los medidores digitales, afirma la empresa, además de mejorar la precisión, permiten a los usuarios comparar sus consumos y entender mejor sus hábitos energéticos.

Antes de ser instalados, estos dispositivos pasan por un proceso riguroso de verificación y calibración en laboratorios acreditados. Posteriormente, el personal especializado de la CFE realiza revisiones periódicas en campo para mantener la integridad del sistema y detectar cualquier anomalía.

La sustitución de medidores obedece a criterios técnicos: vida útil, actualización tecnológica y disponibilidad de refacciones. La CFE puntualizó que “estas sustituciones no generan costos adicionales para nuestros usuarios y usuarias”, despejando dudas frecuentes entre la población sobre posibles cargos inesperados.

Así se mide y factura la electricidad en México

El proceso de facturación eléctrica en México se basa en lecturas manuales o automatizadas y ciclos recurrentes facilitando la comparación de consumos. Crédito: CFE

El proceso de medición eléctrica en México forma parte de una infraestructura nacional que permite determinar el consumo real de energía durante periodos definidos. Con base en esas lecturas, la CFE emite la facturación correspondiente a cada hogar, empresa o institución, tanto pública como privada.

La toma de lecturas se realiza de dos maneras: manual y automatizada, dependiendo del medidor instalado en cada domicilio. El personal encargado de estos registros cuenta con capacitación específica para garantizar que los datos sean precisos y el procedimiento, uniforme en todo el país.

Esta facturación se basa en ciclos recurrentes. Cada periodo comprende el consumo entre dos lecturas consecutivas, lo que permite a los usuarios identificar fácilmente cualquier variación. De acuerdo con la CFE, “la continuidad de estos periodos permite comparar consumos entre recibos y facilita identificar variaciones asociadas a hábitos de uso o estacionalidad”.

Este sistema le permite a cada usuario:

Conocer con claridad el monto de su consumo.

Detectar a tiempo incrementos inusuales, para tomar acciones que ayuden a reducir el importe de la factura.

Convenio para la electrificación total y conectividad en Michoacán

El plan de electrificación en Michoacán contempla 765 nuevas obras, una inversión de 304 millones de pesos y la instalación de 200 torres de telefonía móvil. (Foto: Especial)

En paralelo a este proceso de modernización, la CFE y la Secretaría de Energía (SENER) suscribieron un acuerdo con el gobierno de Michoacán el pasado 14 de enero para llevar energía eléctrica e internet a toda la entidad.

Según la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la meta es que en julio de 2026 el estado alcance una cobertura del 100 %.

El plan incluye:

La ejecución de 765 nuevas obras de electrificación .

Una inversión de 304 millones de pesos .

La instalación de más de 4 mil puntos de acceso gratuito a internet y 200 torres de telefonía móvil.