CFE y SENER firman convenio con Michoacán para llevar energía eléctrica e internet a todo el estado

Prevén que el estado michoacano sea el cuarto estado con cobertura eléctrica total en 2026

Firman acuerdo en Michoacán para llevar energía total al estado. (Foto: Especial)

El compromiso por cerrar la brecha digital y garantizar el acceso universal a los servicios básicos en Michoacán ha dado un paso decisivo. Autoridades federales y estatales, junto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), firmaron un acuerdo que transformará el panorama energético y digital en la entidad, beneficiando especialmente a zonas hasta ahora marginadas.

El camino hacia la electrificación total en Michoacán

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, atestiguó la firma del convenio “Energía que Transforma”, en un acto que reunió a la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Según González Escobar, la meta nacional es que “a todos los hogares de Michoacán la energía eléctrica y esa meta es la que vamos a cumplir”, asegurando que para julio de 2026 la cobertura será del 100%.

La funcionaria recordó que el programa de electrificación impulsado en los últimos años permitió realizar mil 600 obras, beneficiando a 16 mil hogares y alrededor de 65 mil personas. La titular de la CFE, por su parte, anunció que entre enero y julio de 2026 se ejecutarán 765 nuevas obras con una inversión de 304 millones de pesos, lo que convertirá a Michoacán en el cuarto estado del país con cobertura eléctrica total.

Michoacán será el cuarto país con energía eléctrica total en el país. (Foto: Especial)

Internet gratuito y reducción de la brecha digital

No solo la electricidad llegará a todos los rincones del estado. El plan contempla la instalación de más de 4 mil puntos de acceso gratuito a internet con fibra óptica, 200 torres de telefonía móvil y numerosos espacios con conectividad en clínicas, tele-escuelas y lugares públicos.

Esta infraestructura ya ha beneficiado a más de 4 millones de habitantes en 112 municipios, según declaraciones de Luz Elena González Escobar.

En coordinación con la Secretaría del Bienestar, se han repartido más de mil tarjetas SIM para celulares y se prevé la entrega de 230 mil tarjetas adicionales, junto con 237 mil chips para estudiantes de bachillerato y universidad.

El gobernador Ramírez Bedolla subrayó la relevancia de estos apoyos: “Sin luz no hay posibilidad de desarrollo, pero sin internet la brecha al desarrollo se hace del tamaño de una autopista”.

El convenio en Michoacán significa la instalación para el suministro de Internet gratuito en el estado. (Foto: Especial)

Energía sustentable e igualdad para las comunidades

Como parte del esfuerzo por avanzar en la transición energética, la CFE instalará mil 701 paneles solares en viviendas y escuelas entre junio y julio. Durante 2025, los trabajos eléctricos iluminaron mil 102 viviendas, sumaron 228 puntos de internet gratuito y colocaron paneles solares individuales en 229 hogares.

Beneficiarios de zonas vulnerables, como María Guadalupe Arroyo Maldonado y Verónica García Torres, expresaron su agradecimiento por la llegada de estos servicios a comunidades históricamente rezagadas. El evento contó con la presencia de funcionarios federales y estatales, quienes reafirmaron la importancia de la colaboración interinstitucional.

Puntos clave del convenio “Energía que Transforma”

  • Michoacán será el cuarto estado con cobertura eléctrica total en julio de 2026.
  • Se instalarán más de 4 mil puntos de acceso gratuito a internet y 200 torres de telefonía móvil.
  • La CFE invertirá 304 millones de pesos en 765 obras de electrificación entre enero y julio de 2026.
  • Se entregarán 237 mil chips y 230 mil tarjetas SIM para estudiantes y habitantes.
  • El plan incluye la instalación de mil 701 paneles solares en viviendas y escuelas.
  • Más de 4 millones de habitantes ya se benefician de la infraestructura digital y eléctrica en 112 municipios.

