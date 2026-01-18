México

Identifican a hombre asesinado en Riberas de Tamazula en Culiacán, Sinaloa

Peritos y familiares confirmaron la identidad del hombre encontrado en un callejón; la fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer el caso

Las autoridades de Sinaloa identifican
Las autoridades de Sinaloa identifican a Héctor Geovanny N. como la víctima hallada en Riberas de Tamazula junto a una hielera. (Cuartoscuro)

Las autoridades del estado de Sinaloa identificaron a Héctor Geovanny N”, de 36 años, como la víctima de un homicidio ocurrido en el sector Riberas de Tamazula, al nororiente de Culiacán; el cuerpo fue hallado junto a una hielera y un mensaje escrito, según reportes locales.

De acuerdo con la información difundida por fuentes en el lugar, familiares de Héctor Geovanny N″ acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) para efectuar la identificación legal ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El domicilio del occiso se ubicaba en la colonia Rubén Jaramillo, en la capital sinaloense. El hallazgo ocurrió el pasado sábado 17 de enero de 2026 por la tarde tras un reporte al número de emergencias 911.

El homicidio de Héctor Geovanny
El homicidio de Héctor Geovanny N. fue reportado el 17 de enero de 2026 en un callejón en Culiacán, Sinaloa. (Cuartoscuro)

Luego de recibir la alerta, las autoridades se desplazaron a la presencia de un cuerpo sin vida en un callejón de la intersección de Riberas de Culiacán y el bulevar Riberas de Tamazula, a pocos metros del bulevar Diego Valadés Ríos, conocido también como Malecón Nuevo.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y confirmaron que la víctima se encontraba tendida en medio del callejón, junto a una hielera. Medios locales detallaron que los agentes federales acordonaron el área para preservar la escena y dar paso a las labores de investigación.

Familiares acudieron al Servicio Médico
Familiares acudieron al Servicio Médico Forense para identificar legalmente a Héctor Geovanny N. ante la Fiscalía General del Estado. (Cuartoscuro)

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo, mientras que agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para esclarecer el homicidio y determinar las circunstancias en las que se produjo.

La Fiscalía General del Estado no ha divulgado más información sobre el contenido del mensaje localizado junto al cuerpo ni sobre posibles líneas de investigación abiertas. El cuerpo de Héctor Geovanny “N” permanece bajo resguardo de las autoridades en espera de ser entregado a sus familiares para los procedimientos funerarios correspondientes.

Información en desarrollo...

