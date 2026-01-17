México

EEUU alerta a aerolíneas por “actividad militar” en espacio aéreo del Golfo de California y Pacífico mexicano

La Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió que se podría generar interferencia en los sistemas de navegación

Guardar
Imagen ilustrativa / Dos aviones
Imagen ilustrativa / Dos aviones F-35 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés) participaron durante la Feria Aeroespacial México 2025 en la Base Aérea Militar N.º 1 de Santa Lucía. Foto: Andrés Martínez

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) alertó a las aerolíneas sobre posibles interferencias en el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) debido a “actividad militar en curso” en áreas especificas de países de Latinoamérica, incluido México.

Estas interferencias se presentarían en las zonas sobre el agua de las Regiones de Información de Vuelo, conocidas como FIR, por sus siglas en inglés.

Dichas regiones conforman el espacio aéreo de cada país, ya que se divide en varias zonas que comprenden tanto terreno, agua y hasta incluir 20 mil pies hacia arriba “sin límite superior”.

En la lista de sitios comprendidos dentro de las acciones militares que realizaría EEUU también se encuentran: Panamá, Bogotá, Guayaquil, Mazatlán Oceánica y una parte del espacio aéreo no asignado del Océano Pacífico oriental.

Foto: Especial
Foto: Especial

“La FAA recomienda a la aviación civil estadounidense que tenga precaución al volar en las áreas afectadas debido a la actividad militar en curso y a la interferencia del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS)“, se lee en el documento.

Además, alerta por una “situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua del Océano Pacífico y el Golfo de California” -ambos localizados en la Región de Información de Vuelo de México- debido a las actividades militares e interferencias y sus posibles afectaciones en los aviones.

Esta acción surge en un contexto de tensión con Estados Unidos debido a las exigencias y presiones por parte de Donald Trump para combatir a los cárteles y el ingreso de drogas a ese país.

Una fotografía publicada por el
Una fotografía publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a una pantalla mientras observan la operación militar estadounidense en Venezuela desde el resort Mar a Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 3 de enero de 2026. @realDonaldTrump/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

El pasado 3 enero, Trump desplegó una acción militar en el sur del Caribe para atacar Venezuela y lograr la captura de Nicolás Maduro Moros, esto con la intención de procesarlo en los Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.

Además, ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de desplegar acciones militares por vía terrestre en otras regiones, haciendo alusión a la presencia de organizaciones criminales en México.

Las autoridades estadounidenses y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han confirmado de manera pública que se han ofrecido incursiones militares de EEUU en México para enfrentar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y armas de fuego a través de la frontera; sin embargo, ha sido rechazada.

WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS, 05DICIEMBRE2025.-
WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS, 05DICIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum sostuvo la primera reunión trilateral con Donald Trump al finalizar el sorteo de la Copa Mundial 2026.

Esta semana, Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos con Trump con el objetivo de fortalecer el diálogo bilateral y el trabajo conjunto entre ambos países.

Durante la conferencia matutina, detalló que el presidente de los Estados Unidos le sugirió la posibilidad de apoyo con fuerzas militares en México, pero la rechazó debido a la soberanía.

Este jueves, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una llamada telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, en la que abordaron los desafíos en materia de seguridad.

Los funcionarios conversaron por teléfono
Los funcionarios conversaron por teléfono -en una segunda ocasión- luego de la conversación que mantuvo la presidenta con Donald Trump| Secretaría de Relaciones Exteriores

De acuerdo con el Departamento de Estado, se hizo saber a México que Estados Unidos necesita “acciones tangibles” en el combate a las amenazas que ambas naciones comparten.

Temas Relacionados

EEUUActividad militarMéxicoEspacio aéreoDonald TrumpNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Por esta razón dos jugadores de Chivas podrían no debutar con la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia

El tricolor afronta la antesala de los amistosos ante Panamá y Bolivia sin la certeza de contar con ambos futbolistas

Por esta razón dos jugadores

Toma clandestina en taller mecánico de Azcapotzalco, así hallaron la turbosina en CDMX

PEMEX se encuentra trabajando en la zona, se descarta riesgo para la población de los alrededores en Tezozómoc

Toma clandestina en taller mecánico

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero: afectaciones en la Línea 4 del Metrobús por gestionamiento víal

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor hoy 16 de enero en México: sismo de 4.5 en Sayula de Alemán, Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 16 de enero

Casos activos de gusano barrenador en perros y gatos avanzan en México, así puedes identificarlo

El acumulado nacional de casos data de 2024 y a la fecha la suma de los caninos infectados supera los 2 mil registros

Casos activos de gusano barrenador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con rayos X y un

Con rayos X y un canino: aseguran en el AICM paquete con fentanilo enviado desde Asia que tendría valor de 20 mdd

Atacan a tiros a comandante de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas

Enfrentamiento entre militares y civiles armados deja un agresor abatido en Sinaloa

Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito en CDMX

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Peralta revela la supuesta

Ricardo Peralta revela la supuesta verdad por la que Turbulence se peleó con Burrita Burrona

“Me dieron ganas de exponerla”: Bárbara de Regil explota contra influencer fitness y asegura que miente en sus videos

Acusan a Kenia Os de copiarle a Lady Gaga en su nuevo video “Belladona”

“No era especial”: Christian Nodal estaría molesto con su violinista tras rumores de infidelidad a Ángela Aguilar

Las mejores cintas de Netflix México para ver en cualquier momento

DEPORTES

Por esta razón dos jugadores

Por esta razón dos jugadores de Chivas podrían no debutar con la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia

René Higuita asegura que Ochoa debe estar en el Mundial 2026

Checo Pérez celebra su debut con Cadillac F1: “La historia comienza hoy”

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán