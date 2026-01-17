EEUU alerta a aerolíneas por “actividad militar” en espacio aéreo del Golfo de California y Pacífico mexicano

Imagen ilustrativa / Dos aviones F-35 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés) participaron durante la Feria Aeroespacial México 2025 en la Base Aérea Militar N.º 1 de Santa Lucía. Foto: Andrés Martínez

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) alertó a las aerolíneas sobre posibles interferencias en el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) debido a “actividad militar en curso” en áreas especificas de países de Latinoamérica, incluido México.

Estas interferencias se presentarían en las zonas sobre el agua de las Regiones de Información de Vuelo, conocidas como FIR, por sus siglas en inglés.

Dichas regiones conforman el espacio aéreo de cada país, ya que se divide en varias zonas que comprenden tanto terreno, agua y hasta incluir 20 mil pies hacia arriba “sin límite superior”.

En la lista de sitios comprendidos dentro de las acciones militares que realizaría EEUU también se encuentran: Panamá, Bogotá, Guayaquil, Mazatlán Oceánica y una parte del espacio aéreo no asignado del Océano Pacífico oriental.

Foto: Especial

“La FAA recomienda a la aviación civil estadounidense que tenga precaución al volar en las áreas afectadas debido a la actividad militar en curso y a la interferencia del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS)“, se lee en el documento.

Además, alerta por una “situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua del Océano Pacífico y el Golfo de California” -ambos localizados en la Región de Información de Vuelo de México- debido a las actividades militares e interferencias y sus posibles afectaciones en los aviones.

Esta acción surge en un contexto de tensión con Estados Unidos debido a las exigencias y presiones por parte de Donald Trump para combatir a los cárteles y el ingreso de drogas a ese país.

Una fotografía publicada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a una pantalla mientras observan la operación militar estadounidense en Venezuela desde el resort Mar a Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 3 de enero de 2026. @realDonaldTrump/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

El pasado 3 enero, Trump desplegó una acción militar en el sur del Caribe para atacar Venezuela y lograr la captura de Nicolás Maduro Moros, esto con la intención de procesarlo en los Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico.

Además, ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de desplegar acciones militares por vía terrestre en otras regiones, haciendo alusión a la presencia de organizaciones criminales en México.

Las autoridades estadounidenses y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han confirmado de manera pública que se han ofrecido incursiones militares de EEUU en México para enfrentar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y armas de fuego a través de la frontera; sin embargo, ha sido rechazada.

WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS, 05DICIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum sostuvo la primera reunión trilateral con Donald Trump al finalizar el sorteo de la Copa Mundial 2026.

Esta semana, Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos con Trump con el objetivo de fortalecer el diálogo bilateral y el trabajo conjunto entre ambos países.

Durante la conferencia matutina, detalló que el presidente de los Estados Unidos le sugirió la posibilidad de apoyo con fuerzas militares en México, pero la rechazó debido a la soberanía.

Este jueves, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una llamada telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, en la que abordaron los desafíos en materia de seguridad.

Los funcionarios conversaron por teléfono -en una segunda ocasión- luego de la conversación que mantuvo la presidenta con Donald Trump| Secretaría de Relaciones Exteriores

De acuerdo con el Departamento de Estado, se hizo saber a México que Estados Unidos necesita “acciones tangibles” en el combate a las amenazas que ambas naciones comparten.