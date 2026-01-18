México

Alejandra Espinoza: ella es la conductora de ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality de la TV mexicana

El programa se desarrolla en una villa en Brasil, con vigilancia 24/7, retos físicos y emocionales

Guardar
Alejandra Espinoza encabeza uno de
Alejandra Espinoza encabeza uno de los estrenos más ambiciosos de TelevisaUnivision en 2026 con ¿Apostarías por mí? (@alejandraespinoza, Instagram)

Alejandra Espinoza encabeza uno de los estrenos más ambiciosos de TelevisaUnivision en 2026 con ¿Apostarías por mí?, un reality de convivencia permanente que reúne a parejas de celebridades en un formato que combina estrategia, emociones y apuestas económicas.

Su elección como conductora no es casual: se trata de una figura con experiencia probada en televisión en vivo, realities y proyectos de alto impacto.

¿Quién es Alejandra Espinoza?

Alejandra Espinoza es una conductora y actriz mexicana que consolidó su carrera tras ganar Nuestra Belleza Latina en 2007. Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria constante dentro de Univision y TelevisaUnivision, encabezando realities, galas especiales y programas de entretenimiento de gran audiencia.

Su perfil combina cercanía con el público, manejo de formatos en directo y credibilidad frente a proyectos de alto riesgo televisivo.

Alejandra Espinoza es una conductora
Alejandra Espinoza es una conductora y actriz mexicana que consolidó su carrera tras ganar Nuestra Belleza Latina en 2007. (@alejandraespinoza, Instagram)

El reto de conducir ‘¿Apostarías por mí?’

El nuevo reality representa un parteaguas en su carrera. Así lo reconoció la propia conductora al dimensionar la magnitud del proyecto. “TelevisaUnivision están tirando la casa por la ventana y de verdad, yo no me había dado cuenta de la magnitud de este proyecto hasta el día de ayer que visité el foro”, compartió a ¡HOLA!

Un formato que expone relaciones reales

A diferencia de otros realities, ¿Apostarías por mí? apuesta por la convivencia de parejas, muchas de ellas integradas por una figura pública y alguien ajeno al reflector. Para Espinoza, esa es la clave del impacto emocional del programa.

“En esta ocasión son parejas… tú vas con tu pareja a enfrentarte, a exponer tu relación, a exponer todo. ¿Qué no pasa en 24 horas dentro de una relación?”, reflexionó.
Alejandra Espinoza conducirá el reality
Alejandra Espinoza conducirá el reality junto a Alan Tacher, un experimentado en este formato. (@alejandraespinoza, Instagram)

El programa se desarrolla en una villa en Brasil, con vigilancia 24/7, retos físicos y emocionales, y decisiones económicas que pueden fortalecer o fracturar la dinámica entre los participantes.

La pregunta es inevitable, y Alejandra Espinoza la respondió con franqueza. “Yo creo que por la salud de mi matrimonio no”, dijo al ser cuestionada sobre la posibilidad de entrar como concursante junto a su esposo, Aníbal Marrero.

Familia, su ancla personal

Durante las grabaciones en Brasil, Espinoza está acompañada por su hijo Matteo, un aspecto clave para su estabilidad emocional.

Con ¿Apostarías por mí?, Alejandra Espinoza no solo suma un nuevo proyecto a su carrera, sino que se posiciona como el rostro de un formato que busca marcar un antes y un después en los realities de pareja en la televisión mexicana.

Parejas que participan:

  1. Raúl “El Pelón” Molinar y Laura Molinar
  2. Adrián Di Monte y Nuja Amar
  3. Beta Mejía y Alejandra Jaramillo
  4. Franco Tradardi y Breh Badassifier
  5. René Strickler y Rubí Cardozo
  6. Jim Velásquez y Alina Lozano
  7. Gigi Ojeda y David Leal
  8. Tiby Camacho y José Medina
  9. Lorenzo Méndez y Claudia Galván
  10. Salvador Zerboni y Marcela Ruiz
  11. Laysha Zamora y Nelson Cordero “El Malito”
  12. Mario Bezares y Brenda Bezares

Temas Relacionados

Alejandra Espinoza¿Apostarías por mí?TelevisaRealitiesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo estará el clima en Monterrey este domingo 18 de enero

Baja humedad, viento moderado y escasa nubosidad caracterizarán las condiciones previstas para la capital regiomontana

Cómo estará el clima en

Jugada ganadora y resultado de los últimos sorteos del Chispazo este 17 de enero del 2026

Consulte aquí los números sorteados dados a conocer por la Lotería Nacional; descubra si ha sido uno de los afortunados

Jugada ganadora y resultado de

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados del 17 de enero de 2026

El sorteo se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los últimos resultados

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Qué son los Jammers, los dispositivos que ponen en juego la aviación y las operaciones militares

El aumento en el uso ilegal y sofisticado de dispositivos que obstruyen la navegación satelital afecta a los sectores públicos y privados

Qué son los Jammers, los

El romance de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel sorprende a los conductores de Ventaneando

La presentadora de ‘Hoy’ confirmó la noticia a casi tres años de anunciar su separación del cantante Erik Rubín

El romance de Andrea Legarreta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué son los Jammers, los

Qué son los Jammers, los dispositivos que ponen en juego la aviación y las operaciones militares

Exagente de la DEA considera que EEUU insistiría en capturar a líderes narco en México

¿Quién es “El Compa Omar”, el expolicía ligado a El Mayo Zambada que hoy es buscado por ICE?

ICE busca a Omar Guillermo Cuen Lugo, expolicía federal y operador del Cártel de Sinaloa

Golpe a La Barredora en Tabasco: detienen a “El Balú”, jefe de plaza y generador de violencia en Villahermosa

ENTRETENIMIENTO

El romance de Andrea Legarreta

El romance de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel sorprende a los conductores de Ventaneando

Nieta de Alejandro Fernández es dada de alta tras una crisis de salud por salmonela

Cazzu hace comentario sobre enamorarse de “estúpidos” e internautas apuntan a Christian Nodal

Viralizan video de la fiesta de Christian Nodal donde ignora a Ángela Aguilar y le niega un shot

Los secretos del hueso de aguacate: así puedes usarlos para fortalecer y embellecer tu cabello

DEPORTES

Revelan las canciones con las

Revelan las canciones con las que competirá Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco representarán a México en la Serie del Caribe

Hoy en la NBA: los partidos más esperados de este 18 de enero

Julio César Chávez Jr. revela que su adicción a fármacos y drogas casi le cuesta la vida tras dos sobredosis

La IA predice al ganador entre Pachuca y América en la jornada 3 de la Liga MX