Alejandra Espinoza: ella es la conductora de ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality de la TV mexicana

Alejandra Espinoza encabeza uno de los estrenos más ambiciosos de TelevisaUnivision en 2026 con ¿Apostarías por mí?, un reality de convivencia permanente que reúne a parejas de celebridades en un formato que combina estrategia, emociones y apuestas económicas.

Su elección como conductora no es casual: se trata de una figura con experiencia probada en televisión en vivo, realities y proyectos de alto impacto.

¿Quién es Alejandra Espinoza?

Alejandra Espinoza es una conductora y actriz mexicana que consolidó su carrera tras ganar Nuestra Belleza Latina en 2007. Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria constante dentro de Univision y TelevisaUnivision, encabezando realities, galas especiales y programas de entretenimiento de gran audiencia.

Su perfil combina cercanía con el público, manejo de formatos en directo y credibilidad frente a proyectos de alto riesgo televisivo.

El reto de conducir ‘¿Apostarías por mí?’

El nuevo reality representa un parteaguas en su carrera. Así lo reconoció la propia conductora al dimensionar la magnitud del proyecto. “TelevisaUnivision están tirando la casa por la ventana y de verdad, yo no me había dado cuenta de la magnitud de este proyecto hasta el día de ayer que visité el foro”, compartió a ¡HOLA!

Un formato que expone relaciones reales

A diferencia de otros realities, ¿Apostarías por mí? apuesta por la convivencia de parejas, muchas de ellas integradas por una figura pública y alguien ajeno al reflector. Para Espinoza, esa es la clave del impacto emocional del programa.

“En esta ocasión son parejas… tú vas con tu pareja a enfrentarte, a exponer tu relación, a exponer todo. ¿Qué no pasa en 24 horas dentro de una relación?”, reflexionó.

El programa se desarrolla en una villa en Brasil, con vigilancia 24/7, retos físicos y emocionales, y decisiones económicas que pueden fortalecer o fracturar la dinámica entre los participantes.

La pregunta es inevitable, y Alejandra Espinoza la respondió con franqueza. “Yo creo que por la salud de mi matrimonio no”, dijo al ser cuestionada sobre la posibilidad de entrar como concursante junto a su esposo, Aníbal Marrero.

Familia, su ancla personal

Durante las grabaciones en Brasil, Espinoza está acompañada por su hijo Matteo, un aspecto clave para su estabilidad emocional.

Con ¿Apostarías por mí?, Alejandra Espinoza no solo suma un nuevo proyecto a su carrera, sino que se posiciona como el rostro de un formato que busca marcar un antes y un después en los realities de pareja en la televisión mexicana.

Parejas que participan:

Raúl “El Pelón” Molinar y Laura Molinar Adrián Di Monte y Nuja Amar Beta Mejía y Alejandra Jaramillo Franco Tradardi y Breh Badassifier René Strickler y Rubí Cardozo Jim Velásquez y Alina Lozano Gigi Ojeda y David Leal Tiby Camacho y José Medina Lorenzo Méndez y Claudia Galván Salvador Zerboni y Marcela Ruiz Laysha Zamora y Nelson Cordero “El Malito” Mario Bezares y Brenda Bezares