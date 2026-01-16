México

Mario y Brenda Bezares advierten que podrían abandonar ¿Apostarías por mí? si su matrimonio se pone en riesgo

En un enlace con el programa “Hoy”, la pareja aseguró que podrían aplicar lo que hizo Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México si su relación se ve afectada

Mario y Brenda Bezares se incorporan como la última pareja confirmada para el reality ¿Apostarías por mí?, estrenado en enero de 2026. Captura de pantalla)

Después de varias especulaciones, Mario y Brenda Bezares fueron confirmados como la última pareja que participará en el reality ¿Apostarías por mí?

Tras su exitosa participación en La Casa de los Famosos México, “Mayito” se unirá junto a su esposa a la competencia de parejas que se estrena el próximo 18 de enero.

El matrimonio Bezares prioriza su relación y afirma que saldría del reality si las pruebas ponen en riesgo su vínculo personal. (IG: @apostariaspormi // @bbezares )

Mayito y Brenda Bezares no pondrán en riesgo su matrimonio

Después de que la pareja fue confirmada como la última dupla participante, ofrecieron una entrevista para el programa Hoy, donde hablaron sobre las pruebas que podría enfrentar su matrimonio.

En un enlace con Arath de la Torre y Andrea Legarreta, Brenda Bezares aseguró que en caso de que su matrimonio se ponga en riesgo optarán por pedir su salida de la competencia, tal y como lo solicitó el conductor de Hoy en La Casa de los Famosos México.

“Lo principal es que ya tenemos nuestros códigos y cuando nosotros veamos que de plano ya no podemos, porque ante todo es nuestra relación, nuestro matrimonio y nosotros como personas, si ya de plano no podemos, yo voy a aplicar la de Arath”, dijo entre risas.

Brenda Bezares debuta en realities gracias al impulso de su esposo Mario, enfrentando nuevos desafíos fuera de su zona de confort.

Brenda Bezares incursiona en un reality

Además, la cantante también señaló que está saliendo de su zona de confort, pues antes aseguraba que no tenía interés en entrar a un reality show, pero su esposo la animó.

“Entro sin expectativas, rompiendo todos mis miedos, saliendo totalmente de mi zona de confort, pero este hombre siempre me agarra y me lleva por lugares y cosas que yo jamás pensé vivir”, explicó.

Finalmente, Mayito aseguró que está feliz de iniciar un nuevo proyecto junto a su esposa luego de haberse ganado el cariño del público durante su participación en LCDLFMX con Arath de la Torre.

Mario Bezares expresó entusiasmo por participar en un nuevo proyecto junto a su esposa tras ganarse el cariño del público en La Casa de los Famosos México. (ViX)

¿Apostarías por mí?, fecha de estreno, analistas y conductores

  • Es un reality show de parejas transmitido 24/7, producido por Fremantle para TelevisaUnivisión y basado en un formato israelí. Su estreno fue el 18 de enero de 2026, con transmisión por ViX y Canal de las Estrellas en México y Univision en EE.UU.
  • Los conductores principales son Alejandra Espinoza y Alan Tacher. En el entorno digital, Arana Lemus y Lambda García presentan el pre-show y post-show exclusivos para ViX, y Roberto Hernández hace entrevistas a los participantes.
  • El panel de analistas está compuesto por el cantante Lupillo Rivera, la actriz Cecilia Galeano y el conferencista Jorge Lozano, quienes analizarán las estrategias, retos y dinámicas de las 12 parejas concursantes.

Además de las personalidades que estarán de base en el programa, cada semana se contará con la presencia de una pareja VIP invitada, tal es el caso de Maribel Guardia y Marco Chacón, o Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina.

Temas Relacionados

Mario BezaresBrenda BezaresMayito¿Apostarías por mí?ViXTelevisa24/7mexico-entretenimientomexico-noticias

