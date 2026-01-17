México

Victoria Ruffo aseguró que Mauricio Ochman “besa bien” y así respondió el actor

El testimonio de la actriz sobre su vínculo laboral el actor generó comentarios entre los fanáticos y propició nuevas declaraciones

Victoria Ruffo confiesa sin filtros
Victoria Ruffo confiesa sin filtros cómo fue besar a Mauricio Ochmann en la telenovela Victoria.

La inesperada afirmación de Victoria Ruffo sobre su experiencia junto a Mauricio Ochmann trajo de vuelta al foco público la telenovela Victoria y el vínculo que ambos construyeron en aquel proyecto.

La actriz abordó el tema en el canal de YouTube de su hijo, José Eduardo Derbez, donde compartió anécdotas de las grabaciones y describió cómo era la relación con su compañero de reparto. La conversación, que mezcló recuerdos profesionales y detalles personales, no tardó en captar la atención de los seguidores y de los medios.

La pregunta de José Eduardo Derbez sobre si Ochmann “besaba bien” fue respondida por Ruffo sin rodeos: “Sí, besa bien”, un comentario que se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio.

La confesión de Victoria Ruffo
La confesión de Victoria Ruffo sobre los besos de Mauricio Ochmann se convierte en uno de los momentos más comentados por los seguidores en redes sociales.

Además, la actriz recordó la diferencia de edad que existía entre ambos y el ambiente relajado que predominaba en el set: “Me cae re bien, es un niñote. Yo tenía escenas con él en las que nos poníamos a bailar. Evidentemente yo soy una mujer mayor que él, y cuando bailábamos, en vez de cantarme algo romántico, me cantaba ‘eres tú, el príncipe azul’”, relató.

La charla no solo giró en torno a la química profesional, sino que también tocó el peculiar cruce familiar que une a Victoria Ruffo con Mauricio Ochmann, pues tiempo después del rodaje, el actor se casó con Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez.

La reacción de Mauricio Ochmann: respeto y gratitud

El eco de las palabras de la ‘queen de las telenovelas’ no tardó en llegar a Mauricio Ochmann, quien fue consultado por diversos medios sobre el elogio recibido.

En un encuentro con la prensa, el actor expresó: “¡Un honor!”, con una sonrisa y cierto rubor, dejando claro el aprecio y respeto que mantiene por su excompañera de reparto.

La respuesta, breve pero significativa, reafirmó la buena sintonía que ambos lograron durante la grabación y que, con el paso de los años, se transformó en una anécdota que sigue despertando simpatía entre el público.

Victoria Ruffo comparte anécdotas divertidas
Victoria Ruffo comparte anécdotas divertidas sobre las escenas de baile junto a Mauricio Ochmann en el set de la popular telenovela.

El impacto de “Victoria” en los actores

El melodrama, estrenado en 2007, marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Para muchos espectadores, el tiempo ha convertido ese trabajo en un clásico de la televisión, al que hoy se suman nuevas capas de significado por el cruce de sus historias personales.

En ese mismo episodio, Victoria Ruffo también habló sobre su relación pasada con Eugenio Derbez, resaltando especificamente los motivos que la llevaron a enamorarse del comediante.

“A estas alturas de la vida, no sé qué vi, no sé qué me gustó. Feo es, payaso es, codo es, fui descubriendo poco a poco todas esas maravillas. Se me hizo una persona inteligente en el sentido de que escribía sus sketches, sus cosas, lo fui a ver varias veces a sus shows, eran buenos, pero nada más”, relató.

