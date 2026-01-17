Toma clandestina en taller mecánico de Azcapotzalco, así hallaron la turbosina en CDMX

La toma clandestina del turbosinoducto fue localizada en Azcapotzalco, CDMX. (Foto: Pemex)

Un local comercial en la avenida Tezozómoc de la alcaldía Azcapotzalco en Ciudad de México encendió las alertas la tarde de este 16 de enero de 2026, la situación se tensó al darse a conocer que autoridades capitalinas detectaron una toma clandestina de hidrocarburo, por lo que arribaron elementos de distintas dependencias.

PEMEX resguarda el sitio y descarta peligro para la población

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este viernes que logró controlar una fuga ocasionada por una toma clandestina en el turbosinoducto Azcapotzalco–ASA, ubicada en un local comercial sobre la avenida Tezozómoc, en la colonia San Antonio, alcaldía Azcapotzalco.

La detección se produjo tras un recorrido de inspección en la zona, lo que permitió la activación inmediata de los protocolos de control y seguridad en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, incluyendo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX), la Secretaría de la Defensa Nacional y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (Bomberos CDMX).

Autoridades descartaron riesgo para la población por toma clandestina en Azcapotzalco. (Fotos: @AzcapotzalcoMx)

En el sitio se aseguraron 27 bidones de 50 litros cada uno con turbosina y se llevan a cabo las acciones necesarias para la inhabilitación total de la toma clandestina en las horas siguientes. Pemex aseguró que no existe riesgo para la población derivado de este incidente.

Una persona se dio a la fuga tras la presencia de autoridades

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que las viviendas aledañas no enfrentan peligro. Al irrumpir en el inmueble, la persona encargada se dio a la fuga, en el lugar dejaron abiertas las válvulas de la toma, lo que ocasionó un derrame.

Por su parte, en redes de la alcaldía se reiteró que “es importante evitar el tránsito por la zona mientras continúan las labores de atención, así como permitir el libre paso a los vehículos de emergencia y cuerpos de auxilio”. El lugar operaba bajo la fachada de un taller mecánico pero en realidad se realizaba la sustracción ilegal del combustible.

Pemex y autoridades de CDMX se encuentran trabajando en toma clandestina de Azcapotzalco. (Foto: @SGIRPC_CDMX)

¿Qué es la turbosina y dónde se emplea?

La turbosina es un líquido con alta inflamabilidad , capaz de arder fácilmente a temperatura ambiente; sus vapores, más densos que el aire, tienden a desplazarse por el suelo y acumularse en áreas bajas.

Al moverse o fluir, la turbosina puede generar cargas electrostáticas ; si sus vapores se acumulan y entran en contacto con una fuente de ignición, existe riesgo de explosión.

Trapos y materiales contaminados con turbosina, si permanecen en lugares cerrados, pueden iniciar combustión espontánea.

Los envases que han contenido turbosina pueden retener residuos peligrosos, por lo que no deben someterse a presión, calor, corte, soldadura ni exponerse a flamas ni fuentes de ignición.

Este combustible suele emplearse en motores de turbina de aviones, jets y helicópteros, aunque también tiene usos en equipos industriales, generadores eléctricos, calderas y hornos.