¿No vendieron boletos? Adal Ramones revela por qué se pospuso el reencuentro de Otro Rollo

Así será el regreso de Otro Rollo con Adal Ramones, Yordi Rosado, Lalo España, Gaby Platas y todo el elenco original. (Cortesía)

‘Enrollados’, considerado como uno de los proyectos en vivo más esperados del 2026, se pospuso abruptamente por cuestiones de logística.

Así lo anunció la casa productora a través de redes sociales: “Esta reprogramación obedece exclusivamente a cuestiones logísticas de la empresa promotora, ajenas por completo al elenco de Enrollados”.

La noticia sorprendió a los fanáticos de ‘Otro Rollo’ -nombre del proyecto original-, pues las presentaciones debían comenzar el 15 de enero en Mexicali.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado oficial emitido por la promotora One MusicVibe. (@enrollados, Instagram)

Aunque la empresa destapó el motivo de la reprogramación, surgieron especulaciones sobre que el show se habría pospuesto por presunta baja venta de boletos o por diferencias entre los integrantes.

Adal Ramones revela por qué se pospuso el reencuentro de Otro Rollo

El conductor asistió como invitado especial a premier de ‘LOL: Buscando Talento’, un programa especial donde participó previo al arranque de la octava temporada de ‘LOL: Last One Laughing México’.

La gira 'Enrollados' ofrecerá 25 funciones en distintas ciudades de México a partir de enero de 2026 (MusicVibes)

Durante su paso por la alfombra roja, fue cuestionado sobre los rumores que circulan respecto a la reprogramación de la gira de ‘Enrollados’ y, sin profundizar en detalles, confirmó que fue por temas de logística.

“Se pospone, no se detuvo. Pero nosotros, la empresa desde el año pasado nos dijeron: Oigan, creo que no debimos haberlo hecho. Ya había... El día que empezaron la venta de boletos, como a las dos o tres semanas dijeron: Nos gustaría cambiarla porque es inicio de año. Le dije: Pues ustedes digan", contó en un encuentro con medios.

El presentador desmintió supuesta baja venta de boletos y explicó que la producción reconsideró mover la fecha de arranque por el Mundial de Futbol México-Estados Unidos- Canadá 2026.

Todo el elenco original regresa para una serie de 25 shows en vivo. (Cortesía)

“Nosotros no llevamos los números, pero no creo que haya sido eso (baja venta de boletos). Para ellos fue la logística. Y obviamente, claro, un año de mundial e inicio de año, digo, pues, ¿pues quién se avienta gira de conciertos en enero?“, declaró.

Por último, adelantó que la gira de ‘Enrollados’ podría comenzar hasta septiembre.

Según el comunicado que emitió la empresa, quienes compraron boletos para las presentaciones podrán hacerlos válidos en las nuevas fechas o pedir el reembolso directamente en la boletera donde se realizó la compra.

¿Quiénes participarán en “Enrollados”?

Este espectáculo en vivo contará con la participación estelar de Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Eduardo España, todos exconductores de ‘Otro Rollo’.

Por esa razón, el público ha considerado el espectáculo como el reencuentro del famoso programa de televisión.