México supera a la IA: Batman se roba el show en plena pelea de mujeres en Oaxaca bailando en el tubo

Una pelea callejera quedó opacada por un sujeto disfrazado de Batman que convirtió un poste de luz en escenario y desató carcajadas en internet

Mientras dos mujeres se golpeaban,
Mientras dos mujeres se golpeaban, un Batman improvisó un baile que se volvió el verdadero foco del video.

En plena era de la Inteligencia Artificial (IA), México volvió a robarse la atención de las redes sociales con una escena que muchos usuarios calificaron como imposible de replicar por cualquier algoritmo. Un video grabado en una explanada de Oaxaca mostró una riña entre dos mujeres, mientras a escasos metros un personaje disfrazado de Batman realizaba un improvisado baile sobre un poste de luz.

La grabación, difundida originalmente en TikTok, capta el instante en que dos mujeres comienzan a golpearse, se jalan del cabello y elevan la tensión del momento, mientras otras personas intentan intervenir para separarlas. Sin embargo, el enfrentamiento quedó en segundo plano ante la inesperada actuación del sujeto caracterizado como el superhéroe de DC Comics.

En lugar de intervenir o alejarse del conflicto, el llamado “Caballero de la Noche” optó por subir a un poste y, al ritmo de la música que sonaba en el entorno, comenzó a moverse como si se tratara de una rutina de pole dance. La combinación entre la pelea y el baile convirtió la escena en un episodio surrealista que rápidamente fue compartido miles de veces.

En pocas horas, el clip acumuló más de cinco millones de reproducciones y desató una ola de comentarios cargados de humor, ironía y asombro. Para muchos internautas, el video se convirtió en una nueva muestra de por qué la realidad mexicana suele superar cualquier guion generado por la Inteligencia Artificial.

Un clip grabado en Oaxaca
Un clip grabado en Oaxaca combinó violencia y humor absurdo, logrando millones de reproducciones en TikTok.

Entre las reacciones destacaron mensajes como: “Quien lo diría, esa escena supera la IA”, “Pero digo yo q hace Batman bailando el tubo ahí jajajajajaa”; “Hace unas semanas una vendedora ambulante agredió a una chica, hoy otra pelea, la diferencia es el caballero de la noche en la tarde jajajaja”; “Mi México Mágico, sin duda somos otra especie”; “Ese Batman está en todo menos salvando a las personas”.

La viralidad del material no solo impulsó el alcance del video, sino que también reabrió el debate sobre el tipo de contenidos que captan la atención masiva en plataformas digitales. La mezcla de conflicto, humor involuntario y personajes inesperados continúa siendo una fórmula efectiva para generar impacto en redes sociales.

@jhovasb

México o IA #ia #oaxacalotienetodo #batman #surrealista

♬ sonido original - Jhovassss

Aunque el origen del altercado entre las mujeres no fue aclarado, la escena quedó marcada por la presencia del peculiar Batman, quien terminó siendo el protagonista involuntario del momento. Para muchos usuarios, este episodio confirmó una vez más que, en México, la realidad cotidiana puede convertirse fácilmente en un espectáculo digno de millones de vistas.

