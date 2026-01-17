Avenged Sevenfold en México 2026: este sería su posible setlist en el Estadio GNP Seguros

El grupo, originario de California llegará este sábado 17 de enero a la Ciudad de México.(Captura de pantalla)

El Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México recibirá este sábado 17 de enero de 2026 a quienes esperan desde hace años el regreso de Avenged Sevenfold. El grupo, originario de California, reprogramó su presencia en el país como parte de la gira “Life is but a dream… Latin America Tour 2026”, después de haber pospuesto sus anteriores fechas por problemas de salud de su vocalista principal. El concierto marca el regreso de una de las bandas más populares del metal moderno a los escenarios latinoamericanos.

La noche en el Estadio GNP Seguros contará con la participación de varias bandas invitadas. M. Shadows y sus compañeros compartirán escenario con A Day to Remember, Scars on Broadway y Mr. Bungle, además de la agrupación mexicana Electrify Rock Band, seleccionada mediante convocatoria para sumarse al evento. De acuerdo con la información oficial de Ocesa, las puertas del estadio abrirán a las 16:00 horas y las presentaciones de los invitados comenzarán a partir de las 16:46 horas.

Horarios para el concierto de Avenged Sevenfold en el Estadio Seguros GNP. (@ocesa_rock)

El público mexicano espera un repertorio histórico. Entre las canciones más solicitadas para este regreso destacan “Bat Country”, “Nightmare”, “Hail to the King”, “Afterlife” y “Critical Acclaim”, piezas que han acompañado a la banda en sus giras recientes. También se prevén temas de su álbum más reciente, respetando la estructura que han presentado en otras ciudades a lo largo de la gira. Las entradas adquiridas previamente mantienen su validez para la nueva fecha.

Horarios para Avenged Sevenfold en el Estadio Seguros GNP

Apertura de puertas: 16:00 horas

Electrify: 16:45 horas

Mr. Bungle: 17:30 horas

Scars on Broadway: 18:30 horas

A Day to Remember: 19:30 horas

Avenged Sevenfold: 21:00 horas

Avenged Sevenfold, formada en 1999 en California, es una banda clave del heavy metal contemporáneo. REUTERS/Ricardo Moraes

Posible setlist de Avenged Sevenfold

Game Over

Mattel

Afterlife

Hail to the King

Gunslinger

Buried Alive

The Stage

So Far Away

Bat Country

Nobody

Nightmare

Unholy Confessions

Save Me

Cosmic

A Little Piece of Heaven

Avenged Sevenfold, formada en 1999 en California, es una banda clave del heavy metal contemporáneo. Tras un inicio influenciado por el metalcore, su sonido evolucionó hacia estilos más clásicos y progresivos. La agrupación ha experimentado cambios en su formación, pero ha mantenido una base sólida con integrantes como Synyster Gates y Zacky Vengeance. La banda ha enfrentado desafíos, como la muerte de su baterista original y problemas de salud recientes. En 2026, Avenged Sevenfold marcará su regreso a México luego de posponer su gira latinoamericana por una afección vocal de su cantante.