Qué pasó en la Línea 1 del Metro CDMX: usuaria denunció supuesta agresión de policías

A través de redes sociales se viralizó un video que generó indignación entre los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), pues una adulta denunció una supuesta agresión por parte del personal del Metro CDMX. El incidente ocurrió en la Línea 1, en la estación Salto del Agua.

De acuerdo con lo que se puede ver en las imágenes, una mujer quedó tendida a un costado de los accesos a la estación de la Línea 1 del Metro CDMX. Una persona que pasaba por el lugar se animó a grabar la situación para compartirlo en redes, y es que, según una de las víctimas señaló a personal del STC Metro de una supuesta agresión, pues denunciaron que se les habría negado el acceso a las instalaciones por ir acompañadas de un perro.

La mujer que estaba en el piso habría sido agredida en un intento de acceder a la estación con su mascota, pese a que estaba recibiendo atención por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), su acompañante insistió en que se trató de una agresión.

¿Qué dijo la SSC sobre la supuesta agresión a una usuaria en la Línea 1 del Metro CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México negó irregularidades tras la difusión de un video sobre un presunto abuso de autoridad en la estación Salto del Agua de la Línea 1 del Metro. Según la dependencia, los oficiales actuaron conforme a la normativa al requerir documentación sobre la presencia de un perro en los andenes.

De acuerdo con la versión oficial de la SSC, el incidente se registró cuando dos mujeres intentaron ingresar al área de andenes acompañadas de un perro. Los agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) solicitaron el documento que acreditara que el animal era de asistencia emocional, conforme al artículo 230, fracción II, inciso c, del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y del Reglamento del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La situación provocó molestia entre las usuarias, y una de ellas presentó lo que describieron como una “crisis convulsiva”. Fue trasladada a un cubículo para ser valorada. Personal de Protección Civil del Metro diagnosticó a la mujer “orientada y con signos vitales normales”. Posteriormente, y con acompañamiento policial, ambas mujeres pudieron abordar el tren junto con el perro y concluyeron su trayecto en la estación Pino Suárez.

La SSC puntualizó que, después de recibir el apoyo de los uniformados, las usuarias agradecieron la asistencia y abandonaron las instalaciones, por lo que desmintieron que se tratara de alguna agresión física.