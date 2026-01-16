México

¿Por qué se recomienda usar vaselina en los pómulos durante la temporada de frío?

El uso de una fina capa ayuda a conservar la humedad y previene la descamación durante el invierno

Guardar
Descubre cómo un clásico de
Descubre cómo un clásico de farmacia puede preservar la hidratación y devolver la vitalidad al rostro cuando bajan las temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del frío trae consigo un desafío para la piel del rostro: la deshidratación y la descamación suelen hacerse presentes, especialmente en los pómulos.

Muchas personas han encontrado una solución efectiva y accesible en la vaselina, un producto clásico de farmacia que se ha ganado un lugar en la rutina de belleza de invierno.

La vaselina protege la piel
La vaselina protege la piel del rostro en invierno al formar una barrera que previene la deshidratación y la descamación de los pómulos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo protege la vaselina los pómulos en invierno

Una de las principales funciones de la vaselina es crear una barrera oclusiva sobre la piel. Una fina capa ayuda a conservar la humedad y a reducir la pérdida de agua causada por el aire frío y seco o el uso de calefacción.

Al aplicar una cantidad menor al tamaño de un grano de arroz sobre los pómulos, se puede prevenir la resequedad, el enrojecimiento y la descamación. Además, la protección extra que ofrece suaviza el impacto de los cambios bruscos de temperatura sobre el rostro.

El producto actúa como un “escudo” ante el viento, lo que es especialmente útil para quienes pasan mucho tiempo al aire libre durante el invierno.

Usar vaselina en los pómulos
Usar vaselina en los pómulos ayuda a mantener la hidratación, reduce el enrojecimiento y suaviza el impacto de los cambios de temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios estéticos y prácticos de la vaselina

Más allá de la hidratación, la vaselina aporta un aspecto saludable y luminoso, lo que crea un efecto conocido como “glass skin”, que resalta los puntos altos del rostro, como los pómulos y el puente de la nariz, sin dejar una textura pesada o artificial.

Entre los beneficios adicionales que destacan los especialistas se encuentran:

  • Brillo natural. Realza la piel sin pigmentos, diferente a algunos iluminadores en polvo.
  • Fácil de aplicar. Solo se necesita una mínima cantidad para notar resultados.
  • No interfiere con el maquillaje. Cuando se usa como último paso, mantiene la hidratación sin alterar otros productos.

La vaselina también contiene vitamina E, lo que ayuda a nutrir la piel y mantenerla firme y elástica.

Aplicar una pequeña cantidad de
Aplicar una pequeña cantidad de vaselina sobre los pómulos resalta los puntos altos del rostro y proporciona el efecto 'glass skin'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para usar vaselina en los pómulos de manera segura

Aunque la vaselina es un producto seguro y versátil, existen algunas recomendaciones importantes para su uso en el rostro durante el invierno:

1. Aplica solo en áreas específicas. Limita el uso a los pómulos, evitando la zona T para prevenir un aspecto graso.

2. Usa poca cantidad. Una capa ligera es suficiente. Evita arrastrar el dedo para no retirar otros productos.

3. No sustituye el protector solar. La vaselina no bloquea los rayos UV. Siempre debe complementarse con protección solar, incluso en días nublados.

4. Elige el momento adecuado. Aplica vaselina como el último paso de la rutina, después de la hidratación y el protector solar.

5. Atención a contraindicaciones. Consulta a un especialista si tienes dudas o condiciones cutáneas específicas.

Por lo tanto, la vaselina se posiciona como una aliada sencilla y discreta para cuidar la piel de los pómulos durante los días fríos, aportando hidratación y un toque de brillo saludable.

Temas Relacionados

VaselinaPómulosPiel del rostroInviernoHidrataciónVitamina ERutina de bellezaBellezamexico-noticias

Más Noticias

Suprema Corte determina que la cédula profesional digital es un documento válido

El máximo tribunal determinó que esa versión de la certificación es suficiente para ejercer una profesión en el país

Suprema Corte determina que la

Gobierno CDMX niega contrato inmobiliario en predio de Refugio Franciscano

Diversas versiones aseguraban que las autoridades habían autorizado construcciones en Cuajimalpa

Gobierno CDMX niega contrato inmobiliario

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Los funcionarios reafirmaron la importancia de la colaboración bilateral para enfrentar a las organizaciones criminales

Marco Rubio y Juan Ramón

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Mazatlán este 16 de enero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

El sitio, habilitado para el almacenamiento de drogas, quedó bajo resguardo de las autoridades

Caen seis presuntos miembros de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marco Rubio y Juan Ramón

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

Alertan por reclutamiento forzado de menores desde los 8 años a través de redes sociales por cárteles en Sonora

Detienen a cuatro sujetos ligados al “Cabo 27” del Cártel de Sinaloa

Localizan dos campamentos con más de 2 mil cartuchos y rescatan a una persona secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel explota contra rené

Pepillo Origel explota contra rené Franco por presunta pelea con Andrea Legarreta: “Hipócrita”

Este es el posible setlist para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Belinda se reune con el elenco de “Carlota” en España tras anunciar que estará fuera de México

Las Pandora salen en defensa de Julio Iglesias y cuestionan testimonio de víctimas: “Un señorón”

TXT en la CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

DEPORTES

Canelo Álvarez anuncia su regreso

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje