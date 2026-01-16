¿Por qué se recomienda usar vaselina en los pómulos durante la temporada de frío?

Descubre cómo un clásico de farmacia puede preservar la hidratación y devolver la vitalidad al rostro cuando bajan las temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del frío trae consigo un desafío para la piel del rostro: la deshidratación y la descamación suelen hacerse presentes, especialmente en los pómulos.

Muchas personas han encontrado una solución efectiva y accesible en la vaselina, un producto clásico de farmacia que se ha ganado un lugar en la rutina de belleza de invierno.

Cómo protege la vaselina los pómulos en invierno

Una de las principales funciones de la vaselina es crear una barrera oclusiva sobre la piel. Una fina capa ayuda a conservar la humedad y a reducir la pérdida de agua causada por el aire frío y seco o el uso de calefacción.

Al aplicar una cantidad menor al tamaño de un grano de arroz sobre los pómulos, se puede prevenir la resequedad, el enrojecimiento y la descamación. Además, la protección extra que ofrece suaviza el impacto de los cambios bruscos de temperatura sobre el rostro.

El producto actúa como un “escudo” ante el viento, lo que es especialmente útil para quienes pasan mucho tiempo al aire libre durante el invierno.

Beneficios estéticos y prácticos de la vaselina

Más allá de la hidratación, la vaselina aporta un aspecto saludable y luminoso, lo que crea un efecto conocido como “glass skin”, que resalta los puntos altos del rostro, como los pómulos y el puente de la nariz, sin dejar una textura pesada o artificial.

Entre los beneficios adicionales que destacan los especialistas se encuentran:

Brillo natural. Realza la piel sin pigmentos, diferente a algunos iluminadores en polvo.

Fácil de aplicar. Solo se necesita una mínima cantidad para notar resultados.

No interfiere con el maquillaje. Cuando se usa como último paso, mantiene la hidratación sin alterar otros productos.

La vaselina también contiene vitamina E, lo que ayuda a nutrir la piel y mantenerla firme y elástica.

Claves para usar vaselina en los pómulos de manera segura

Aunque la vaselina es un producto seguro y versátil, existen algunas recomendaciones importantes para su uso en el rostro durante el invierno:

1. Aplica solo en áreas específicas. Limita el uso a los pómulos, evitando la zona T para prevenir un aspecto graso.

2. Usa poca cantidad. Una capa ligera es suficiente. Evita arrastrar el dedo para no retirar otros productos.

3. No sustituye el protector solar. La vaselina no bloquea los rayos UV. Siempre debe complementarse con protección solar, incluso en días nublados.

4. Elige el momento adecuado. Aplica vaselina como el último paso de la rutina, después de la hidratación y el protector solar.

5. Atención a contraindicaciones. Consulta a un especialista si tienes dudas o condiciones cutáneas específicas.

Por lo tanto, la vaselina se posiciona como una aliada sencilla y discreta para cuidar la piel de los pómulos durante los días fríos, aportando hidratación y un toque de brillo saludable.