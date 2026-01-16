México

El conmovedor detalle que Luis Ángel “El Flaco” incluirá en todos sus discos en honor a Yeison Jiménez

El intérprete de regional mexicano confesó que tiene sentimientos encontrados por uno de sus temas más populares: “Mi último deseo”

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Luis Ángel “El Flaco” regresó a México tras acudir al funeral de la estrella colombiana, Yeison Jiménez, quien lamentablemente murió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

El intérprete de regional mexicano asistió como invitado especial al programa “Hoy”, donde abrió su corazón para compartir cómo fue su amistad con el fallecido cantante y el objetivo que tenía de conquistar al público mexicano con su música.

“Logramos hacer una muy bonita amistad. Me invitó al camping, que era como su sueño logrado en Colombia, en Bogotá. El camping es como decir el Estadio Azteca de aquí de México, allá es el camping (...) México era el siguiente sueño a cumplir a sus 34 años apenas... Un muchacho con mucha juventud y muy alegre, muy con ganas", comentó.

Luis Ángel “El Flaco” demostró su dolor en la tarima del Movistar Arena en Bogotá - crédito TikTok

La promesa de Luis Ángel “El Flaco” a la familia de Yeison Jiménez

Fue en esa entrevista donde el intérprete de “Mi último deseo” reveló que hizo un compromiso con la hermana de su amigo y lo buscará cumplir de cualquier manera.

"Le prometía a su hermana, allá en el momento que estuvimos (funeral), que como un homenaje hacia Yeison, iba a tratar de en cada disco que yo sacara hacer una de sus canciones. Él grabó muchas canciones", comentó en ‘Hoy’.

Luis Ángel no profundizó en detalles, pero dejó entrever que la familia de su amigo aceptó la propuesta: “Le vi una sonrisa a su hermana de que el legado de su hermano pueda continuar".

En el accidente aéreo también
En el accidente aéreo también murieron otras cinco personas: el mánager del cantante, su productor, su fotógrafo, el piloto y el asistente. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Luis Ángel ‘El Flaco’ tiene sentimientos encontrados por “Mi último deseo”

El cantante explicó a las conductoras de “Hoy” que actualmente tiene sentimientos encontrados por su famoso tema, ya que le ha tocado interpretarlo en los momentos más dolorosos de su vida. Entre estos se encuentran la muerte de su hijastra María Fernanda y de su amigo Yeison Jiménez.

"Han pasado muchos años y desgraciadamente tengo yo esa canción que es como la canción para despedir a un amigo, a un ser querido. Es bien triste cantarla. Ya la canto hasta con cierto coraje, ¿sí me explico? De por qué se va la gente. No la quiero cantar por eso, la quiero cantar porque la gente disfruta la vida", dijo consternado.

Cabe recordar que María Fernanda murió el 14 de agosto de 2023 a los 21 años de edad tras sufrir un accidente en Playa Cerritos de Mazatlán, Sinaloa.

Además, es importante mencionar que el compositor de “mi último deseo” es Rubén Esli Castellanos, pero Luis Ángel lo popularizó a nivel internacional.

Temas Relacionados

Yeison JiménezLuis Ángel El FlacoColombiaMi Último DeseoAccidente Aéreomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Protestan custodios del Cereso de El Hongo, en Tecate: denuncian descuentos y falta de equipo

Custodios del penal de El Hongo, en Tecate, se declararon en paro para exigir mejores salarios, equipo de seguridad y el fin de descuentos injustificados

Protestan custodios del Cereso de

Precio del dólar hoy 16 de enero del 2026: Gobierno destaca la recuperación del peso mexicano

A pesar del ligero avance del dólar, el peso mexicano se mantiene estable y por debajo de los 18 pesos

Precio del dólar hoy 16

Registro de celulares en México: gobierno aclara los mitos y realidades, así es el proceso

José Peña Merino, titular de la ATDT, informó que hasta el momento se han registrado poco más de 2 millones de líneas

Registro de celulares en México:

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 16 de enero: manifestantes en Eje Central a la altura de 5 de Mayo

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

¿Por qué tiembla tanto en San Marcos, Guerrero? La clave está en la Brecha Sísmica

Su ubicación, una de las zonas tectónicas más vigiladas del país, explica la frecuencia de los temblores y el alto número de réplicas

¿Por qué tiembla tanto en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policía del año en Mexicali

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

Del Cártel de Nuevo Imperio a Los Beltrán Leyva: las detenciones más destacadas que presentó Harfuch en Edomex

Harfuch niega expansión del Tren de Aragua en México, revela alianza con grupos delictivos de CDMX

Confirman hallazgo de C4 apócrifo en Ecatepec, han inhabilitado 700 “cámaras parásito” en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Kalimba se desmarca del caso

Kalimba se desmarca del caso Julio Iglesias tras las polémicas que ha enfrentado por presunto abuso: “Vivo en una burbuja”

Reviven videos de los besos ‘más incómodos’ de los conductores de Hoy tras escándalo de Julio Iglesias

Aldo de Nigris y Abelito se quedan atrapados en un automóvil tras desborde de un río en Brasil

Zona Maco 2026: fechas, precios, sede y todo para no perderte la feria de arte en CDMX

Letra completa de ‘Viva México’: la nueva canción de Molotov con motivo del Mundial 2026

DEPORTES

Checo Pérez corre por primera

Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014

Pumas vs León: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Osos negros irrumpen en la casa de Uriel Antuna y se llevan su mochila

Edomex presenta sistema de IA para identificar a presuntos delincuentes y personas desaparecidas durante el Mundial 2026