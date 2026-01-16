El conmovedor detalle que Luis Ángel “El Flaco” incluirá en todos sus discos en honor a Yeison Jiménez

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Luis Ángel “El Flaco” regresó a México tras acudir al funeral de la estrella colombiana, Yeison Jiménez, quien lamentablemente murió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

El intérprete de regional mexicano asistió como invitado especial al programa “Hoy”, donde abrió su corazón para compartir cómo fue su amistad con el fallecido cantante y el objetivo que tenía de conquistar al público mexicano con su música.

“Logramos hacer una muy bonita amistad. Me invitó al camping, que era como su sueño logrado en Colombia, en Bogotá. El camping es como decir el Estadio Azteca de aquí de México, allá es el camping (...) México era el siguiente sueño a cumplir a sus 34 años apenas... Un muchacho con mucha juventud y muy alegre, muy con ganas", comentó.

Luis Ángel “El Flaco” demostró su dolor en la tarima del Movistar Arena en Bogotá - crédito TikTok

La promesa de Luis Ángel “El Flaco” a la familia de Yeison Jiménez

Fue en esa entrevista donde el intérprete de “Mi último deseo” reveló que hizo un compromiso con la hermana de su amigo y lo buscará cumplir de cualquier manera.

"Le prometía a su hermana, allá en el momento que estuvimos (funeral), que como un homenaje hacia Yeison, iba a tratar de en cada disco que yo sacara hacer una de sus canciones. Él grabó muchas canciones", comentó en ‘Hoy’.

Luis Ángel no profundizó en detalles, pero dejó entrever que la familia de su amigo aceptó la propuesta: “Le vi una sonrisa a su hermana de que el legado de su hermano pueda continuar".

En el accidente aéreo también murieron otras cinco personas: el mánager del cantante, su productor, su fotógrafo, el piloto y el asistente. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Luis Ángel ‘El Flaco’ tiene sentimientos encontrados por “Mi último deseo”

El cantante explicó a las conductoras de “Hoy” que actualmente tiene sentimientos encontrados por su famoso tema, ya que le ha tocado interpretarlo en los momentos más dolorosos de su vida. Entre estos se encuentran la muerte de su hijastra María Fernanda y de su amigo Yeison Jiménez.

"Han pasado muchos años y desgraciadamente tengo yo esa canción que es como la canción para despedir a un amigo, a un ser querido. Es bien triste cantarla. Ya la canto hasta con cierto coraje, ¿sí me explico? De por qué se va la gente. No la quiero cantar por eso, la quiero cantar porque la gente disfruta la vida", dijo consternado.

Cabe recordar que María Fernanda murió el 14 de agosto de 2023 a los 21 años de edad tras sufrir un accidente en Playa Cerritos de Mazatlán, Sinaloa.

Además, es importante mencionar que el compositor de “mi último deseo” es Rubén Esli Castellanos, pero Luis Ángel lo popularizó a nivel internacional.