México

Belinda se reune con el elenco de “Carlota” en España tras anunciar que estará fuera de México

Horas después de que la intérprete de “Cactus” compartió que viajaría fuera del país para grabar un importante proyecto, se revelaron las primeras imágenes

Guardar
La cantante interpreta a la
La cantante interpreta a la emperatriz Carlota de Habsburgo en la nueva producción de Sony Pictures. REUTERS/Stephanie Lecocq

Belinda sorprendió a propios y extraños al anunciar que estaría fuera de México temporalmente debido a las grabaciones de un importante proyecto.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de éxitos como “Cactus” y “Luz sin gravedad” detalló que estaría en España por un compromiso profesional, el cual considera “una gran aventura”.

“Adiós México. Por un tiempo, me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México”, escribió en sus historias.

Belinda viaja a España para
Belinda viaja a España para protagonizar serie histórica. (Captura de pantalla @belindapop)

Belinda junto al elenco de “Carlota”

Horas después de que la actriz y cantante compartió que comenzaría un nuevo proyecto, se reveló la primera fotografía del elenco de Carlota, serie producida por Sony Pictures que retratará la vida de Carlota de Hasburgo, la única emperatriz que tuvo México.

“Primera foto con el elenco, directores y productores de Carlota. El productor Carlos Quintanilla comparte esta fotografía junto a Belinda y el equipo de la nueva serie histórica de la ex emperatriz de México”, se lee en la publicación del programa De primera mano.

Cabe señalar que la imagen también fue compartida por la cuenta de Prensa Dana, donde algunos usuarios expresaron sus mejores deseos para Belinda como protagónica del proyecto.

El elenco de la serie
El elenco de la serie "Carlota" se reúne en una fotografía oficial junto a Belinda y el productor Carlos Quintanilla. (Captura de pantalla)

La emoción por intérpretar a la primera y última emperatriz de México

Cabe recordar que fue desde mayo de 2025 cuando se dio a conocer que Belinda sería la artista encargada de dar vida a Carlota. En ese entonces, la actriz expresó su gratitud y felicidad a través de redes sociales.

“Hace más de 2 años que soñaba con este proyecto, y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad”, escribió al inicio de una publicación en Instagram.

Y agregó: “Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, en la nueva serie de Sony, y no tengo palabras para describir lo que significa para mí”.

Belinda expresó su emoción y
Belinda expresó su emoción y gratitud al obtener el papel protagónico de la emperatriz Carlota en redes sociales. (Instagram / Captura de pantalla)

De acuerdo con Variety, la serie constará de 10 episodos en los que se mostrarán los desafíos que enfrentó la emperatriz en el país y su historia de amor con Maximiliano de Habsburgo. Además, algunos medios han señalado que las grabaciones no solo se limitarán a España, también abarcarán Colombia.

El éxito de Belinda en la actuación desde Mentiras, la serie

Además de ser un nuevo proyecto, la serie representa otro reto para Belinda tras concluir su participación en el proyecto televisivo Mentiras, La Serie, donde compartió créditos con Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Diana Bovio y Regina Blandón.

Posteriormente, se sumó a la puesta en escena, donde recibió varios comentarios positivos por parte de sus seguidores. Mientras que en la música, actualmente, se encuentra nominada en Premios Lo Nuestro por su colaboración con Natanael Cano en el tema 300 Noches.

Temas Relacionados

BelindaCarlotaSeriemexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Mazatlán este 16 de enero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

El sitio, habilitado para el almacenamiento de drogas, quedó bajo resguardo de las autoridades

Caen seis presuntos miembros de

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cancún

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Puerto Vallarta

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárate antes de salir: conoce

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de México

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Predicción del clima: estas son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marco Rubio y Juan Ramón

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

Alertan por reclutamiento forzado de menores desde los 8 años a través de redes sociales por cárteles en Sonora

Detienen a cuatro sujetos ligados al “Cabo 27” del Cártel de Sinaloa

Localizan dos campamentos con más de 2 mil cartuchos y rescatan a una persona secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Pepillo Origel explota contra rené

Pepillo Origel explota contra rené Franco por presunta pelea con Andrea Legarreta: “Hipócrita”

Este es el posible setlist para el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional

Las Pandora salen en defensa de Julio Iglesias y cuestionan testimonio de víctimas: “Un señorón”

TXT en la CDMX: a partir de esta fecha podrás ver su concierto en salas

Galilea Montijo lanza advertencia al nuevo novio de Andrea Legarreta durante el programa Hoy

DEPORTES

Canelo Álvarez anuncia su regreso

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella

Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026

¿Joao Pedro fuera de San Luis?: este es el equipo europeo que estaría interesado en su fichaje