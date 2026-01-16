Belinda se reune con el elenco de “Carlota” en España tras anunciar que estará fuera de México

La cantante interpreta a la emperatriz Carlota de Habsburgo en la nueva producción de Sony Pictures. REUTERS/Stephanie Lecocq

Belinda sorprendió a propios y extraños al anunciar que estaría fuera de México temporalmente debido a las grabaciones de un importante proyecto.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de éxitos como “Cactus” y “Luz sin gravedad” detalló que estaría en España por un compromiso profesional, el cual considera “una gran aventura”.

“Adiós México. Por un tiempo, me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México”, escribió en sus historias.

Belinda viaja a España para protagonizar serie histórica. (Captura de pantalla @belindapop)

Belinda junto al elenco de “Carlota”

Horas después de que la actriz y cantante compartió que comenzaría un nuevo proyecto, se reveló la primera fotografía del elenco de Carlota, serie producida por Sony Pictures que retratará la vida de Carlota de Hasburgo, la única emperatriz que tuvo México.

“Primera foto con el elenco, directores y productores de Carlota. El productor Carlos Quintanilla comparte esta fotografía junto a Belinda y el equipo de la nueva serie histórica de la ex emperatriz de México”, se lee en la publicación del programa De primera mano.

Cabe señalar que la imagen también fue compartida por la cuenta de Prensa Dana, donde algunos usuarios expresaron sus mejores deseos para Belinda como protagónica del proyecto.

El elenco de la serie "Carlota" se reúne en una fotografía oficial junto a Belinda y el productor Carlos Quintanilla. (Captura de pantalla)

La emoción por intérpretar a la primera y última emperatriz de México

Cabe recordar que fue desde mayo de 2025 cuando se dio a conocer que Belinda sería la artista encargada de dar vida a Carlota. En ese entonces, la actriz expresó su gratitud y felicidad a través de redes sociales.

“Hace más de 2 años que soñaba con este proyecto, y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad”, escribió al inicio de una publicación en Instagram.

Y agregó: “Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, en la nueva serie de Sony, y no tengo palabras para describir lo que significa para mí”.

Belinda expresó su emoción y gratitud al obtener el papel protagónico de la emperatriz Carlota en redes sociales. (Instagram / Captura de pantalla)

De acuerdo con Variety, la serie constará de 10 episodos en los que se mostrarán los desafíos que enfrentó la emperatriz en el país y su historia de amor con Maximiliano de Habsburgo. Además, algunos medios han señalado que las grabaciones no solo se limitarán a España, también abarcarán Colombia.

El éxito de Belinda en la actuación desde Mentiras, la serie

Además de ser un nuevo proyecto, la serie representa otro reto para Belinda tras concluir su participación en el proyecto televisivo Mentiras, La Serie, donde compartió créditos con Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Diana Bovio y Regina Blandón.

Posteriormente, se sumó a la puesta en escena, donde recibió varios comentarios positivos por parte de sus seguidores. Mientras que en la música, actualmente, se encuentra nominada en Premios Lo Nuestro por su colaboración con Natanael Cano en el tema 300 Noches.