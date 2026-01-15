México

Belinda sorprende a sus fans tras anunciar que se va de México por esta razón

Tras su último proyecto televisivo, la actriz iniciará una nueva etapa en otro país

la actriz iniciará una nueva etapa en otro país. (TikTok)

Belinda sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se irá de México de manera temporal. A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, la artista comunicó que su partida serpa temporal y responde a un nuevo compromiso profesional en España, país donde desarrollará un proyecto del que aún no se conocen todos los detalles. En el mensaje, la intérprete expresó sentimientos encontrados, pues manifestó emoción y melancolía por esta nueva etapa que la aleja del país en el que ha consolidado buena parte de su carrera.

La publicación de la intérprete de “Cactus” incluyó una fotografía a su bolsa desde el interior de un avión y una breve reflexión sobre este cambio en su vida profesional. “Carlota es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México”, escribió la artista, refiriéndose al personaje histórico al que dará vida en su próximo trabajo. El anuncio generó una rápida reacción entre sus fans, quienes comenzaron a especular sobre la naturaleza del proyecto y mostraron su expectativa por verla de nuevo en pantalla.

“Adiós México... Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México!”, se lee en su perfil.

Belinda compartió un emotivo mensaje de despedida desde su vuelo a España. (Captura de pantalla @belindapop)

El nuevo reto de la cantante se suma a una lista de trabajos recientes tanto en la música como en la actuación. Su último proyecto televisivo fue “Mentiras La Serie”, donde compartió créditos con figuras como Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Diana Bovio y Regina Blandón. Este regreso a la interpretación de personajes con historia marca una fase distinta en la trayectoria de la artista, quien no proporcionó una fecha exacta para el estreno, aunque sí adelantó que su estancia fuera de México será indefinida.

En 2022 Belinda ya había participado en la serie española “Bienvenidos a Edén” (Netflix), por lo que estuvo varios meses fuera de México.

La cantante ya había grabado una serie fuera de México en 2022. Crédito: YT, Belinda

Uno de los proyectos más recientemente que tuvo Belinda fue el lanzamiento del video oficial de su canción “Heterocromía”, una sátira sobre la élite y los privilegios sociales. Además, la canción generó comentarios por su posible referencia a experiencias personales de la cantante, un aspecto que contribuyó a su difusión en redes sociales.

Cabe señalar que “La princesa del pop latino”, está nominada a Premio Lo Nuestro 2026, por su colaboración junto a Natanael Cano en la categoría “Colaboración del Año Música Mexicana” por el tema “300 Noches”.

