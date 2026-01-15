Registro de números celulares en México: ¿Cómo proteger tu smartphone de los hackers?

La iniciativa desató polémica, pues en menos de 24 horas de inicio del registro, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre la potencial exposición masiva de datos personales.

El pasado viernes 9 de enero entraron en vigor los nuevos lineamientos para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, aprobado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el cual exige vincular cada número telefónico con CURP e identificación oficial para combatir delitos como la extorsión.

La iniciativa desató una gran polémica, pues en menos de 24 horas de inicio del registro, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre la potencial exposición masiva de datos personales. Particularmente en el portal de Telcel, la principal operadora del país, que permitió consultar información sensible sin ningún tipo de autenticación.

Como respuesta, durante La Mañanera de este miércoles 13 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “cualquier falla de seguridad corresponde a las empresas telefónicas”, así como la protección de la información, y reiteró que el acceso por parte de las autoridades solo se produce en el marco de investigaciones por delitos relacionados con el uso de un número celular registrado.

Y aunque cuentas especializadas confirmaron que Telcel cerró dicha vulnerabilidad, los usuarios se han quedado con cierta desconfianza. Aunque existen muchas compañías telefónicas, los hábitos preventivos de seguridad son los mismos para todos, y deben implementarse cotidianamente para estar protegido de los ciberataques.

Esta regla sólo te toma 5 minutos diarios

Una de las rutinas más sencillas sugerida por expertos, distintas agencias y gobiernos, es apagar el teléfono durante 5 minutos cada día. Esta medida fue presentada por el primer ministro de Australia como una táctica efectiva y de fácil implementación para dificultar el acceso de los atacantes a la información personal.

¿Por qué funciona? Muchos programas espía y malware dependen de mantener activa la sesión del dispositivo para operar, por lo tanto, al apagar el teléfono y dejarlo fuera de servicio durante 5 minutos, se cierran procesos dañinos y se interrumpen las conexiones no autorizadas que los atacantes utilizan para acceder a la información. Esta interrupción es suficiente para dificultar el espionaje o el robo de datos.

Por otro lado, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) sugiere mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, pues las actualizaciones frecuentes incluyen correcciones para vulnerabilidades recién detectadas, lo que impide que los atacantes aprovechen fallos presentes en versiones obsoletas del software.

Además, utilizar contraseñas robustas, activar la autenticación en dos pasos y descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales refuerza la protección del dispositivo. Y por supuesto, se deben evitar las redes WiFi públicas para realizar transacciones bancarias o enviar documentos sensibles.

¿Tu celular está siendo espiado?

A pesar de que los smartphones incorporan sistemas avanzados de protección, la amenaza del spyware (software diseñado para espiar a distancia) es un peligro que muchas veces pasa inadvertido.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Welivesecurity, los ciberdelincuentes aprovechan aplicaciones espía para monitorear actividades, robar archivos y obtener información sensible (como conversaciones privadas, contraseñas, ubicaciones, datos financieros) e incluso controlar el dispositivo de forma remota.

Estas son las señales de que tu móvil puede estar siendo espiado:

Batería que se agota más rápido de lo normal

Incremento inesperado en el consumo de datos

Comportamiento extraño o reinicios inesperados

Cambios no autorizados en el dispositivo

Aplicaciones desconocidas y permisos sospechosos

Sonidos extraños o interferencias en llamadas

¿Qué hago si veo actividad sospechosa?

Elimina aplicaciones sospechosas

Restablece la configuración de fábrica

Cambia todas tus contraseñas

Verifica la seguridad de tu red WiFi

Consulta a un experto en ciberseguridad