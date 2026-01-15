‘Lady Cerda’ deberá de pagar multa y ofrecer una disculpa pública por discriminar a mujer policía en CDMX

La mujer deberá pagar más de 20 mil pesos a la oficial insultada.

El nombre de Jessica Fernanda Moreno volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se diera a conocer que fue presentada ante un juez por los hechos que la hicieron viral en septiembre de 2025. En aquel momento, la mujer fue apodada en redes sociales como ‘Lady Cerda’, tras insultar de manera reiterada a una mujer policía de la CDMX que la detuvo por conducir en presunto estado de ebriedad.

De acuerdo con información difundida por el periodista y conductor del programa C4 en Alerta, Carlos Jiménez, Yesica Fernanda “N” compareció el miércoles 14 de enero ante un juez, quien determinó imponerle diversas medidas precautorias, además de una sanción económica como reparación del daño a la oficial afectada.

Entre las disposiciones establecidas por la autoridad judicial se encuentra la obligación de ofrecer una disculpa pública a través de redes sociales, así como la prohibición de acercarse tanto a la mujer policía como al lugar donde ocurrieron los hechos. Asimismo, deberá acudir a programas especializados en adicciones, recibir terapia psicológica y presentarse periódicamente ante las autoridades para firmar cada seis meses.

A estas medidas se suma el pago de una multa de 20 mil 100 pesos, monto que deberá entregarse directamente a la oficial que fue objeto de los insultos. De manera adicional, se informó que Jessica Fernanda fue vinculada a proceso por el delito de discriminación, el cual no amerita prisión preventiva siempre y cuando permanezca en la Ciudad de México y cumpla con todas las condiciones impuestas por el juez.

El video que desató la polémica

Las imágenes desataron una fuerte polémica en redes sociales.

El caso tomó notoriedad nacional luego de que se difundiera un video con duración menor a un minuto, en el que se observa a Jessica fuera de su automóvil, aparentemente bajo los efectos del alcohol. En las imágenes, la mujer se encuentra hablando por teléfono mientras graba a la agente que realizaba la detención.

“#Tu número de placa, cerda, tu nombre, ¿cuál es tu número de placa, cerda? Cerda, ¿cuál es tu número de placa?”, se escucha decir a la mujer de manera insistente a la uniformada.

Durante la grabación, Jessica también dirige comentarios a la persona con la que conversa por teléfono, asegurando que lleva varias horas registrando a la agente. A la persona con la que habla por teléfono, Jessica le dice que lleva horas grabando a ‘esta cerda’.

“Me está enfocando y yo la puedo demandar porque esta pend... cree que, o sea, esta perra... Son datos personales, cerda, y con los 500 pesos que te di...”, agrega Jessica.

La difusión del video generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones encontradas sobre el comportamiento de la mujer y la actuación de la autoridad. Meses después, el caso tuvo un nuevo capítulo con la resolución judicial que busca reparar el daño y establecer medidas para evitar que hechos similares se repitan.