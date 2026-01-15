La Biblioteca Vasconcelos desmiente evento de música electrónica en sus instalaciones

La biblioteca enfrenta un conflicto por la supuesta recesión de 30 empleados (bibliotecavasconcelos.buenavista/Facebook)

Ciertos museos como el Anahuacalli han ofrecido espectáculos de música electrónica en su interior, se trata de eventos tipo rave, pero la Biblioteca Vasconcelos no será sede de TECNO MOVEMENT MEXICO.

El evento se realizaría el 17 de enero a las 15:33 horas en la Biblioteca Vasconcelos, prometía la presencia de varios DJ así como de artes visuales. La entrada era gratuita.

Tres días antes del evento, la página oficial de la Biblioteca Vasconcelos en Facebook publicó un aviso negando el evento.

Esta biblioteca no ofrecerá música electrónica. Crédito: TikTok/@ @beatcall

La publicación duró aproximadamente de las 17:00 a las 19:00 horas del 14 de enero antes de ser eliminada.

En el post que ya no se encuentra disponible se pudo leer:

“La Biblioteca Vasconcelos informa que no cuenta con el evento “TECNO MOVEMENT MEXICO” en su cartelera. Invitamos a la comunidad a consultar la programación en sitios oficiales"

Por su parte, promotores del evento como @beatcall en TikTok señalaron que el evento sólo sería reprogramado.

¿Por qué el evento de la Biblioteca Vasconcelos fue cancelado?

Las redes sociales oficiales de la Biblioteca Vasconcelos no aclararon por qué el evento no era parte de la cartelera y tampoco la razón por la cual borraron la publicación.

Sin embargo, al menos 30 ex trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos exigen ser restituidos, pues habrían sido despedidos injustamente.

Los ex colaboradores de la biblioteca realizaron manifestaciones y protestas el 8 de enero del año en curso.

(Captura de pantalla)

Muchas personas solicitaron a la biblioteca atender la situación de los ex trabajadores a través de comentarios de publicaciones relacionadas al evento de música electrónica.

Cabe señalar que ninguna promoción de TECNO MOVEMENT MEXICO fue realizada desde las cuentas oficiales de la Biblioteca Vasconcelos.

Qué es un rave

Un rave es una fiesta o evento musical, generalmente de gran tamaño, en la que predominan los géneros de música electrónica como techno, house, trance, drum and bass, entre otros.

Estos eventos suelen llevarse a cabo en lugares no convencionales, como almacenes, galpones, espacios al aire libre o clubes nocturnos, y se caracterizan por la presencia de sistemas de sonido potentes, iluminación láser, efectos visuales y una atmósfera que fomenta la libertad de expresión y el baile.

Este tipo de eventos se han ido popularizando (Imagen ilustrativa Infobae)

Los raves surgieron a finales de la década de 1980 en Europa y Estados Unidos, y están asociados a la cultura underground. En muchos casos, la ubicación exacta del evento solo se comunica horas antes a los asistentes, para evitar problemas legales.

El consumo de drogas sintéticas, especialmente MDMA (éxtasis), ha estado históricamente vinculado a estos encuentros, aunque no es un elemento obligatorio ni definitorio del concepto.

Actualmente, el término también se usa para describir festivales de música electrónica de gran escala, aunque muchos de estos han pasado a ser eventos organizados y regulados.