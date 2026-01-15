México

La Biblioteca Vasconcelos desmiente evento de música electrónica en sus instalaciones

El evento de entrada gratuita estaba programado para el sábado 17 de enero

Guardar
La biblioteca enfrenta un conflicto
La biblioteca enfrenta un conflicto por la supuesta recesión de 30 empleados (bibliotecavasconcelos.buenavista/Facebook)

Ciertos museos como el Anahuacalli han ofrecido espectáculos de música electrónica en su interior, se trata de eventos tipo rave, pero la Biblioteca Vasconcelos no será sede de TECNO MOVEMENT MEXICO.

El evento se realizaría el 17 de enero a las 15:33 horas en la Biblioteca Vasconcelos, prometía la presencia de varios DJ así como de artes visuales. La entrada era gratuita.

Tres días antes del evento, la página oficial de la Biblioteca Vasconcelos en Facebook publicó un aviso negando el evento.

Esta biblioteca no ofrecerá música electrónica. Crédito: TikTok/@ @beatcall

La publicación duró aproximadamente de las 17:00 a las 19:00 horas del 14 de enero antes de ser eliminada.

En el post que ya no se encuentra disponible se pudo leer:

“La Biblioteca Vasconcelos informa que no cuenta con el evento “TECNO MOVEMENT MEXICO” en su cartelera. Invitamos a la comunidad a consultar la programación en sitios oficiales"

Por su parte, promotores del evento como @beatcall en TikTok señalaron que el evento sólo sería reprogramado.

¿Por qué el evento de la Biblioteca Vasconcelos fue cancelado?

Las redes sociales oficiales de la Biblioteca Vasconcelos no aclararon por qué el evento no era parte de la cartelera y tampoco la razón por la cual borraron la publicación.

Sin embargo, al menos 30 ex trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos exigen ser restituidos, pues habrían sido despedidos injustamente.

Los ex colaboradores de la biblioteca realizaron manifestaciones y protestas el 8 de enero del año en curso.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Muchas personas solicitaron a la biblioteca atender la situación de los ex trabajadores a través de comentarios de publicaciones relacionadas al evento de música electrónica.

Cabe señalar que ninguna promoción de TECNO MOVEMENT MEXICO fue realizada desde las cuentas oficiales de la Biblioteca Vasconcelos.

Qué es un rave

Un rave es una fiesta o evento musical, generalmente de gran tamaño, en la que predominan los géneros de música electrónica como techno, house, trance, drum and bass, entre otros.

Estos eventos suelen llevarse a cabo en lugares no convencionales, como almacenes, galpones, espacios al aire libre o clubes nocturnos, y se caracterizan por la presencia de sistemas de sonido potentes, iluminación láser, efectos visuales y una atmósfera que fomenta la libertad de expresión y el baile.

Este tipo de eventos se
Este tipo de eventos se han ido popularizando (Imagen ilustrativa Infobae)

Los raves surgieron a finales de la década de 1980 en Europa y Estados Unidos, y están asociados a la cultura underground. En muchos casos, la ubicación exacta del evento solo se comunica horas antes a los asistentes, para evitar problemas legales.

El consumo de drogas sintéticas, especialmente MDMA (éxtasis), ha estado históricamente vinculado a estos encuentros, aunque no es un elemento obligatorio ni definitorio del concepto.

Actualmente, el término también se usa para describir festivales de música electrónica de gran escala, aunque muchos de estos han pasado a ser eventos organizados y regulados.

Temas Relacionados

Biblioteca VasconcelosCdmxmexico-noticias

Más Noticias

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

El actor contó cómo acompaña a su hija en el proceso de duelo tras la muerte de la abuela, alentando una relación sana y desapegada con el tema de la muerte desde la infancia

Mauricio Ochmann revela cómo explicó

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Crucecita

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Oaxaca hoy: se

Christian Nodal asegura que celebró su cumpleaños 27 con gente que lo quiere pese a la ausencia de sus papás

El cantante llenó Zacatecas de música y alegría, rodeado de la dinastía Aguilar y sus seres más cercanos

Christian Nodal asegura que celebró

Se registra sismo en Cd Hidalgo, Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Cd

Asesinan a tiros a tres personas en la alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX, uno era menor de edad

El ataque directo se realizó en calles de Cuautepec, cerca del Reclusorio Norte

Asesinan a tiros a tres
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a tiros a tres

Asesinan a tiros a tres personas en la alcaldía Gustavo A. Madero de CDMX, uno era menor de edad

Aseguran más de 60 mil litros de huachicol en Jalisco y diversas tomas clandestinas en el estado

Departamento de Justicia de EEUU colabora en las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, reveló Tafolla

Cae en Morelos “El Yanky”, sobrino de un exlíder de una célula de Los Beltrán Leyva

Detienen a “El Gopar”, presunto responsable de atacar a tiros a policías de investigación en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Ochmann revela cómo explicó

Mauricio Ochmann revela cómo explicó a su hija Kailani la muerte de su abuelita Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

Christian Nodal asegura que celebró su cumpleaños 27 con gente que lo quiere pese a la ausencia de sus papás

Captan a Valentino Lanús tras años de ausencia y cuenta por qué no regresará a la pantalla: “No me gusta el medio”

Top 10 de las películas más vistas del momento en Netflix en México

Federica Quijano de Kabah sufrió doloroso accidente doméstico y le pusieron injerto de cadáver

DEPORTES

El mexicano que participó en

El mexicano que participó en la histórica eliminación del Real Madrid a manos del Albacete

Paul Aguilar debuta como analista deportivo en Fox Sports México: así fue su presentación en tv

Julio César Chávez Jr. defiende su inocencia por presuntos vínculos con el narcotráfico :“Pronto se va a resolver”

Tigres confirma lesión grave de uno de sus defensas: será baja tras cirugía

Con butacas y césped: así luce el Estadio Azteca a menos de tres meses de su reapertura tras remodelaciones para el Mundial 2026