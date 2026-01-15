México

Jabón exfoliante de café: el secreto para una piel suave y libre de celulitis

Investigaciones recientes han revelado que esta simple preparación puede contribuir al bienestar cutáneo mucho más allá de dejar la piel suave

La incorporación del jabón exfoliante de café en la rutina diaria ayuda a obtener una piel más suave y libre de imperfecciones, según estudios científicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de jabón exfoliante de café en la rutina diaria ha ganado popularidad entre las personas que buscan una piel más suave y libre de imperfecciones.

Diversos estudios y medios especializados han destacado que se trata de un producto casero no solo mejora la apariencia de la piel, sino que también puede ayudar a prevenir la celulitis y otros problemas cutáneos.

El atractivo de este producto radica en su sencillez, el apoyo científico y la posibilidad de cuidar la piel con ingredientes habituales en cualquier hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta: Ingredientes para un jabón exfoliante potente y natural

Ingredientes:

  • Jabón base de glicerina
  • Café molido (preferentemente orgánico)
  • Aceite vegetal (como coco o almendra)
  • Un molde para jabón

La elección del ingrediente principal es fundamental, ya que el café molido brinda la textura granulada que facilita la exfoliación sin resultar agresiva para la piel.

Preparación

El proceso de elaboración resulta sencillo, permitiendo que cualquier persona lo integre en su rutina de cuidado personal. Para lograr la barra ideal, se sugiere seguir los siguientes pasos:

1. Fundir el jabón de glicerina al baño María hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Añadir una o dos cucharadas de café molido junto con unas gotas de aceite vegetal, removiendo bien para distribuir todos los ingredientes.

3. Verter la mezcla en un molde y dejar enfriar hasta que solidifique por completo.

El resultado es una barra lista para usar bajo la ducha, con una textura suave pero efectiva para limpiar y uniformizar la piel.

El jabón exfoliante de café ayuda a prevenir la celulitis gracias a la dilatación de los vasos sanguíneos y mejora la uniformidad de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de aplicar el producto por todo el cuerpo, se recomienda probarlo en una pequeña zona para descartar posibles reacciones desfavorables. En caso de irritación o molestias, los especialistas recomiendan consultar a un profesional en dermatología.

Beneficios científicos del café: mucho más que exfoliación

Un estudio publicado en International Journal of Dermatology señala que la aplicación tópica de café puede ayudar a reducir manchas solares, enrojecimiento y líneas de expresión, además de disminuir la inflamación.

Por su parte, el International Journal of Cosmetic Science atribuye al café la capacidad de prevenir la celulitis. Esta propiedad se relaciona con la dilatación de los vasos sanguíneos bajo la dermis, lo que favorece una superficie más lisa y uniforme.

El jabón exfoliante de café casero representa una alternativa económica y natural para el cuidado de la piel, con beneficios respaldados por la evidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La niacina o vitamina B3, presente en el café, tiene un papel preventivo según la Skin Cancer Foundation, pues puede evitar el desarrollo del cáncer de piel no melanoma”. Además, distintos trabajos científico identifican su potencial para facilitar la cicatrización tras la exposición al sol, fortaleciendo la barrera protectora de la piel.

Preparar un jabón exfoliante de café en casa ofrece una alternativa económica y respaldada por la evidencia para quienes buscan potenciar el cuidado cutáneo con recursos cotidianos. La clave está en seguir los pasos adecuados y atender siempre las señales de la piel.

