Porción de gelatina hecha con guayaba natural, postre refrescante con textura ligera y sabor afrutado. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina de guayaba natural es un postre que evoca recuerdos de infancia y reuniones familiares, especialmente en los meses de calor cuando buscamos algo fresco y ligero. Imagínate el aroma dulce y tropical de la guayaba mezclado con una textura suave y cremosa que se deshace en la boca, pero sin utilizar leche tradicional ni productos lácteos pesados. Esta receta es perfecta para quienes buscan cuidarse o desean un postre diferente, lleno de sabor y color.

Receta de gelatina de guayaba natural sin leche y cremosa

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar una gelatina cremosa de guayaba sin leche es muy sencillo y solo necesitas unos pocos ingredientes naturales. La clave está en utilizar guayabas en almíbar (o frescas previamente cocidas para evitar que corten la mezcla), jugo de naranja para dar un toque de frescura, y grenetina para lograr esa textura suave y consistente. El resultado es un postre único: cremoso, refrescante y con un sabor frutal muy marcado.

Esta gelatina es perfecta como postre para el verano o para cualquier celebración donde busques agasajar a tus invitados con una opción saludable y sin lácteos. Sirve en moldes individuales o en un molde grande para compartir, y sorprende con un postre que combina tradición y modernidad.

Tiempo de preparación

El tiempo total para esta receta es de aproximadamente 1 hora y 10 minutos, distribuido así:

Preparación de ingredientes y cocción de las guayabas frescas (si no usas en almíbar): 20 minutos.

Hidratación y disolución de la grenetina: 10 minutos.

Licuado y mezcla: 10 minutos.

Reposo y refrigeración para que la gelatina cuaje: 30 minutos a 1 hora, según el tamaño del molde.

Ingredientes

1- 800 gramos de guayaba en almíbar, escurridas y sin semillas (o guayabas frescas hervidas y peladas)

2- 1/2 pieza de cáscara de naranja

3- 1/2 taza de jugo de naranja natural

4- 4 sobres de grenetina (7 g cada uno), hidratados en 1/2 taza de agua y disueltos a baño maría

5- 1 taza de azúcar (ajustar al gusto, especialmente si usas guayaba fresca)

6- 1 taza de agua (si la mezcla queda muy espesa)

7- Opcional: semillas o frutos secos para decorar

Cómo hacer gelatina de guayaba natural sin leche y cremosa, paso a paso

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

1- Si usas guayabas frescas, pélalas, quítales las semillas y hiérvelas unos minutos hasta que estén suaves. Deja enfriar.

2- Hidrata la grenetina en 1/2 taza de agua fría y deja reposar 5 minutos. Luego disuélvela a baño maría hasta que esté completamente líquida.

3- En una olla, coloca la cáscara de naranja, la guayaba (en almíbar o cocida), el jugo de naranja y el azúcar. Calienta a fuego bajo 5 minutos, revolviendo suavemente.

4- Retira la cáscara de naranja y deja enfriar la mezcla unos 10 minutos.

5- Licúa la mezcla de guayaba hasta obtener una crema suave. Si la mezcla está muy espesa, añade un poco de agua.

6- Agrega poco a poco la grenetina disuelta mientras sigues licuando, para que se integre bien.

7- Vierte la preparación en moldes individuales o en un molde grande.

8- Refrigera al menos 1 hora, o hasta que esté bien cuajada.

9- Decora con semillas o frutos secos si lo deseas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la receta rinde aproximadamente 8 porciones individuales de tamaño estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 327

Grasas: 11 g

Grasas saturadas: 7 g

Carbohidratos: 47 g

Azúcares: 39 g

Proteínas: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La gelatina de guayaba natural se puede conservar en la heladera durante 3 a 4 días, siempre bien cubierta, para que no absorba olores y mantenga su frescura.