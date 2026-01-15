Economía y el Consejo Coordinador Empresarial lanzan campaña “Lo Hecho en México está mejor hecho – Que ganen los mexicanos”

El gobierno lanza la campaña Hecho en México para promover el consumo interno durante la antesala de la Copa Mundial 2026. Crédito: X @cceoficialmx

La iniciativa “Lo Hecho en México está mejor hecho – Que ganen los mexicanos” surge como una alianza entre la Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El objetivo central de la campaña es impulsar el orgullo nacional y motivar el consumo de productos y servicios generados en el país, con una mirada estratégica puesta en la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, donde México figura como una de las sedes.

Esta campaña, anunciada en la Ciudad de México el 14 de enero, reunió a más de cincuenta empresas nacionales y extranjeras con operaciones en territorio nacional, varias de ellas compitiendo directamente en el mercado. Todas se sumaron al esfuerzo conjunto dirigido a posicionar la marca Hecho en México bajo un concepto renovado: el juego de pelota prehispánico.

La campaña reunió a más de 50 empresas y el dinero fue entregado por el sector privado

La participación de la Federación Mexicana de Futbol refuerza la estrategia para unir fútbol, patriotismo y apoyo a productos nacionales. Crédito: X @cceoficialmx

Durante la presentación, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó la importancia del trabajo coordinado entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el sector privado para fortalecer la economía.

“Estamos unidos gobierno y sector privado para promover e impulsar a los trabajadores y empresas mexicanas; Hecho en México demuestra lo que podemos y sabemos hacer los mexicanos”, expresó Ebrard, según el comunicado del CCE de este 14 de enero.

La campaña no solo busca aumentar las ventas, sino también elevar los estándares de calidad en todos los sectores productivos. José Medina Mora, presidente del CCE, destacó que el propósito es demostrar la confianza en la producción nacional:

La Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial coordinan el financiamiento privado de la campaña Lo Hecho en México está mejor hecho. Crédito: X @cceoficialmx

“Esta campaña pone en el centro la calidad de lo Hecho en México como base del desarrollo económico. Lo Hecho en México está mejor Hecho es una invitación directa a elevar estándares, a competir con orgullo y a demostrar que Lo Hecho en México no solo cumple, sino que compite y destaca”, afirmó el empresario.

El respaldo de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), encabezada por Mikel Arriola, aporta un valor añadido en este año mundialista.

Arriola reconoció la fuerza de la afición mexicana, que ocupa el segundo lugar en el mundo, y agradeció que la industria del futbol sea parte de esta campaña, subrayando el impacto positivo que puede tener en la percepción del consumidor nacional.

Un aspecto clave de la campaña es su modelo de financiamiento: los recursos provendrán de las propias marcas participantes, las cuales serán anunciadas próximamente. La administración de los fondos quedará en manos del sector privado, garantizando transparencia y una gestión alineada a los intereses empresariales.

Claves de la campaña “Hecho en México”

Marcelo Ebrard afirma que ampliar la producción nacional elevará el empleo y el bienestar económico en México. Crédito: X: @m_ebrard

La campaña Hecho en México tiene una trayectoria consolidada, avalada por la Secretaría de Economía. Hasta diciembre de 2025, más de 4 mil empresas y 6 mil productos cuentan con el distintivo, resultado de la colaboración entre autoridades federales, estatales, cámaras de comercio y la iniciativa privada.

Entre los objetivos más destacados, el programa busca:

Impulsar la innovación y el talento mexicano.

Fortalecer las cadenas de valor nacionales.

Marcelo Ebrard ha insistido en que “mientras más hagamos en México, mejor le irá a nuestra economía. Con ello tendremos más empleos y mejor calidad de vida y bienestar”.