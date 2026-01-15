¿Cuándo y a qué hora es el concierto gratuito del tributo a 31 minutos en la CDMX?

Seguidores de todas las edades podrán disfrutar de canciones emblemáticas como 'Mi muñeco me habló', 'Doggy Style' y 'Diente blanco, no te vayas' en el esperado show. (Cortesía: Prime Video)

Después de su paso reciente por el Museo Franz Mayer, la música de 31 minutos regresa así a la capital mexicana, invitando a los asistentes a revivir una selección de sus canciones más reconocidas y a celebrar, en comunidad, la vigencia de una propuesta que ha trascendido generaciones.

Y si bien no se trata de la banda original, sino de una banda tributo a la popular serie chilena, no deja de ser una excelente opción que pueden disfrutar chicos y grandes. ofrecerá un concierto gratuito en la Ciudad de México.

El evento será completamente gratuito y reunirá a seguidores de todas las edades para revivir los temas más emblemáticos del programa, interpretados en vivo por músicos que recrean el espíritu y la energía de los personajes originales.

El tributo a 31 minutos marca el regreso a la Ciudad de México de su música, tras una exitosa presentación reciente en el Museo Franz Mayer. (Imagen: X/@museofranzmayer)

Dónde y a qué hora será el concierto tributo a 31 minutos en la CDMX

Será el día de mañana, viernes 16 de enero de 2026, la Ciudad de México será escenario de un evento especial que convoca a toda una generación de seguidores: un concierto gratuito dedicado a la música de 31 minutos, el célebre noticiero infantil chileno.

La cita está programada en la estación Buenavista del Tren Suburbano, un espacio abierto y emblemático de la capital, donde los asistentes podrán reencontrarse con temas que han marcado la cultura popular, como “Mi muñeco me habló”, “Doggy Style” y “Diente blanco, no te vayas”.

Aunque la propuesta musical recreará el universo original de la serie, no contará con sus creadores, sino con el grupo 31 Fans, un colectivo que rinde homenaje a los entrañables personajes Julio Triviño y Juan Carlos Bodoque.

A través de su cuenta de Instagram, el grupo anunció sobre su concierto: “No se lo pueden perder, show gratuito. ¡¡¡Tributo a 31 minutos!!!”.

La convocatoria es abierta para público de todas las edades y, por tratarse de una actividad sin costo, los organizadores sugieren llegar con anticipación para facilitar el acceso y asegurar un lugar privilegiado frente al escenario.

El espectáculo comenzará a las 17:00 horas y se espera una considerable afluencia de familias y aficionados. La ubicación de Buenavista facilita el acceso tanto para quienes utilizan transporte público como particular.

El evento comenzará a las 17:00 horas y se anticipa una gran afluencia de familias y aficionados al noticiero infantil chileno. (IG: 31_fans)

Cómo llegar al Centro Cultural Tren Suburbano

El Centro Cultural Tren Suburbano dentro de la estación Buenavista del Tren Suburbano. Para llegar, puedes seguir estos pasos:

En transporte público

Metro: Toma la Línea B del Metro y baja en la estación Buenavista. Sal de la estación y encontrarás la terminal del Tren Suburbano y el Centro Cultural a corta distancia. Tren Suburbano: Si vienes desde el Estado de México, toma el Tren Suburbano y baja en la estación Buenavista. El Centro Cultural está ubicado dentro del complejo de la estación Buenavista. Metrobús: Usa la Línea 1 del Metrobús y baja en la estación Buenavista. Camina hacia la terminal del Tren Suburbano; el Centro Cultural se encuentra en el mismo complejo.

En automóvil

Dirígete hacia la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

La dirección aproximada es Av. Insurgentes Norte 357, Buenavista, 06350 Ciudad de México .

Hay estacionamiento público en la terminal del Tren Suburbano.

(X/ @Suburbanos)

El Centro Cultural se ubica dentro del complejo de la terminal Buenavista del Tren Suburbano, por lo que es sencillo identificarlo al llegar a la estación.