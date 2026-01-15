México

“¿Cómo está Erik?“: la incómoda pregunta que Jaime Camil le lanzó a Andrea Legarreta tras confirmar su romance con Luis Carlos Origel

La conductora reaccionó de inmediato y respondió la duda del actor

(Captura: Programa Hoy)
(Captura: Programa Hoy)

Jaime Camil asistió como invitado especial al programa “Hoy” para promocionar “Matilda: El Musical”, una puesta en escena donde interpretará a nada más y nada menos que a Tronchatoro.

El actor conversó con algunos de los conductores del matutino sobre el proyecto que lo trajo de regreso a México y recordó los personajes que interpretó en telenovelas de Televisa, tales como Don Fernando en “La Fea Más Bella” o Eva en “Por Ella Soy Eva”.

Fue en esta charla donde Camil le lanzó una inesperada pregunta a Andrea Legarreta: “¿Cómo está mi Erik (Rubín)?”.

Los famosos anunciaron su separación
Los famosos anunciaron su separación en febrero de 2023 después de casi 23 años de matrimonio. (IG: @erikrubinoficial)

El cuestionamiento tomó por sorpresa a la conductora, quien se limitó a responder: “Ay, muy bien”.

Cabe recordar que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación en febrero de 2023 tras casi 23 años de matrimonio, sin embargo, todavía no se han divorciado legalmente.

Desde entonces, los famosos han procurado mantener una estrecha relación por el amor que un día los unió y sus hijas en común: Mía y Nina.

Andrea Legarreta confirmó su romance
Andrea Legarreta confirmó su romance con Luis Carlos Origel tras semanas envuelta en rumores. (@RCulturaPop / X)

Por esa razón, aunado al anuncio de Andrea Legarreta sobre su nueva relación amorosa con Luis Carlos Origel, la conductora se habría sentido un poco incómoda con la pregunta de Jaime Camil.

Así reaccionó Erik Rubín cuando se enteró del nuevo romance de Andrea Legarreta

La conductora concedió una entrevista para diversos medios de comunicación afuera de Televisa. Ahí, no solo confirmó que tiene una relación amorosa con el coach fitness y conductor de N+, también reveló cómo reaccionó su exesposo cuando se enteró.

La conductora compartió detalles sobre el hombre que conquistó su corazón tras su separación de Erik Rubín. TikTok: @canalestrellasof

Erik me dijo: «No sabes el gusto que me da». Al final, él y yo somos familia, nos adoramos desde otro lugar y anhelamos que el otro esté con una buena persona. Es lo que me decía: «Lo único que quiero para ti es una buena persona y él es increíble. Yo lo adoro»”, contó.

Eso no es todo, también reveló que sus hijas sienten un gran aprecio por Origel, pues lo conocen desde hace mucho tiempo. Esto, debido a que ella y Luis Carlos Origel fueron grandes amigos antes de ser pareja.

Luis Carlos Origel celebró la
Luis Carlos Origel celebró la Navidad de 2025 con los Rubín Legarreta. (@andrealegarreta)

Lo quiere muchísimo, mis hijas lo adoran, lo conocemos desde hace tiempo y sabemos la clase de persona que es. A Erik le dio mucho gusto”, comentó.

Hasta el momento, se desconoce desde cuándo los conductores comenzaron su relación amorosa, no obstante, se sabe que sus respectivas familias ya están enteradas y los apoyan al 100 por ciento.

