Brenda y Mario Bezares entran a “¿Apostarías por mí?”: así pondrán a prueba su amor tras 35 años de matrimonio

La pareja formará parte del nuevo reality show de TelevisaUnivisión que se estrenará el 18 de enero

(IG: @apostariaspormi // @bbezares )

Tras ganar la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, Mario Bezares volverá a participar en un reality show, pero en esta ocasión no lo hará solo, sino en compañía de su esposa Brenda Jiménez Loya, mejor conocida como Brenda Bezares.

Se trata de “¿Apostarías por mí?”, el nuevo reality show de TelevisaUnivision que se estrenará el próximo 18 de enero en punto de las 19:00 horas (centro de México) través de Vix y 20:00 horas por el Canal de las Estrellas.

A continuación te compartimos todo lo que necesitas saber antes del estreno.

La pareja demostrará cuánto se conocen tras 35 años de matrimonio. (bbezares / Instagram)

Ellos son los conductores y críticos de ¿Apostarías por mí?

El reality show será conducido por Alan Tacher y Alejandra Espinoza, mientras que Arana Lemus y Lamba García serán los hosts de las pre y post galas.

Además, esta primera temporada también participarán Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano como críticos. Su papel será analizar las participaciones de los participantes y compartir su opinión al respecto.

(Instagram: ViX)

Parejas confirmadas de ¿Apostarías por mí?

12 parejas participarán en la primera temporada de este reality show. Ellos son:

  • Salvador Zerboni y Marcela Ruiz
  • Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar
  • Adrián Di Monte y Nuja Amar
  • Beta Mejía y Alejandra Jaramillo
  • Breh Badassifier y Franco Tradardi
  • René Strickler y Rubí Cardozo
  • Jim Velásquez y Alina Lozano
  • David Leal y Gigi Ojeda
  • José Medina y Tiby Camacho
  • Lorenzo Méndez y Claudia Galván
  • ‘El Malito’ y Laisha
  • Mario y Brenda Bezares
Lupillo Rivera, Cecilia Galeano y Jorge Lozano serán panelistas de ‘¿Apostarías por mí?', pero piden no ser ‘funados’ (Infobae México/ Jovani Pérez)

¿Habrá parejas invitadas?

El reality show no solo contará con un panel de críticos, también con una pareja “VIP” diferente cada semana. Ellos no solo participarán en la conversación, también compartirán sus posturas sobre las decisiones de los concursantes.

Ellos son:

  • Maribel Guardia y Marco Chacón - 25 de enero
  • Carlos Ponce y Karina Banda - 1 de febrero
  • Omar Chaparro y Lucía Ruiz de la Peña - 8 de febrero
  • Poncho De Nigris y Marcela Mistral - 15 de febrero
  • Mayrín Villanueva y Santamarina - 22 de febrero
Maribel Guardia y Marco Chacón serán la primera pareja invitada de la temporada. (Infobae México: Jesús Avilés)

Así será la dinámica semanal de ¿Apostarías por mí?

Las actividades del reality ¿Apostarías por mí? se estructurarán en un ciclo semanal con dinámicas específicas para cada día.

Lunes

  • Se realiza la Competencia de Parejas, donde los ganadores obtienen un bono económico y acceso a la suite privada.
  • Se entrega la bolsa semanal a las parejas.
  • Se hacen apuestas cruzadas, en las que los concursantes predicen qué pareja tendrá peor desempeño.
  • En el show en vivo, las dos parejas con peor resultado se enfrentan en una competencia adicional.

Martes

  • Se lleva a cabo el Desafío de Parejas.
  • Se anuncia a la primera pareja nominada, determinada por el desempeño en la competencia.
  • Se realiza el Desafío de Hombres (o de Mujeres, alternando cada semana).
  • Los tres mejores participantes apuestan y avanzan a una segunda parte del desafío.
  • En el show en vivo, tiene lugar la segunda parte del desafío, donde el ganador obtiene un bono extra.

Miércoles

  • Se realiza la Segunda Apuesta.
  • Se lleva a cabo el Desafío de Mujeres (o de Hombres, según el género que no compitió el martes).
  • Se organiza una cena en la suite para los ganadores.
  • Se otorga un bono a la ganadora del desafío.
  • Se presenta el ranking semanal.
  • En el show en vivo, vuelven a competir las dos parejas con peor desempeño.
  • Se determina a la segunda pareja nominada, que es la que tiene el menor acumulado en su bolsa de apuestas.

Jueves

  • Se desarrolla la dinámica Cara a Cara.
  • Se lleva a cabo la Terapia de Parejas.
  • Se realiza la dinámica Voto por Ti, donde cada pareja vota por quién debe abandonar la experiencia.
  • Se realiza un desayuno con los nominados.
  • En el show en vivo, la última pareja eliminada del domingo anterior anuncia su revancha.
  • Se nomina a una tercera pareja por votación de convivencia entre las parejas.
  • Se abren las votaciones para el público.
  • Se organizan dinámicas de confianza y tentación.

Viernes

  • Se realiza la dinámica de Tentación.
  • En el show en vivo, se elige a la pareja que participará en el Duelo de Salvación: la pareja nominada con más bolsa acumulada selecciona a otra de las nominadas para enfrentarse el domingo.

Domingo

  • Se celebra el show estelar con la visita de una Súper Pareja VIP invitada especial, quienes conviven con las parejas y participan en debates y retos de compatibilidad.
  • Se lleva a cabo el Desafío Súper Pareja.
  • Durante el show en vivo, se realiza el Duelo de Salvación y la eliminación de una pareja.
  • La pareja eliminada recibe opciones de revancha.
  • Se celebra una fiesta de cierre.
  • Las votaciones del público continúan y se cierran al inicio del show.

