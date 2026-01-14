México

Yogur con miel, la preparación ideal para mejorar la memoria y la salud intestinal

La combinación de estos alimentos es una fuente de proteínas y calcio

La combinación de estos alimentos
La combinación de estos alimentos es una fuente de proteínas y calcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur con miel une dos alimentos milenarios que destacan en la alimentación por sus cualidades nutricionales y funcionales. El yogur es una fuente reconocida de proteínas de alto valor biológico, calcio de fácil asimilación y fósforo. Por su parte, la miel aporta principalmente azúcares simples como la fructosa y la glucosa, con pequeñas cantidades de minerales y enzimas propias de su elaboración natural mediante las abejas. Su consumo regular, en el marco de una dieta equilibrada, puede tener impactos positivos tanto en la salud digestiva como en funciones cognitivas como la memoria.

Propiedades nutricionales de yogur con miel

Este producto lácteo aporta proteínas, calcio y fósforo, nutrientes esenciales para la salud ósea y muscular. Por cada 100 gramos, el yogur contiene aproximadamente 3,7 gramos de proteínas, 142 miligramos de calcio y 170 miligramos de fósforo. Su bajo contenido de lactosa, resultado de la fermentación, lo hace más tolerable para personas con sensibilidad a este azúcar. Además, contiene vitaminas del grupo B como la riboflavina y la vitamina B12, fundamentales para el metabolismo energético y la función neurológica.

La miel es una fuente casi exclusiva de carbohidratos, principalmente fructosa (38%) y glucosa (31%), que se absorben rápidamente y proporcionan energía inmediata. También aporta trazas de minerales como el zinc y el selenio, y pequeñas cantidades de vitaminas. Su valor energético es elevado, con 314 kilocalorías por cada 100 gramos. La miel contiene antioxidantes y enzimas que pueden contribuir a la salud general.

La miel contiene enzimas y
La miel contiene enzimas y compuestos que pueden ayudar a regular la flora intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios: digestión más eficiente y refuerzo inmunitario

El consumo de yogur con miel puede favorecer una digestión más eficiente gracias a la acción de los fermentos lácticos del yogur, que transforman la lactosa en ácido láctico. Este proceso predigiere las proteínas y las grasas, formando componentes más sencillos y fáciles de asimilar para el organismo. De este modo, el yogur resulta más digerible que la leche y puede ser tolerado por personas con intolerancia a la lactosa.

La miel, a su vez, contiene enzimas y compuestos que pueden ayudar a regular la flora intestinal y aportar un efecto prebiótico, favoreciendo el equilibrio bacteriano en el intestino. Esta combinación ayuda a mantener un tránsito intestinal saludable y puede contribuir a reducir episodios de malestar digestivo.

En cuanto a la memoria, el yogur aporta vitaminas del grupo B, especialmente B12 y riboflavina, que participan en la función neurológica y en el metabolismo de neurotransmisores. La miel, por su parte, suministra energía inmediata al cerebro y contiene pequeñas cantidades de compuestos antioxidantes que pueden proteger las células nerviosas del daño oxidativo.

La mezcla de yogur y
La mezcla de yogur y miel, frecuente en desayunos y meriendas, ofrece ventajas nutricionales que ayudan tanto al bienestar intestinal como al funcionamiento del cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur no es adecuado para personas con alergia a las proteínas de la leche. Aunque su contenido de lactosa es bajo, aquellas personas con intolerancia severa deben consultar antes de incorporarlo a su dieta. En el caso de la miel, no se recomienda en menores de un año por el riesgo de botulismo infantil. Ambas opciones deben consumirse con moderación en personas con diabetes o problemas de control glucémico, ya que la miel incrementa el aporte de azúcares simples y puede elevar la glucosa en sangre.

Recetas para consumir yogur con miel

  • Parfait de yogur con miel y frutos secos: En un vaso, coloca una capa de yogur natural, añade una cucharada de miel y espolvorea nueces o almendras tostadas. Repite las capas hasta llenar el vaso. Sirve frío para un desayuno o merienda saciante.
  • Salsa de yogur con miel para frutas: Mezcla yogur natural con una cucharadita de miel y un toque de canela. Usa esta salsa para acompañar frutas frescas como manzana, plátano o fresas. Es ideal para un postre saludable y rápido.
  • Panqués integrales con yogur y miel: Prepara la mezcla de panqués con harina integral, huevo y leche. Cocina en sartén y sirve calientes, cubiertos con yogur natural y miel. Esta combinación aporta energía y nutrientes esenciales para empezar el día.

