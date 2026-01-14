Profepa busca fortalecer protección a lobos marinos a través de convenio con asociación civil

Profepa y la asociación civil “Cabet Cultura y Ambiente, A.C.” fortalecen acciones en favor de los lobos marinos. Crédito: Profepa

El enmalle de especies marinas en basura y redes de pesca representa una amenaza silenciosa en las costas mexicanas, poniendo en peligro a animales como los lobos marinos, que dependen de ecosistemas sanos para sobrevivir. Frente a este panorama, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la asociación Cabet Cultura y Ambiente, A.C. han estrechado su colaboración para reforzar la protección y el rescate de estos mamíferos, así lo dieron a conocer este 13 de enero de 2026.

Un convenio para sumar esfuerzos en la protección

La firma del reciente convenio entre la Profepa y Cabet Cultura y Ambiente, A.C. busca consolidar la protección de los lobos marinos a través de acciones coordinadas en investigación, conservación, capacitación y educación ambiental.

Este acuerdo establece rutas claras para el monitoreo y el desenmalle, como la liberación de individuos atrapados por residuos o redes, una tarea esencial para la supervivencia de la especie Zalophus californianus, sujeta a protección especial según la NOM-059-Semarnat-2010.

Ambas instituciones han apostado por la creación de equipos entrenados a lo largo del Golfo de California, con el objetivo de responder de manera eficiente ante casos de enmalle y mitigar los riesgos para estos animales.

Diez años de colaboración y resultados tangibles

La alianza entre Profepa y Cabet Cultura y Ambiente cumple una década desde el primer rescate conjunto realizado en noviembre de 2015, donde también participaron la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y especialistas internacionales.

En 2025, Profepa en conjunto con una asociación civil rescataron 35 lobos marinos. (Foto: Profepa)

Desde entonces, el proyecto “Rescate de Lobos Marinos” ha permitido el desarrollo de un protocolo especializado para desenmalles y la formación de grupos de trabajo que actúan en diferentes puntos críticos.

Durante estos diez años, se logró liberar y reintroducir a 106 lobos marinos en su hábitat. El año 2025 marcó un hito, pues se alcanzó el mayor número de desenmalles anuales: 35 ejemplares fueron salvados gracias al esfuerzo conjunto de Profepa, Pesca ABC, Sea Shepherd y veterinarios especializados.

Amenazas persistentes para los lobos marinos

Los lobos marinos continúan enfrentando desafíos graves: enfermedades, contaminación por pesticidas, reducción de alimento y, especialmente, el riesgo de quedar atrapados en redes de pesca o desechos plásticos.

La basura marina, junto con la disminución de presas disponibles, incrementa la vulnerabilidad de la especie y pone en evidencia la necesidad de mantener y fortalecer las acciones de protección.

La Profepa reafirma su compromiso de trabajar junto a la sociedad civil, comunidades pesqueras y la academia para enfrentar el problema del enmalle, considerado uno de los principales riesgos para la fauna marina en México.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la asociación Cabet Cultura y Ambiente, A.C. firmaron un convenio para proteger a los lobos marinos. (Foto: Profepa)

Puntos más destacados del convenio y la colaboración

Fortalecimiento de la cooperación entre Profepa y Cabet Cultura y Ambiente para proteger a los lobos marinos.

Desarrollo y aplicación de un protocolo especializado de desenmalle en el Golfo de California.

Durante diez años, 106 lobos marinos han sido liberados de redes y otros residuos.

En 2025, se logró un récord con 35 desenmalles exitosos en un solo año.

El convenio reconoce el enmalle como un problema crítico y refuerza la coordinación con organizaciones civiles, pescadores y académicos para proteger la vida silvestre marina.