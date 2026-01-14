México

Profepa busca fortalecer protección a lobos marinos a través de convenio con asociación civil

En 10 años han logrado liberar de las redes y reintroducir a su ecosistema a 106 ejemplares de lobos

Profepa y la asociación civil “Cabet Cultura y Ambiente, A.C.” fortalecen acciones en favor de los lobos marinos. Crédito: Profepa

El enmalle de especies marinas en basura y redes de pesca representa una amenaza silenciosa en las costas mexicanas, poniendo en peligro a animales como los lobos marinos, que dependen de ecosistemas sanos para sobrevivir. Frente a este panorama, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la asociación Cabet Cultura y Ambiente, A.C. han estrechado su colaboración para reforzar la protección y el rescate de estos mamíferos, así lo dieron a conocer este 13 de enero de 2026.

Un convenio para sumar esfuerzos en la protección

La firma del reciente convenio entre la Profepa y Cabet Cultura y Ambiente, A.C. busca consolidar la protección de los lobos marinos a través de acciones coordinadas en investigación, conservación, capacitación y educación ambiental.

Este acuerdo establece rutas claras para el monitoreo y el desenmalle, como la liberación de individuos atrapados por residuos o redes, una tarea esencial para la supervivencia de la especie Zalophus californianus, sujeta a protección especial según la NOM-059-Semarnat-2010.

Ambas instituciones han apostado por la creación de equipos entrenados a lo largo del Golfo de California, con el objetivo de responder de manera eficiente ante casos de enmalle y mitigar los riesgos para estos animales.

Diez años de colaboración y resultados tangibles

La alianza entre Profepa y Cabet Cultura y Ambiente cumple una década desde el primer rescate conjunto realizado en noviembre de 2015, donde también participaron la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y especialistas internacionales.

En 2025, Profepa en conjunto
En 2025, Profepa en conjunto con una asociación civil rescataron 35 lobos marinos. (Foto: Profepa)

Desde entonces, el proyecto “Rescate de Lobos Marinos” ha permitido el desarrollo de un protocolo especializado para desenmalles y la formación de grupos de trabajo que actúan en diferentes puntos críticos.

Durante estos diez años, se logró liberar y reintroducir a 106 lobos marinos en su hábitat. El año 2025 marcó un hito, pues se alcanzó el mayor número de desenmalles anuales: 35 ejemplares fueron salvados gracias al esfuerzo conjunto de Profepa, Pesca ABC, Sea Shepherd y veterinarios especializados.

Amenazas persistentes para los lobos marinos

Los lobos marinos continúan enfrentando desafíos graves: enfermedades, contaminación por pesticidas, reducción de alimento y, especialmente, el riesgo de quedar atrapados en redes de pesca o desechos plásticos.

La basura marina, junto con la disminución de presas disponibles, incrementa la vulnerabilidad de la especie y pone en evidencia la necesidad de mantener y fortalecer las acciones de protección.

La Profepa reafirma su compromiso de trabajar junto a la sociedad civil, comunidades pesqueras y la academia para enfrentar el problema del enmalle, considerado uno de los principales riesgos para la fauna marina en México.

La Procuraduría Federal de Protección
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la asociación Cabet Cultura y Ambiente, A.C. firmaron un convenio para proteger a los lobos marinos. (Foto: Profepa)

Puntos más destacados del convenio y la colaboración

  • Fortalecimiento de la cooperación entre Profepa y Cabet Cultura y Ambiente para proteger a los lobos marinos.
  • Desarrollo y aplicación de un protocolo especializado de desenmalle en el Golfo de California.
  • Durante diez años, 106 lobos marinos han sido liberados de redes y otros residuos.
  • En 2025, se logró un récord con 35 desenmalles exitosos en un solo año.
  • El convenio reconoce el enmalle como un problema crítico y refuerza la coordinación con organizaciones civiles, pescadores y académicos para proteger la vida silvestre marina.

