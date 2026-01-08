Lobo marino rescatado en Sonora se encuentra estable y en recuperación: informa Profepa

Se espera que el animal se recupere para poder ponerlo en libertad. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Luego de varios días de búsqueda y seguimiento, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró el rescate exitoso de un lobo marino que se encontraba en condiciones de riesgo en el puerto de San Carlos, Sonora, tras haber sido reportado por habitantes de la zona y usuarios en redes sociales.

El caso cobró relevancia pública luego de la difusión de un video en el que se observaba al ejemplar atrapado en una red de enmalle, con visibles lesiones en el cuello provocadas por las cuerdas, así como un notable deterioro en su estado físico.

El material fue grabado en el área conocida como el Arco de la Lágrima, dentro de la zona portuaria, lo que generó múltiples llamados ciudadanos para que las autoridades ambientales intervinieran de manera urgente.

El ejemplar fue intervenido para retirar la red de enmalle. Foto: (Profepa)

A través de una publicación en redes sociales, la Profepa informó que el ejemplar rescatado es una hembra juvenil de lobo marino, con un peso aproximado de 23 kilogramos, que presenta signos de desnutrición.

El procedimiento de desenmalle estuvo a cargo del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C., cuyos especialistas realizaron la operación con extremo cuidado para evitar daños en los órganos del animal.

De acuerdo con la dependencia, la intervención fue exitosa, ya que se logró retirar la red de enmalle en los cuatro puntos donde el lobo marino se encontraba enredado. Posteriormente, el ejemplar fue sometido a anestesia para facilitar el procedimiento y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, a la espera de que pase el efecto del sedante.

Las autoridades indicaron que se espera que, una vez superada esta etapa, el animal comience a alimentarse de manera regular, lo que permitirá evaluar su evolución y determinar el momento adecuado para su reincorporación a su hábitat natural.

Se espera que el animal se recupera para poder liberarlo en su hábitat natural. Foto: (Profpea)

Ante la viralización del caso, la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, recibió la alerta e instruyó la coordinación de acciones inmediatas para atender la situación del mamífero marino. En conjunto con el Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C., se organizó un operativo especializado para localizar al ejemplar y liberarlo de la red que ponía en peligro su vida.

El centro de rescate informó que desde tempranas horas se realizaron recorridos en la última ubicación conocida del lobo marino; sin embargo, las labores se complicaron debido al comportamiento natural de la especie, ya que los lobos marinos suelen desplazarse constantemente y sumergirse al percibir la presencia humana, lo que dificultó su localización durante varios días.

Finalmente, Profepa Sonora confirmó el rescate exitoso y agradeció el apoyo del Centro de Rescate, pescadores de la comunidad de La Manga, voluntarios ciudadanos, la Policía Municipal de Guaymas y la empresa Yates Victory San Carlos, quienes colaboraron de manera conjunta en el operativo.

Actualmente, el lobo marino permanece bajo resguardo y en proceso de rehabilitación, bajo la observación de especialistas en fauna silvestre, con el objetivo de estabilizar su estado de salud y lograr su pronta liberación.