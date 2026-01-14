México

México se reúne con EEUU para hablar de los minerales críticos, claves para la economía y la tecnología

Édgar Amador Zamora representó al país en Washington

Imagen de archivo. El secretario de Hacienda mexicano, Edgar Amador Zamora, asistió a EEUU para hablar de los minerales críticos. REUTERS/Raquel Cunha

El Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora, participó en la Reunión Ministerial de Finanzas realizada en Washington, D.C., para abordar los desafíos sobre la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos.

El encuentro, efectuado el 12 de enero y convocado por Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se enfocó en la búsqueda de mecanismos para diversificar estos suministros a nivel global y garantizar cadenas resilientes.

Cooperación entre México y EEUU

Entre las principales preocupaciones discutidas en la mesa ministerial figuró la necesidad de contar con estrategias de mayor coordinación financiera entre México, Estados Unidos y otras economías aliadas.

La delegación mexicana, encabezada por Amador Zamora, sostuvo intercambios destinados a robustecer la colaboración estratégica y promover un ambiente de entendimiento entre las naciones participantes.

¿Qué otros países participaron?

14/01/2026 México y EEUU se reúnen para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos.. México participó en una reunión convocada por Estados Unidos para identificar soluciones que permitan fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos en el mundo. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

En el encuentro participaron también los ministros de finanzas y economía de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, República de Corea y Reino Unido, además del Comisionado Europeo, Valdis Dombrovskis. Asimismo, formaron parte de la discusión representantes de India, el titular del U.S. Trade Representative (USTR), Jamieson Greer, y el presidente del EXIM Bank de Estados Unidos, John Jovanovic.

El objetivo del encuentro fue “identificar soluciones para diseñar e invertir en mecanismos que permitan diversificar las cadenas de suministros de minerales críticos”. Esta agenda responde a la creciente importancia de estos materiales en industrias tecnológicas y energéticas, así como al interés por “garantizar cadenas de suministro más seguras y resistentes” a interrupciones o tensiones internacionales.

La participación de México reflejó el compromiso del país por impulsar iniciativas conjuntas que refuercen tanto la cooperación económica como la capacidad de respuesta ante eventuales modificaciones del entorno internacional.

¿Qué son los minerales críticos?

FOTO DE ARCHIVO: Un obrero trabaja en una mina de minerales críticos en el condado de Nancheng, provincia de Jiangxi, el 14 de marzo de 2012. REUTERS/Stringer

Los minerales críticos son aquellos recursos minerales considerados esenciales para la economía, la tecnología y la seguridad de un país o región debido a su importancia en procesos productivos y su disponibilidad limitada. Estos minerales resultan difíciles de sustituir y presentan riesgos asociados a su cadena de suministro, ya sea por la concentración de su producción en pocos países, factores geopolíticos o restricciones comerciales.

Entre los minerales críticos se encuentran el litio, el cobalto, el níquel, las tierras raras, el grafito y el manganeso, entre otros. Estos elementos son fundamentales para la fabricación de baterías recargables, dispositivos electrónicos, energías renovables, vehículos eléctricos, tecnologías de defensa y equipamiento médico.

La calificación de “crítico” no depende solo de la abundancia geológica, sino también de factores económicos, políticos y ambientales. Por ejemplo, un mineral puede ser abundante en la naturaleza, pero si su extracción y procesamiento se concentran en países con inestabilidad política o regulaciones ambientales estrictas, su suministro global puede verse afectado.

La identificación y gestión de los minerales críticos es una prioridad para gobiernos y empresas, que buscan diversificar las fuentes de suministro, impulsar el reciclaje y desarrollar tecnologías alternativas para reducir riesgos y garantizar la transición hacia energías limpias y la seguridad industrial.

