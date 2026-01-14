Lentejas veganas spicy, una receta reconfortante y llena de sabor

Las lentejas spicy veganas ofrecen una alternativa reconfortante y saludable para quienes buscan opciones sin ingredientes de origen animal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lentejas spicy veganas se han convertido en una alternativa ideal para quienes buscan comidas reconfortantes sin ingredientes de origen animal. Esta receta destaca por su combinación de especias suaves, vegetales frescos y una preparación accesible que no requiere técnicas complejas.

El platillo se caracteriza por un sabor profundo que se desarrolla a partir del sofrito de ajo, cebolla y zanahoria, al que se suman el tomate y las especias.

Dando como resultado es una base aromática que realza la textura y el sabor natural de las lentejas.

Receta de lentejas spicy veganas

La receta de lentejas spicy veganas utiliza especias suaves y vegetales frescos para lograr un sabor profundo y aromático. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás una hora en hacerlas.

Ingredientes

1/4 Taza de aceite de olivo

3/4 Cebolla amarilla picada

2 Zanahorias en cubos

4 Dientes de ajo

1 Cdita. de comino

1 Cdita. de pimienta negra molida

4 Tomates medianos picados

1 Taza de lentejas

1 Manojo de espinacas

Agua y sal, cantidad necesaria

Preparación

Procura tener todo picado antes de comenzar para ahorrarte caos. Mientras pones a cocer las lentejas (4 Tazas de agua), sofríe en el aceite de olivo el ajo, cebolla y zanahoria hasta que ésta última empiece a cambiar de tono-el ajo y la cebolla no deben dorarse-; agrega el tomate picado, sal, comino y pimienta y continúa cocinando hasta que el tomate esté cocido y las zanahorias casi listas. Agrega las lentejas al sofrito (o viceversa) y hierve por 15 o 20 minutos más. Rectifica sal y cocción de las zanahorias.

Para llevar a la mesa

Al servir. Pica la espinaca en el momento que vayas a servir tus lentejas y colócalas sobre éstas, una porción en cada plato; acompaña con una rebanada de limón.

¿Qué son las lentejas?

Las lentejas, ricas en nutrientes, sirven como base versátil para sopas, guisos y ensaladas dentro de la cocina vegetal.

Las lentejas son leguminosas que se han consumido desde la antigüedad en distintas culturas. Se caracterizan por su forma pequeña y plana, así como por su capacidad de absorber sabores durante la cocción.

Son un alimento versátil que puede utilizarse en sopas, guisos y ensaladas. Su textura suave al cocinarse las convierte en una base ideal para platillos especiados como esta receta vegana.

Además, las lentejas forman parte esencial de la cocina vegetal, ya que aportan sustancia y saciedad sin necesidad de productos de origen animal.

Propiedades de las espinacas en la alimentación

Las espinacas, añadidas frescas al final, mantienen sus propiedades y aportan un contraste de color y textura en la receta. - (AdobeStock)

Las espinacas son hojas verdes ampliamente valoradas por su aporte nutricional. Se distinguen por su contenido de vitaminas y minerales que complementan una dieta equilibrada.

Al añadirse crudas al final de la preparación, conservan mejor sus propiedades y aportan un contraste fresco al platillo caliente. Su sabor suave permite que se integren sin opacar el resto de los ingredientes.

Este vegetal es frecuente en la cocina vegana por su versatilidad y facilidad de uso. En recetas como las lentejas spicy, las espinacas suman color, textura y un valor adicional al conjunto del platillo.