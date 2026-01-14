México

¿Harry Styles regresa a la CDMX?: cartel misterioso del artista causa revuelo

Un mensaje acompañado de imágenes ha involucrado a fanáticos en una serie de pistas que sugieren el regreso del cantante a tierras mexicanas

La aparición de carteles con
La aparición de carteles con mensajes en inglés y español cerca del Ángel de la Independencia ha impulsado diversas teorías sobre una posible visita del cantante británico. (Foto: Twitter/@lthsemnl)

La Ciudad de México amaneció con una sorpresa que rápidamente se convirtió en tema de conversación: un cartel con la frase “We Belong Together” apareció cerca del Ángel de la Independencia.

El mensaje, acompañado de un diseño minimalista y la frase “Nos vemos pronto” ha desatado teorías sobre un posible regreso de Harry Styles a la capital mexicana.

Fans avistan un cartel alusivo a Harry Styles cerca del Ángel de la Independencia en CDMX.

Después de casi tres años de silencio tras concluir su gira Love On Tour, que venía como parte de la promoción de su álbum Harry’s House, los fans interpretaron este gesto como una señal clara de que el cantante británico prepara un nuevo capítulo musical en 2026.

Una campaña global que intriga a los fans

Los carteles no son aislados: forman parte de una estrategia internacional que ha buscado generar misterio y conversación desde la publicación del video Forever Forever en su canal de YouTube hace un par de días. En ciudades como Londres, Roma y São Paulo se han visto frases como:

  • “We Belong Together”
  • “See you very soon”
  • “Let the light in”
Fans han descifrado pistas digitales
Fans han descifrado pistas digitales a través del sitio web webelongtogether.co y del canal del artista, ya que ambos integran imágenes de conciertos, símbolos y vínculos exclusivos. (YouTube/ Harry Styles)

Además, el sitio web webelongtogether.co ha añadido más intriga a la situación al dejarnos ver:

  • Imágenes de multitudes en concierto
  • Símbolos geométricos minimalistas
  • Acceso a un grupo de WhatsApp verificado (HSHQ)

Este ecosistema digital ha convertido el regreso del cantante en todo un rompecabezas colectivo que los fans han disfrutado descifrar.

México en el mapa del regreso de Harry Styles

La última visita de Harry Styles a México fue en noviembre de 2022, con dos conciertos en el entonces Foro Sol. Desde entonces, el público mexicano ha esperado con ansias su regreso.

La aparición del cartel con la frase “Nos vemos muy pronto” confirmaría que el país está contemplado en esta nueva etapa. El hecho de que se eligiera un lugar tan icónico como el Ángel de la Independencia no parece ser casualidad.

El uso del emblemático Ángel
El uso del emblemático Ángel de la Independencia apunta a que Ciudad de México ocupará un lugar central en la nueva etapa del artista británico. REUTERS/Shannon Stapleton

Para los fans, ver el mensaje en su propia ciudad es una señal clara de que México será protagonista en el próximo capítulo de la carrera del artista.

Lo que se espera en 2026

Aunque Harry Styles no ha hecho un anuncio oficial, todo apunta a una nueva era musical y estética. Entre las teorías más comentadas destacan:

  • Nuevo álbum inédito
  • Rumores de nuevo sencillo
  • Posibles colaboraciones internacionales
  • Gira internacional con fechas en Latinoamérica
Harry Styles no visita México
Harry Styles no visita México desde sus shows en el Foro Sol en noviembre de 2022, lo que incrementa la expectativa por su retorno. (Twitter: @lthsemnl / )

El misterio, lejos de frustrar a sus seguidores, ha generado entusiasmo y participación activa en redes sociales, donde cada pista ha sido analizada al detalle. De esta manera, el cartel visto en la CDMX no es sólo publicidad, para los fans mexicanos representa la promesa de volver a cantar junto a Harry sus mayores éxitos en un escenario nacional.

6 alimentos que ayudan a

Quién es "Max", el colombiano

Se registra sismo de 4.0

Aldo de Nigris boxeará contra

Marina detiene a seis presuntos
