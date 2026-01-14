Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 14 de enero

Los miércoles están destinados a la batalla colosal CRÉDITO: ExatlonMx/FB

La competencia por La Batalla Colosal y la medalla en Exatlón México concentra la atención este miércoles 14 de enero de 2026.

Equipo rojo y equipo azul se enfrentan en una jornada crucial de la novena temporada, donde la presión por estos premios puede decidir el curso de la competencia.

La jornada tiene un valor más allá de lo deportivo: ganar la medalla representa un impulso anímico vital para cualquier equipo.

Este es el refugio más cómodo y que puede ayudar a los deportistas a descansar adecuadamente Crédito: ExatlonMx/X

Obtenerla no solo es un logro individual, sino que otorga confianza al grupo y refuerza el dominio emocional de la escuadra de cara a los próximos desafíos.

La mayoría de spoilers sugieren que el equipo azul parte como favorito para llevarse La Batalla Colosal de esta jornada.

A pesar del favoritismo azul en los pronósticos, el desenlace permanece abierto. El margen de incertidumbre está presente y, en esta competencia, ningún destino está sellado antes del último punto.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

El panorama es diferente para ambos equipos.

El equipo azul llega en un momento de solidez, respaldado por una racha positiva y una unidad que ha sido la base de su éxito, según indica Exatlón México.

Esta consistencia y manejo de la presión los posicionan como favoritos entre los analistas, pues los fans subrayan su capacidad para mantenerse firmes frente a la tensión.

La Batalla Colosal exige a los competidores superar un circuito largo con pruebas de velocidad, fuerza, resistencia, equilibrio y puntería. CRÉDITO: (X/ExatlonMx)

En contraste, el equipo rojo enfrenta la urgencia de revertir una serie de derrotas recientes.

La llegada de nuevos refuerzos busca brindarles oportunidades renovadas, pero el reto principal es anímico: obtener la medalla podría cambiar el ambiente del grupo y devolverles la confianza.

Qué es la Batalla Colosal

La Batalla Colosal consiste en duelos individuales dentro de un circuito largo que exige velocidad, fuerza, resistencia, equilibrio y puntería.

El conductor Antonio Rosique considera la recompensa de este desafío como una de las más codiciadas de la temporada. Ganar otorga ventajas estratégicas y puede funcionar como un impulso emocional clave para el equipo vencedor.

Quiénes siguen en Exatlón México

Rojos

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

William Arroyo

Ella Bucio

Benyamin Saracho

Emilio “Spartacus”

Adrián Medrano

Azules

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Paola Peña

Alejandro Aguilera

Katia Gallegos

Adrián Leo

Los factores que pueden definir el resultado, según Abraham Bencid y las notas de Exatlón México, abarcan el control emocional, el desempeño personal y la capacidad de cada atleta para adaptarse al circuito.

El dominio de los “fantasmas mentales” y el trabajo colectivo resultarán determinantes en este enfrentamiento de alta tensión.

Dónde ver Exatlón México

La transmisión oficial inicia a las 20:30 (hora del centro de México) por Azteca UNO, de lunes a viernes.

El programa también está disponible en el canal oficial de YouTube y mediante la app y el sitio web de TV Azteca.