Elementos del ERUM rescatan a dos personas y a sus mascotas tras intoxicación por fuga de gas en la alcaldía Cuauhtémoc

Rescatan a dos personas y sus mascotas por intoxicación en la CDMX (especial)

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) auxiliaron oportunamente a dos personas que resultaron intoxicadas por inhalación de gas al interior de un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio situado en el cruce de las calles Mapimí y Platino, en la colonia Valle Gómez, alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron cuando vecinos del inmueble detectaron un fuerte olor a gas y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, al temer por la integridad de los habitantes del departamento afectado.

De acuerdo con los primeros reportes, una fuga de gas se habría originado dentro del domicilio, lo que provocó que las dos personas comenzaran a presentar dificultades severas para respirar.

No se requirió atención hospitalaria

Rescate intoxicación CDMX rescate ERUM (especial)

Al arribar al lugar, los paramédicos del ERUM ingresaron al departamento siguiendo los protocolos de seguridad y encontraron a las dos personas con signos claros de intoxicación, como mareo, debilidad y dificultad respiratoria. De inmediato, los especialistas brindaron atención prehospitalaria, administrando oxígeno y estabilizando a los afectados para evitar complicaciones mayores.

Además de las personas intoxicadas, los paramédicos también atendieron a dos perritos que vivían en el departamento y que presentaban síntomas leves de afectación por la inhalación de gas.

Los animales fueron revisados, oxigenados y puestos a salvo, permaneciendo bajo observación mientras se controlaba la emergencia.

De manera paralela, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y técnicos especializados realizaron una inspección en el inmueble para ubicar el origen de la fuga. Tras varios minutos de labores, se logró cerrar la válvula de suministro y ventilar el área, reduciendo los niveles de gas acumulado y eliminando el riesgo para el resto de los vecinos del edificio.

Las autoridades informaron que no fue necesario el traslado hospitalario de los afectados, ya que su estado de salud se estabilizó en el lugar; sin embargo, se les recomendó acudir a valoración médica posterior y realizar una revisión completa de las instalaciones de gas antes de volver a utilizar el servicio.

Vecinos de la colonia Valle Gómez reconocieron la rápida respuesta de los equipos de emergencia y destacaron la importancia de reportar de inmediato cualquier olor extraño o posible fuga, ya que este tipo de incidentes puede derivar en consecuencias graves, como explosiones o intoxicaciones masivas.

Finalmente, las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la población para dar mantenimiento periódico a las instalaciones de gas en viviendas y edificios, verificar el estado de mangueras, válvulas y conexiones, y no dudar en solicitar apoyo al 911 ante cualquier situación de riesgo.