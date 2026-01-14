México

El tráiler filtrado de Euphoria desata la locura en México por la aparición de Rosalía como pole dancer

Su breve aparición en el avance no solo causó revuelo, sino que consolida a Rosalía como una figura relevante en la televisión mundial, más allá de su éxito en la música y su imagen ‘monacal’ de LUX

Rosalía, en la tercera temporada
Rosalía, en la tercera temporada de 'Euphoria'. (HBO Max)

El esperado avance de la tercera temporada de Euphoria ha desatado una ola de reacciones tras su publicación oficial por parte de HBO en redes sociales.

Entre las novedades más comentadas destaca la aparición de Rosalía, quien interpreta a una pole dancer en un club nocturno, aportando una dimensión inédita a la serie y avivando el debate en torno a la representación de los personajes femeninos.

De acuerdo con el contenido divulgado, la serie elevará la tensión de sus tramas, mostrando a los protagonistas varios años después de haber terminado el instituto y enfrentando realidades más duras y peligrosas que en las entregas previas.

El debut de Rosalía como
El debut de Rosalía como pole dancer en Euphoria causa revuelo y amplía el debate sobre la representación femenina en series (HBO)

Nuevas tramas en edad adulta

El tráiler —que circula de forma masiva en plataformas digitales— exhibe una transformada Rue (Zendaya), sumida en una espiral autodestructiva vinculada al tráfico de drogas, lo que la pone en la mira de bandas delictivas.

Esta evolución de la historia evidencia una ruptura definitiva con el esquema tradicional del drama adolescente. Las elecciones pasadas de los personajes cobran un peso irreversible y el tono general adquiere mayor gravedad y realismo.

En el caso de Cassie (Sydney Sweeney), el avance revela que el personaje recurrirá a la creación de contenido para adultos, mostrando así un giro marcado hacia la autodestrucción en la etapa adulta.

Al mismo tiempo, Nate (Jacob Elordi) aparece en una posición vulnerable, intentando sostenerse económicamente con trabajos en la construcción, aunque la estabilidad parece eludirlo.

Por su parte, Maddy (Alexa Demie) y Jules (Hunter Schafer) aparecen más unidas que nunca, generando expectativas sobre nuevas alianzas y posibles conflictos.

El cameo de Rosalía con
El cameo de Rosalía con collarín y pole dance genera especulaciones sobre el desarrollo de su personaje en el club nocturno (HBO)

Un personaje nuevo y con misterioso collarín

El breve pero impactante cameo de Rosalía despertó una reacción inmediata entre sus seguidores y los fans de la serie. Vestida con un collarín decorado y realizando una coreografía de pole dance, la artista catalana —que atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera tras el reciente lanzamiento de su disco LUX— suma un ingrediente inesperado a la línea argumental.

Aunque el tráiler no detalla si su aparición será esporádica o recurrente, la secuencia ha suscitado numerosas especulaciones sobre la importancia de su personaje dentro del club nocturno.

La nueva temporada de Euphoria
La nueva temporada de Euphoria profundiza en temáticas de sexualidad, drogas e identidad con un tono más crudo y realista (Créditos: HBO)

“Ella pasa de ser cantante a stripper sin despeinarse”, “Por dios espero que no esté con el collarín en todos los capítulos”, “Ahora la van a bardear por lo contrario a hacerse monja en Lux, acá va a ser un ‘ah no tas muy p*ta’ o apropiación cultural o por el cuello ortopédico o algo así”, “Ella es como Hannah Montana, tiene lo mejor de los dos mundos. Te saca un disco sobre la espiritualidad y a la par interpreta a una stripper en Euphoria. Ella es la mejor”, son algunas opiniones en redes sociales.

La inclusión de Rosalía y los nuevos registros de los personajes han generado reacciones divididas en redes sociales. Parte del público ha criticado la elección de presentar a varias protagonistas femeninas involucradas en trabajos sexuales.

Una usuaria de X escribió: “Sydney Sweeney haciendo contenido sexual en Internet, Hunter Schafer de sugar baby y Rosalía de stripper…”, cuestionando la representación de las mujeres en la producción.

Nuevo tráiler de 'Euphoria', con Rosalía interpretando a una bailarina de club nocturno. (HBO Max)

En el tráiler, la estética escogida para Rosalía contrasta de forma marcada con su imagen anterior asociada a la promoción de LUX, generando además debate sobre elementos visuales como el collarín que luce durante la escena.

Esta particularidad ha dado pie a teorías de los fans respecto al posible trasfondo del accesorio y sobre cómo podría influir en el desarrollo del argumento.

El estreno de la tercera temporada de Euphoria está pautado para el 12 de abril de 2026 en HBO Max. Según la narrativa planteada en el avance, la serie mantendrá su característico tratamiento de temáticas como el sexo, las drogas, la identidad y el poder en un tono aún más descarnado.

Cuando llegue ese momento, Rosalía volverá a captar la atención, consolidando su irrupción en el panorama internacional más allá de la música.

