Detienen a joven en Coyoacán tras matar con un cuchillo a su esposo: ella afirma que fue en defensa por violencia intrafamiliar

El joven presentaba una herida en la pierna. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) por presuntamente matar a su esposo en defensa tras un episodio de violencia intrafamiliar.

El incidente ocurrió en la colonia San Francisco Culhuacán, dentro de la alcaldía Coyoacán.

Los hechos ocurrieron luego de que los operadores del C2 Sur emitieron una alerta por un posible caso de violencia.

Policías de la SSC acudieron de inmediato al lugar y encontraron a un hombre en la vía pública con manchas de sangre evidentes.

Aunque los servicios de emergencia fueron solicitados, los familiares optaron por trasladar al hombre por sus propios medios a un hospital, donde murió a causa de una lesión provocada por un objeto punzocortante.

Respuesta de la policía y servicios de emergencia

Tras recibir la alerta de emergencia por parte de los operadores del C2Sur, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio señalado en la colonia San Francisco Culhuacán.

Según el reporte, al llegar, los policías observaron a un hombre en la vía pública con manchas hemáticas evidentes. De inmediato, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para atender la situación.

Pese a la solicitud, los familiares del lesionado decidieron trasladarlo por cuenta propia en un vehículo particular a un hospital cercano. Más tarde, el hombre fue reportado sin signos vitales debido a una lesión causada por un objeto punzocortante.

Relato de los hechos según la versión de la mujer detenida

La mujer de 21 años declaró a los policías que la víctima era su esposo y que la situación se tornó violenta tras el consumo de bebidas alcohólicas. Según su testimonio, el hombre se mostró agresivo y la golpeó repetidas veces en el rostro.

Los reportes oficiales señalan que la presunta homicida también se encontraba herida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la agresión, la mujer tomó un cuchillo de la cocina y se dirigió a su recámara para resguardarse. El hombre la siguió hasta la habitación y continuó con las agresiones. En ese momento, de acuerdo con la versión de la mujer, ella se defendió y lo hirió en la pierna con el cuchillo.

Estado de salud y atención médica de la mujer

En el lugar de los hechos, paramédicos atendieron a la mujer detenida y diagnosticaron una probable fractura de nariz.

Dada la gravedad de la lesión, la joven fue trasladada bajo custodia policial a un hospital para recibir la atención médica especializada que requería.

Las autoridades capitalinas señalaron que durante todo el proceso, la mujer permaneció bajo vigilancia de las autoridades, mientras se aseguraba que recibiera tratamiento adecuado por las lesiones sufridas.

Evidencias recabadas y acciones del Ministerio Público

En la escena, los oficiales aseguraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo, el cual fue hallado en el lugar donde ocurrieron los hechos.

El arma blanca fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de definir la situación jurídica de la mujer detenida.

Además, el Ministerio Público dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente, con el objetivo de esclarecer los detalles del incidente y determinar las responsabilidades legales.