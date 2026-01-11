México

CDMX: reportan incendio en edificio de la Condesa en la Cuauhtémoc, evacuaron a 90 personas

Autoridades ya atienden el reporte de incendio

Reportan incendio en edificio de la Condesa en CDMX.

La tarde de este 10 de enero de 2026, autoridades de la Ciudad de México reportaron un incendio en la alcaldía Cuauhtémoc, hasta el momento no han emitido un comunicado oficial:

“Movilización de servicios de emergencia en calle Juan Escutia y calle Zamora, col . colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. Permite el paso de los mismos”.

Primeros reportes indican que el incendio se habría originado en el primer piso del edificio de viviendas, se realizan labores de evacuación de al menos 90 personas y el ingreso de personal con una camilla.

El operativo de mitigación ha requerido cerca de ocho pipas de agua para combatir el fuego. Integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México respondieron de inmediato a la emergencia, organizando acciones para contener las llamas y proteger los departamentos cercanos.

Reportan incendio en edificio de viviendas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras las autoridades mantienen las tareas de inspección y valoración de los daños, no se han registrado personas heridas. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonó el perímetro y vigila la protección tanto de residentes como de peatones.

Información de medios locales indica que los cuerpos de emergencia y bomberos han logrado sofocar el incendio, por lo que, autoridades han permitido el ingreso de personas que habitan el condominio, la información continúa en desarrollo.

Incendio en alcaldía Cuauhtémoc. (Foto:
Incendio en alcaldía Cuauhtémoc. (Foto: X/@LiizBasaldua)

Autoridades puntualizan datos sobre incendio en la Condesa

A través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó lo siguiente:

“En Zamora 75, col. Condesa, alcaldía Cuauhtemoc, se suscitó un incendio en uno de los departamentos del edificio de planta baja y 14 pisos. Bomberos de la CDMX sofocaron el fuego; al momento realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros. Como medida de prevención se evacuó a 90 personas; sin reporte de lesionados”.

Información en desarrollo...

