CDMX reporta el estado de salud de los 183 perros rescatados en el Refugio Franciscano

Los perros rescatados se encuentran bajo el resguardo del Gobierno de CDMX (GobiernoCDMX/FB)

El Gobierno de la Ciudad de México supervisó esta semana la situación de los 183 perros rescatados del Refugio Franciscano, actualmente alojados en un albergue provisional en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enfatizó que la intervención no busca sancionar penalmente a quienes realizan actividades de rescate animal, ni responde a intereses de desarrollo inmobiliario en el predio.

Perros en Deportivo Hermanos Galeana

En las instalaciones del Deportivo Hermanos Galeana, Brugada señaló que los perros cuentan con atención veterinaria permanente y alimentación adecuada.

Gobierno y organizaciones animalistas establecen mesas de trabajo para revisar la legislación y mejorar el bienestar animal en CDMX (GobiernoCDMX/FB)

Además, destacó la presencia de personal especializado que monitorea su bienestar, proporciona un esquema de vacunación y paseos programados, y mantiene expedientes clínicos individuales para cada ejemplar.

Quiénes están a cargo de los perros franciscanos

Más de 60 médicos veterinarios y alrededor de 100 personas participan en las labores de atención, cuidado y resguardo de los animales.

De manera complementaria, 15 médicos veterinarios de la Secretaría de Salud y 40 personas de apoyo colaboran en las tareas de limpieza y vigilancia.

Brugada Molina explicó que estas acciones buscan fortalecer las capacidades institucionales en bienestar animal, reconociendo el papel fundamental de los albergues y organizaciones animalistas.

Señaló que el gobierno respaldará su labor mediante recursos y acompañamiento técnico con el objetivo de mejorar los estándares de atención.

Clara Brugada niega proyectos inmobiliarios en predio

Respecto a las versiones sobre posibles proyectos inmobiliarios en el predio, la mandataria capitalina afirmó que no se autorizará ninguna construcción en ese espacio y que se respetará plenamente la resolución judicial que ordenó el rescate de los animales.

Subrayó: “No hay nada detrás de esta acción más que la obligación legal y el compromiso ético de proteger a los seres vivos”.

El gobierno capitalino mantiene diálogo con la directora del Refugio Franciscano, su representación legal y diversas organizaciones animalistas.

Se han establecido mesas de trabajo para revisar la legislación sobre bienestar animal y acordar nuevos esquemas de colaboración y transparencia.

El operativo incluye vacunación, paseos programados, alimentación adecuada y expedientes clínicos individuales para cada perro. (GobiernoCDMX/FB)

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, manifestó que este proceso se desarrolla con total transparencia y bajo escrutinio ciudadano.

Explicó que las imágenes difundidas al inicio del traslado correspondían a una etapa transitoria, y especificó que, actualmente, los ejemplares cuentan con espacios amplios, atención veterinaria permanente y mejores condiciones de vida.

Qué pasará con los perros franciscanos

El siguiente paso será el traslado de los perros, previsto para la próxima semana, a nuevas instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De forma paralela, el Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo la construcción de la Utopía Canina, que funcionará como un albergue de gran capacidad.

Brugada explicó que la creación de este nuevo espacio y la propuesta de legislación buscan brindar certeza jurídica y apoyo institucional a quienes rescatan animales, lejos de limitar su labor.

El objetivo es establecer un modelo en el que el rescate permita procesos profesionales de evaluación y adopción, y no signifique mantener indefinidamente a los animales en jaulas.

Como parte de una estrategia integral, las clínicas veterinarias de las Utopías ofrecerán servicios gratuitos, para reducir la cantidad de animales en situación de calle y ampliar la protección animal de manera socialmente responsable.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la supervisión ciudadana será permanente y la información referente al bienestar de los animales estará disponible y actualizada.

El monitoreo y la comunicación buscan reforzar la transparencia y responder al interés social.

Las autoridades niegan proyectos inmobiliarios en el predio y respetan la resolución judicial que ordenó el rescate animal (GobiernoCDMX/FB)

La implementación de este operativo proyecta a la Ciudad de México hacia un modelo institucional avanzado, enfocado en la protección ética de los animales y en la consolidación de políticas públicas de largo plazo.