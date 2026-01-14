Así puedes usar tu tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León

El gobierno de Monterrey, Nuevo León, encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, dispone de un apoyo económico dirigido a las regiomontanas cuidadoras, emprendedoras y en situación de vulnerabilidad, a través del programa “Ayudamos a las Mujeres”, cuyo monto es de 2 mil pesos y otros beneficios.
¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta Ayudamos a las Mujeres?
Parte de ser beneficiaria de este programa social, se incluyen apoyos que buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus familias; a continuación se detalla cuáles son:
- Ingreso fijo de 2 mil pesos mensuales.
- Viajes gratuitos en transporte público (solo si se usa fuera de horas pico).
- Capacitación acerca de los derechos de la mujer.
- Acceso a talleres de empeabilidad, finanzas y emprendimiento para impulsar la independencia económica.
- Vinculación al Sistema Estatal de Cuidados para atender las necesidades específicas de acuerdo a las cuidadoras.
En cuanto a la gratuidad del transporte público, el gobernador estatal, Samuel García, pidió a las mujeres no salir “entre las ocho y diez horas de la mañana”, para que se aplique este beneficio, “si salen después de las diez, es gratis”.
¿Quiénes pueden recibir este apoyo económico?
Este programa está dirigido a las mujeres cuidadoras y jefas de familia regiomontanas; por ello, según sea la situación de las interesadas, se solicitan requisitos específicos.
Mujeres cuidadoras, deberán cumplir con:
- Edad de 15 años o más.
- Residencia en Nuevo León.
- Ser cuidadora principal de alguna de las siguientes personas: infancias de 0 a 14 años; personas con discapacidad permanente y adultos mayores.
- Vivir en un hogar con ingresos menores a lo establecido en la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI).
- Realizar el pre-registro y cuestionario CHECS.
Requisitos para las jefas de familia:
- Edad de 17 hasta 64 años de edad.
- Ser la encargada principal del hogar.
- Tener hijos de hasta 17 años.
- Residencia en Nuevo León.
- Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social.
- Realizar el pre-registro y cuestionario CHECS.
Esta es la documentación para recibir el apoyo económico
Las personas que soliciten este apoyo, necesitarán tener a la mano datos personales y de las personas que cuidan o forman parte del hogar:
- Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, estado civil y domicilio.
- CURP: Validada con RENAPO.
- Teléfono Celular: Se validará con un código OTP.
- Identificación Oficial: INE vigente u otra documentación oficial.
- Comprobante de Domicilio: Copia simple (recibo de luz, agua, etc.).
- Comprobante de Estudios: Copia simple.
- Comprobante de Estado Civil: Copia simple (acta de matrimonio, etc., si aplica).
- Fotografía de tu rostro: Deberás tomarte una foto al momento de la solicitud para validar tu identidad.