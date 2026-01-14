México

Así puedes usar tu tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León

Las beneficiarias del programa reciben capacitación sobre los derechos de la mujer y vinculación al Sistema Estatal de Cuidados, entre otros beneficios

Guardar
Samuel García explica como funciona
Samuel García explica como funciona la tarjeta 'Ayudamos a las Mujeres' Crédito: Facebook | Mariana Rodríguez

El gobierno de Monterrey, Nuevo León, encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, dispone de un apoyo económico dirigido a las regiomontanas cuidadoras, emprendedoras y en situación de vulnerabilidad, a través del programa “Ayudamos a las Mujeres”, cuyo monto es de 2 mil pesos y otros beneficios.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta Ayudamos a las Mujeres?

dinero mexicano pesos economía costos
dinero mexicano pesos economía costos billetes monedas (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Parte de ser beneficiaria de este programa social, se incluyen apoyos que buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus familias; a continuación se detalla cuáles son:

  • Ingreso fijo de 2 mil pesos mensuales.
  • Viajes gratuitos en transporte público (solo si se usa fuera de horas pico).
  • Capacitación acerca de los derechos de la mujer.
  • Acceso a talleres de empeabilidad, finanzas y emprendimiento para impulsar la independencia económica.
  • Vinculación al Sistema Estatal de Cuidados para atender las necesidades específicas de acuerdo a las cuidadoras.

En cuanto a la gratuidad del transporte público, el gobernador estatal, Samuel García, pidió a las mujeres no salir “entre las ocho y diez horas de la mañana”, para que se aplique este beneficio, “si salen después de las diez, es gratis”.

Samuel García explica como funciona la tarjeta 'Ayudamos a las Mujeres' Crédito X: @samuel_garcias

¿Quiénes pueden recibir este apoyo económico?

La lactancia materna en espacios
La lactancia materna en espacios públicos genera debate en México por críticas y restricciones sociales. (X/@WFP_es)

Este programa está dirigido a las mujeres cuidadoras y jefas de familia regiomontanas; por ello, según sea la situación de las interesadas, se solicitan requisitos específicos.

Mujeres cuidadoras, deberán cumplir con:

  • Edad de 15 años o más.
  • Residencia en Nuevo León.
  • Ser cuidadora principal de alguna de las siguientes personas: infancias de 0 a 14 años; personas con discapacidad permanente y adultos mayores.
  • Vivir en un hogar con ingresos menores a lo establecido en la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI).
  • Realizar el pre-registro y cuestionario CHECS.

Requisitos para las jefas de familia:

  • Edad de 17 hasta 64 años de edad.
  • Ser la encargada principal del hogar.
  • Tener hijos de hasta 17 años.
  • Residencia en Nuevo León.
  • Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social.
  • Realizar el pre-registro y cuestionario CHECS.

Esta es la documentación para recibir el apoyo económico

Credencial de elector INE (Cuartoscuro)
Credencial de elector INE (Cuartoscuro)

Las personas que soliciten este apoyo, necesitarán tener a la mano datos personales y de las personas que cuidan o forman parte del hogar:

  • Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, estado civil y domicilio.
  • CURP: Validada con RENAPO.
  • Teléfono Celular: Se validará con un código OTP.
  • Identificación Oficial: INE vigente u otra documentación oficial.
  • Comprobante de Domicilio: Copia simple (recibo de luz, agua, etc.).
  • Comprobante de Estudios: Copia simple.
  • Comprobante de Estado Civil: Copia simple (acta de matrimonio, etc., si aplica).
  • Fotografía de tu rostro: Deberás tomarte una foto al momento de la solicitud para validar tu identidad.

Temas Relacionados

mexixco-noticiasNuevo LeóntarjetaAyudamos a las mujeres

Más Noticias

Kenia Os aclara la pausa en la colaboración con Danna y Belinda

La cantante explicó por qué el proyecto no se ha concretado y habló del entusiasmo que existe entre los fans

Kenia Os aclara la pausa

Cómo preparar morelianas caseras en 5 sencillos pasos

Un antojito tradicional fácil de elaborar, ideal para acompañar con sabores frutales y disfrutar en cualquier momento del día

Cómo preparar morelianas caseras en

Pago de regularización en Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Qué es y cuándo se deposita?

Es un depósito adicional dirigido a aprendices y suele reflejarse durante la segunda semana del mes

Pago de regularización en Jóvenes

Violencia golpea al deporte: ejecutan a Juan Pablo Torres, figura del fisicoculturismo, en León, Guanajuato

Juan Pablo Torres, conocido como “El Pipiz”, fue atacado a balazos por sujetos en motocicleta en la colonia San Miguel Infonavit

Violencia golpea al deporte: ejecutan

Así opera el nuevo fraude que suplanta a plataforma musical para robar tus datos

El objetivo es engañar a los usuarios para que entreguen información personal y bancaria mediante enlaces fraudulentos

Así opera el nuevo fraude
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran fusiles, lanzagranadas y vehículos

Aseguran fusiles, lanzagranadas y vehículos blindados en residencia de Culiacán

Detienen a tres policías municipales de Mexicali por desaparición de cuatro personas en 2022

Localizan a Ericka Camila, menor sustraída tras doble homicidio en Tultitlán

Un hombre sin vida, una persecución fatal y ataques armados en Sinaloa

Detienen a “El Moncho”, líder de “Los Lavadora”, célula criminal ligada al CJNG en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Ernesto D’Alessio explica controversia de

Ernesto D’Alessio explica controversia de falta de pagos y aclara situación con hermanos Borovoy

Kenia Os aclara la pausa en la colaboración con Danna y Belinda

Andrea Legarreta destapa detalles de su supuesto romance con Luis Carlos Origel: “Lo incito a pecar”

Gael García Bernal recibe la Orden de las Artes y las Letras de Francia por su trayectoria

La vez que Julio Iglesias le robó un beso a Thalía | Video

DEPORTES

Raúl ‘Dedos’ López sale de

Raúl ‘Dedos’ López sale de México y anuncia su fichaje con el Inter Toronto FC

Renata Zarazúa enciende las alarmas rumbo al Abierto de Australia por quemaduras solares

Confirmado: Héctor Herrera regresa al Houston Dynamo para la temporada 2026

Albacete vs Real Madrid: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Checo Pérez correrá en casa: cuándo y qué pilotos serán locales en la Fórmula 1 2026