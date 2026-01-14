Así puedes usar tu tarjeta “Ayudamos a las Mujeres” en Nuevo León

Samuel García explica como funciona la tarjeta 'Ayudamos a las Mujeres' Crédito: Facebook | Mariana Rodríguez

El gobierno de Monterrey, Nuevo León, encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda, dispone de un apoyo económico dirigido a las regiomontanas cuidadoras, emprendedoras y en situación de vulnerabilidad, a través del programa “Ayudamos a las Mujeres”, cuyo monto es de 2 mil pesos y otros beneficios.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta Ayudamos a las Mujeres?

dinero mexicano pesos economía costos billetes monedas (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Parte de ser beneficiaria de este programa social, se incluyen apoyos que buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus familias; a continuación se detalla cuáles son:

Ingreso fijo de 2 mil pesos mensuales.

Viajes gratuitos en transporte público (solo si se usa fuera de horas pico).

Capacitación acerca de los derechos de la mujer.

Acceso a talleres de empeabilidad, finanzas y emprendimiento para impulsar la independencia económica.

Vinculación al Sistema Estatal de Cuidados para atender las necesidades específicas de acuerdo a las cuidadoras.

En cuanto a la gratuidad del transporte público, el gobernador estatal, Samuel García, pidió a las mujeres no salir “entre las ocho y diez horas de la mañana”, para que se aplique este beneficio, “si salen después de las diez, es gratis”.

Samuel García explica como funciona la tarjeta 'Ayudamos a las Mujeres' Crédito X: @samuel_garcias

¿Quiénes pueden recibir este apoyo económico?

La lactancia materna en espacios públicos genera debate en México por críticas y restricciones sociales. (X/@WFP_es)

Este programa está dirigido a las mujeres cuidadoras y jefas de familia regiomontanas; por ello, según sea la situación de las interesadas, se solicitan requisitos específicos.

Mujeres cuidadoras, deberán cumplir con:

Edad de 15 años o más.

Residencia en Nuevo León.

Ser cuidadora principal de alguna de las siguientes personas: infancias de 0 a 14 años; personas con discapacidad permanente y adultos mayores.

Vivir en un hogar con ingresos menores a lo establecido en la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI).

Realizar el pre-registro y cuestionario CHECS.

Requisitos para las jefas de familia:

Edad de 17 hasta 64 años de edad.

Ser la encargada principal del hogar.

Tener hijos de hasta 17 años.

Residencia en Nuevo León.

Contar con algún grado de vulnerabilidad o carencia social.

Realizar el pre-registro y cuestionario CHECS.

Esta es la documentación para recibir el apoyo económico

Credencial de elector INE (Cuartoscuro)

Las personas que soliciten este apoyo, necesitarán tener a la mano datos personales y de las personas que cuidan o forman parte del hogar:

Nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, estado civil y domicilio.

CURP: Validada con RENAPO.

Teléfono Celular: Se validará con un código OTP.

Identificación Oficial: INE vigente u otra documentación oficial.

Comprobante de Domicilio: Copia simple (recibo de luz, agua, etc.).

Comprobante de Estudios: Copia simple.

Comprobante de Estado Civil: Copia simple (acta de matrimonio, etc., si aplica).

Fotografía de tu rostro: Deberás tomarte una foto al momento de la solicitud para validar tu identidad.