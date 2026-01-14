México

Ariana Grande y Jonathan Bailey anuncian su participación en el musical “Sunday in the Park with George”

Frente a un famoso cuadro de Georges Seurat, y con la descripción “solo tiene que ser bueno”, ambos coprotagonistas de Wicked confirmaron su participación

Ariana y Jonathan volverán a
Ariana y Jonathan volverán a colaborar juntos en un musical REUTERS/Mario Anzuoni

Después de su participación en el aclamado musical Wicked, Jonathan Bailey y Ariana Grande confirmaron por medio de una publicación en Instagram su nuevo papel protagónico.

El actor inglés será el encargado de darle vida a George, mientras que Grande hará el papel de Dot en la producción musical “Sunday in the Park with George“ de Stephen Sondheim.

Frente a un famoso cuadro de Georges Seurat titulado como “Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte”, y con la descripción “solo tiene que ser bueno”, haciendo referencia a la letra de la canción principal del musical, ambos coprotagonistas de Wicked confirmaron los rumores que venían desde hace meses en el mundo del entretenimiento.

Hace algunas semanas distintos medios habían publicado sobre la posible participación de los dos actores en el reestreno del clásico musical, cuya última producción había sido en 2017 en Broadway con la participación de Jake Gyllenhaal y Annaleigh Ashford.

Ariana Grande y Jonathan Bailey
Ariana Grande y Jonathan Bailey confirman su participación en el musical “Sunday in the Park with George” con una fotografía frente al icónico cuadro "Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte" (Instagram )

La puesta en escena, ganadora de los premios Tony y Pulitzer, se estrenó en 1984, teniendo como protagonistas a Mandy Patinkin y Bernadette Peters. Dividido en dos actos, cuenta la historia de George, quien se encuentra inmerso en una pintura con la ayuda de su musa Dot.

Se espera que el estreno del musical sea para 2027, pero aún no hay confirmación oficial por parte de la producción o del elenco.

El gran proyecto de Bailey y Grande: Wicked

Jonathan y Ariana compartieron pantalla grande en las dos entregas de Wicked de Jon M., la cantante estadounidense protagonizó la película como Glinda, junto a Cynthia Erivo, quien le dio vida a Elphaba. Mientras que Bailey, interpretó a Fiyero.

El lanzamiento de “Wicked: Por Siempre”, la secuela de la cinta, logró 151,5 millones de dólares (USD151,5 millones) en su primer fin de semana en Norteamérica, posicionándose como el estreno con mayor recaudación inicial para una adaptación cinematográfica de un musical de Broadway.

Con esa cifra, la película rompió el récord previo en su categoría, destacando el interés sostenido por las producciones inspiradas en grandes éxitos teatrales.

'Wicked: Parte II' se ha
'Wicked: Parte II' se ha convertido en un éxito rotundo (Giles Keyte/Universal Pictures)

La película rebasó ampliamente las proyecciones iniciales de taquilla y alcanzó una recaudación superior a USD130 millones en su debut, una cifra que superó las expectativas de distribución. Entre los lanzamientos más destacados de 2025, la producción se ubicó por encima de “Lilo & Stitch” y “A Minecraft Movie”.

El éxito de la secuela incidió en la recuperación parcial de la industria, afectada por una caída del 2,2% respecto al año anterior, tal como reflejan los reportes de Comscore.

