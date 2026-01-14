Agenda K-pop 2026: estos son los conciertos confirmados en el país

BTS (especial)

Durante los últimos años México se ha convertido en una parada obligatoria para la mayoría de las giras internacionales de las bandas de K-pop.

Las fanáticas mexicanas han demostrado gracias a su pasión y euforia que son merecedoras de cada uno de los conciertos presentados en tierras aztecas, dando como resultado un recinto total en la mayoría de ellos.

A tan solo días de comenzar el 2026, el país ya cuenta con una agenda de variada de shows de agrupaciones y solitas de K-pop, programados para los primeros meses del año.

El 2025 fue un año repleto de espectáculos que dejaron a cada uno de los asistentes con ganas de muchos más, por lo que entre cientos de rumores sobre posibles conciertos en México, estos son los que se podrán disfrutar próximamente en la capital y algunas otras regiones del territorio mexicano.

KangIn

Durante el mes de enero, el ex integrante de Super Junior, KangIn se presentara en un fanmeting “STUNNING TOGETHER”, donde las ELF podrán ser participes de una experiencia con múltiples dinámicas y disfrutar de algunas canciones.

Esta es la tercera visita del cantante al país, la primera en 2013 para el Super Show 5, y el año pasado para su primera convivencia en solitario en Guadalajara, Jalisco.

El evento está programado para el 28 de enero en el Auditorio BB, CDMX. Los boletos pueden ser adquiridos a través de la boletera Boletia.

Yerin

La cantante y actriz surcoreana Yerin, llega por primera vez a la Ciudad de México con su show “2026 LATAM Tour Chapter”.

Su show se realizará el próximo 8 de febrero en punto de las 7:00 pm, en La Maraka, Ciudad de México. La venta de boletos está programada para mañana a las 10:00 en Ticketmaster.

Jackson Wang performs during the iHeartRadio Jingle Ball concert in Inglewood, California, U.S., December 5, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Jackson Wang

Uno de los solistas más famosos dentro del K-pop regresa a la Ciudad de México con la segunda parte de su espectáculo “MAGIC MAN 2”.

Sus seguidores han esperado mucho por el regreso de Jackson Wang al país, por lo que el cantante confirmó que su show sería presentado en dos ciudades de México.

Primero, el 27 de marzo como Headliner del Tecate Pa’l Norte, actuando por primera vez en Monterrey, Nuevo León como solista.

Su segunda fecha, está programada para el 20 de abril en el Palacio de los Deportes a las 8:00 pm, donde las fans de la capital podrán cantar sus éxitos favoritos en compañía de Wang.

BTS

Ciudad de México será parte de uno de los conciertos más esperados a nivel mundial, con la llegada de BTS al país el próximo mes de mayo.

Las ARMY tendrán la oportunidad de disfrutar de tres shows programados el 7, 9 y 19 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

La venta de boletos está confirmada para el 22 de enero con membresía weverse, y la venta general para el 24 de enero.

Monsta X

La popular banda regresa a México con su gira por América Latina “THE X: NEXUS”, con dos fechas en territorio mexicano.

Monsta X se presentará el próximo 4 de junio en el Auditorio Nacional de la CDMX, y el 6 de junio en el Escenario GNP Seguros, Monterrey.