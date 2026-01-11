Operativo de la FGE desarticula célula delictiva responsable de delitos de alto impacto en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato detuvo a 34 integrantes de un grupo criminal tras operativos en la región Laja-Bajío. (Policía Municipal de Celaya)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato logró la detención de 34 integrantes de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío.

Las detenciones ocurrieron tras una serie de operativos realizados en municipios como Celaya, Salvatierra, Tarimoro, Irapuato y Salamanca, donde estos individuos estaban vinculados a homicidios, extorsiones y otros delitos de alto impacto.

De acuerdo con la información difundida por la FGE, las acciones se llevaron a cabo debido al aumento de la incidencia delictiva en la región de Irapuato durante las últimas semanas de diciembre.

Las autoridades intensificaron labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, lo que permitió identificar y neutralizar a las células responsables de la violencia en la zona.

Aseguramientos tras el operativo

La FGE informó que el trabajo técnico y profesional incluyó la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Paz. Como resultado, se logró el aseguramiento de 16 armas de fuego, 21 cargadores, 10 chalecos balísticos, cinco vehículos, cartuchos útiles, droga y equipos de telefonía, además de impedir que los detenidos continuaran con actividades ilícitas.

Entre las personas capturadas se encuentran Uriel Fabián “N”, Miguel Ángel “N”, Juan Ángel “N”, Yessenia “N”, Alfredo “N”, César Santiago “N” y Jaime Jesús “N”, señalados como integrantes principales del grupo desarticulado.

Yessenia “N” y César Santiago “N” enfrentan cargos adicionales por homicidio y desaparición cometida por particulares, bajo procesos en el fuero común.

Las acciones policiales permitieron también la cumplimentación de órdenes de aprehensión contra personas con mandamientos judiciales vigentes y la desarticulación de células criminales en Irapuato y Salamanca.

Quiénes son los detenidos y de qué delitos se les acusa

La lista de detenidos incluye a Ana Alejandra “N”, José María “N”, Josías Alejandro “N”, Óscar Eduardo “N”, Perla “N”, Eduardo “N”, Luis Alberto “N”, Gilberto “N”, Antonio “N”, Carlos Ramón “N”, Cruz “N”, Jacob Alejandro “N”, Jurico Salvador “N”, José Alberto “N”, Kevin Orlando “N”, William Alexis “N”, Cristian “N”, Lamberto “N”, Adwing Isaí “N”, Fernando “N”, María de los Ángeles “N”, Carlos Ignacio “N”, Leonardo “N”, Uriel Fabián “N”, Luis Alberto “N”, Miguel Ángel “N”, Juan Ángel “N”, Yessenia “N”, Alfredo “N”, César Santiago “N” y Jaime Jesús “N”.

De acuerdo con la FGE, “la procuración de justicia es una labor diaria y permanente, sustentada en investigación sólida, coordinación y un enfoque humanista, donde la prioridad es dar verdad, justicia y certeza a las víctimas”.

Además, la institución confirmó que todas las personas detenidas fueron vinculadas a proceso y se les impuso prisión preventiva justificada, mientras que en uno de los casos ya existe una sentencia de hasta 11 años de prisión dictada mediante procedimiento abreviado.